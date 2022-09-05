Осень 2022: рекомендации астролога на 6-7 сентября

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

6 сентября Венера зайдет в знак Девы, где пробудет больше трех недель – до 30 сентября. На протяжение этого времени планета любви и красоты, во-первых, столкнется с Марсом из знака Близнецов, что на земном уровне приведет к конфликтам и ссорам. Во-вторых, попадет в оппозицию к Нептуну, а это станет причиной иллюзий, обмана и, как следствие, разочарований. Впрочем, несмотря на то, что в знаке Девы Венера ощущает себя астрологически слабой и беспомощной, самим его представителям – людям-Девам – ее пребывание там пойдет на пользу: Венера подарит им шарм, утонченность вкуса и вечную моложавость. Ярким примером такого влияния знака является Гете, который в 84 года был влюблен в молоденькую фрейлину, которой посвящал стихи – в его гороскопе Венера находилась в знаке Девы.

Еще одно важное астрономическое событие этого времени – 6 и 7 сентября Марс становится на ось катастроф, а это значит, что осторожными необходимо быть всем без исключения. Не стоит заниматься экстремальными видами спорта, водить машину на запрещенной скорости (лучше всего вообще не садиться за руль), пользоваться особо опасными видам транспорта – прежде всего воздушным и водным. Положение усугубит прохождение Луны по знаку Козерога, где она на время соединится с Плутоном в 27-м градусе: от резких движений стоит отказаться всем представителям знака, но особенно это коснется тех, кто появился на свет 17 января.

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