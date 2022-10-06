Осень 2022: рекомендации астролога на 7-8 октября

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в пятницу и субботу.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Луна, проходя по знаку Рыб, приносит в нашу жизнь много тайн, фантазий и мистики – даже убежденным циникам хочется верить в сказки и чудеса. В профессиональном плане необходимо ставить перед собой только реальные цели, способы достижения которых понятны и не требуют особых подходов. Вместо легкого флирта хочется серьезных и длительных отношений, которые предусматривают официальное оформление отношений.

Время идеально для творчества – этим желательно воспользоваться как тем, чья работа непосредственно связана с ним, так и тем, кто далек от этого: даже технические задачи в эти дни необходимо решать с креативной точки зрения. Люди в такие периоды становятся более эмпатичными – они входят в чужое положение, сочувствуют другим. Впрочем, каждому из нас, в свою очередь, хочется теплоты, внимания и взаимопонимания.

Обратной стороной "медали" могут стать такие непродуктивные чувства и свойства, как плаксивость, капризность, слабоволие, жалость к себе и склонность к суевериям. Если человек начинает злиться или гневаться, эти чувства способны будут захлестнуть его с головой и стать причиной серьезных конфликтов с окружающими.

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