Осень 2022: рекомендации астролога на 8 ноября

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Лунное затмение произойдет 8 ноября в 11 часов 2 минуты по Гринвичу (в 13 часов 2 минуты по киевскому времени) в семнадцатом градусе знака Тельца и семнадцатом градусе знака Скорпиона, высшую силу в котором набирает Черная Луна, она же – Лилит. В момент затмения именно она создаст мажорный аспект к двум планетам – Венере и Нептуну, что ослабит любые негативные качества, с которыми могут столкнуться люди.

Откроются "ворота Золушки", которые обычно представляют людям невиданные возможности: именно в такой момент знаменитая сказочная героиня встретила принца и стала его женой. Правда, какой в это время будет энергия "ворот" – положительной или отрицательной, – станет понятно только спустя некоторое время. Пока же важно помнить, что часы, когда происходит затмение, являются магическими, поэтому очень важно не обольщаться, никому не желать зла и никого не привораживать: возможно, удастся влюбить в себя другого человека, но добром такое насилие над его личностью не закончится.

Венера в этот период пройдет через разрушительный черно-магический градус знака Скорпиона, находясь при этом в напряженном аспекте к Сатурну и соединению Луны и Урана. Темная энергия лунного затмения очень сильна, поэтому – себе во благо – необходимо всеми возможными способами избегать соблазнов. Это время трансформации материи, когда лечебные травы наполняются ядом, а смерть, как форма перехода из одного состояния в другое, обязательно напомнит о себе. Она может быть как буквальной – уход из жизни, так и символической – например, потерей любви или крахом проекта, на который было потрачено много времени и сил.

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