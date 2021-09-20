Осеннее равноденствие 22 сентября 2021: день силы, который притягиваем изобилие и любовь

День осеннего равноденствия в астрологии и нумерологии считается одной из важнейших временных точек года.

Представляя Зодиак в виде круга, состоящего из 12 секторов – знаков Зодиака – по 30° каждый, и учитывая направление их расположения против часовой стрелки, астрология берет за основу базовые утверждения, что точки равноденствий и точки солнцестояний разделяют Зодиак на 4 сектора. Каждая из этих точек является началом очередного времени года в природе и так же определяет начало проявления каждой из четырех стихий. Осеннее равноденствие в 2021 году - 22 сентября в 22:21 по киевскому времени. В момент осеннего равноденствия Солнце пересекает кардинальную точку – нулевой градус знака Зодиака Весы, рассказывает астролог Марина Скади.

Астрономически данный день считается началом осени, когда происходит переход, перестройка с летнего ритма на зимний. Опадает листва, желтеет трава, воздух становится прозрачнее. Уже не устойчива погода, тепло сменяется первыми холодами, порывы ветра приносят более холодные и затяжные дожди. Активность постепенно переходит в другое качество. Более проявлены интеллектуальные, ментальные и мыслительные процессы. Начинается учебный год, люди после отпусков включаются в работу, активизируются социальные взаимоотношения. Солнце при этом пересекает небесный экватор и переходит из северного полушария в южное. День становится равен ночи с небольшим расхождением. Наши предки прощались с теплым сезоном и приветствовали зиму. По народным поверьям, какая погода будет в этот день, такая осень и ожидается.

Пора подводить итоги, в этот день можно испытать состояние, в котором достигается гармония между духом и телом. В этот день Меркурий в квадратуре с ретро-Плутоном – могут посещать тревожные мысли. Что-то обязательно поменяется, и многие люди чувствуют, что произойдут кардинальные перемены в той или иной сфере жизни в ближайшие дни.

Мабон - неоязыческий праздник, один из ключевых временных точек Колеса года виккан. Отмечается в День осеннего равноденствия. По традиции, в Мабон воздают почести покойным женщинам семьи. Мабон традиционно связывается с заготовлением всех даров матери - Замли. Кельтские ведуны проводили ритуалы, которые гарантировали, что пищи хватит на зиму. У древних кельтов считался фестивалем урожая и созревания яблок. Отголоски кельтских традиций сохранились во множестве европейских стран, где и по сей день в конце сентября – начале октября проводятся праздники, связанные с окончанием сбора урожая.

Осеннее равноденствие 22 сентября 2021 года особенное по своей энергетике – оно наступает на следующий день после полнолуния. Вселенная предоставляет нам все шансы и возможности изменить жизнь к лучшему. День благоприятен для того, чтобы избавиться от ненужного (вредных привычек, лишних килограммов, токсичных людей, ненужных вещей).

Поскольку осеннее равноденствие наступает поздно вечером 22 сентября, то утро 23 сентября также очень важное для всех – это первый рассвет после пересечения солнцем нулевой градус Весов. Желательно начать день 23 сентября с умывания росой еще перед рассветом - это поможет сохранить и продлить молодость. Постарайтесь встретить рассвет - насладитесь восходом Солнца. Отлично, если вы самостоятельно изготовите рог изобилия и испечете пирог благополучия, символизирующий достаток во всех сферах вашей жизни.

В день осеннего равноденствия 22 сентября 2021 года Луна находится в Овне в гармоничном аспекте с ретро-Юпитером, но в напряжении с ретро Плутоном, Венера в оппозиции с ретро Ураном – очень активный потенциал дня. Для многих это день кардинальных перемен, осознания чего-то очень важного, происходит много спорных ситуаций, вызывающих тяжелые эмоциональные состояния. Однако Вселенная дает шанс найти выход из самой сложной ситуации, призывает заняться преобразованием по самым волнующим жизненным сферам. Вдохновение и прилив энергии обеспечат быструю материализацию смелых идей и исполнение давно задуманных дел, но только в том случае, если заранее подготовлен пакет документов, и осталось только получить одобрение свыше.

К 22 сентября постарайтесь сделать основную работу, особенно если вы зависите от других людей, связаны с ними финансовыми делами, партнерскими отношениями, т.к. настроение у многих меняется, все может все перевернуться с ног на голову – и наоборот, просто в один миг. Из-за холодности, отстраненности, сложно удержать партнерство. Многие хотят новых впечатлений, что для устоявшихся отношений не очень хорошо. В этот день лучше сосредоточиться на моменте "здесь и сейчас", не забегать планами в далекое будущее, строить отношения в настоящем и просчитывать возможные пути развития, тщательно обдумывая и взвешивая каждый вариант.

Солнце вошло в знак Весы – здесь имеет статус падения, на первый план выходит закулисная работа, люди не особо стремятся продемонстрировать свои действия. Однако в этом есть и плюсы – значительно уменьшается количество желающих утвердиться за чужой счет. Начинается хороший период для решения конфликтов и разногласий, так как Солнце в Весах любит гармонию и стремиться достичь равновесия. Повышается спокойствие, умиротворенность, уравновешенность. В этот период будет повышенное желание заниматься собой, следить за своей физической формой, что положительно скажется в сферах красоты и здоровья.

В течение ближайшего месяца после осеннего равноденствия Солнце построит гармоничные аспекты с ретро-Сатурном и ретро-Юпитером – это время хорошо использовать для проведения важных переговоров, решения сложных финансовых и юридических вопросов, разбора административных и хозяйственных проблем.

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