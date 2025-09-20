Осеннее равноденствие 22 сентября 2025 года: что нас ждет в это уникальное время

Осеннее равноденствие 22 сентября 2025 года / © Associated Press

22 сентября в 21:20 (gmt+3) Солнце пересекает небесный экватор, вступая в знак Весы, что символизирует наступление астрономической осени с момента осеннего равноденствия. Это день, когда день и ночь уравниваются, когда свет и тьма становятся равными по силе, когда сама природа словно предлагает человеку остановиться, выдохнуть и вспомнить о балансе, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Осеннее равноденствие благоприятствует достижению баланса между внутренними и внешними процессами. Все, что было активно, ярко, стремительно летом, теперь требует осмысления, интеграции, завершения.

Во многих культурах осеннее равноденствие считалось временем благодарности и жертвоприношения. У славян — это период сбора урожая, укрепления семейных уз, почитания предков. В Европе — праздники плодородия, посвященные богам земли. На Востоке — ритуалы очищения, медитации, практики отпускания.

Мифологически осеннее равноденствие связано с перемещением Персефоны в подземный мир, с началом ее путешествия к Аиду. Это символ входа в тень, в бессознательное, в глубинные слои психики, где мы сталкиваемся с собой настоящими — без масок, без солнечного света.

В 2025 году равноденствие особенно значимо, потому что оно происходит на фоне тяжелого транзита Марса и Лилит в Скорпионе. Это создает фон напряжения, вскрытия теневых тем, эмоциональной турбулентности. И именно поэтому равноденствие становится точкой опоры — моментом, когда мы можем обрести внутреннее спокойствие, несмотря на внешнюю нестабильность.

В первые дни после осеннего равноденствия Вселенная предлагает нам выровнять внутренние весы и обрести ясность. Это приглашение к глубине, честности в отношениях и красоте, которая рождается из равновесия.

В этом году осеннее равноденствие наступает при оппозиции с ретро Нептуном. Такой комбинации не было более 165 лет, что создает некую временную воронку, соединяющую прошлое, настоящее и будущее через призму иллюзий, истины и баланса.

Но в 2025 году этот баланс нарушается — оппозиция с ретроградным Нептуном в Рыбах создает туман, расщепление, внутреннюю дезориентацию, с одной стороны. Но с другой, под влиянием этого аспекта может произойти прорыв в сознании, позволяя прикоснуться к духовному знанию.

Нептун — планета иллюзий, мистицизма, жертвенности и растворения границ. В ретро-фазе он возвращает в прошлое, в старые мечты, зависимости, поиски высшего. И в оппозиции к Солнцу, Нептун затмевает ясность, подменяет истину фантазией, вызывает сомнения в собственных мотивах.

В 1861 году, такая же конфигурация сопровождала глобальные идеологические сдвиги. Это был период:

роста мистических и спиритуалистических движений в Европе и США;

усиления религиозных реформ и философских течений, стремящихся к объединению науки и веры;

социальных волнений, вызванных конфликтом между рациональным и иррациональным, между личной свободой и коллективной моралью.

Эта оппозиция тогда отражала борьбу между светом разума и тьмой фанатизма, между личной волей и коллективной иллюзией. И сейчас, в 2025 году, мы вновь сталкиваемся с этим архетипическим конфликтом.

На личном уровне может проявиться как потеря ориентации, возникнуть трудности с принятием решений, появиться ощущение, что «все не то». Психологическая уязвимость, склонность к самообману, идеализация партнеров, уход в мечты — наиболее вероятные сложности в третьей декаде сентября.

Люди, стремящиеся познать себя и окружающий мир, могут пережить духовный кризис или прорыв — от желания найти «настоящую истину», до риска попасть в ловушку собственных иллюзий.

Оппозиция Сатурна и Нептуна всегда создает информационный шум: фейки, манипуляции, искажение фактов. А когда это происходит в оси взаимоотношений, которую образуют знаки Овен и Весы, чаще, чем обычно возникают сложности в коммуникации: недопонимание, двойные смыслы, скрытые мотивы.

Если использовать энергию аспекта правильно, возможны прорывы в искусстве, поэзии, медитативных практиках. А идеологические конфликты могут стать возможностью массового пробуждения — если общество выберет путь осознанности, а не бегства от реальности.

В третьей декаде сентября 2025 года не стоит принимать решения на эмоциях — особенно в отношениях, финансах, духовных практиках. Фильтруйте информацию и не допускайте измененного состояния сознания под влиянием алкоголя или других веществ. Не забывайте, что ретро Нептун может затуманить даже самый ясный разум и самые очевидные вещи.

Очень важно в этот период обратиться к телу и природе — Весы требуют баланса, а Нептун — заземления. Хорошо заняться творчеством и медитацией — это время, когда интуиция может стать проводником, если она не подавлена страхом.

Осеннее равноденствие 2025 — как зеркало между мирами. Оно показывает, где мы потеряли равновесие между разумом и душой, между личной волей и коллективной мечтой. И если мы готовы смотреть в это зеркало честно, оно может стать точкой пробуждения.

Если есть возможность, проведите ритуал внутренней настройки и очищения. Лучшее время для этого — 22 сентября, в течение нескольких часов после точного момента равноденствия (21:20 GMT+3). Цель: восстановить внутренний баланс, очистить от иллюзий и эмоционального тумана, настроиться на честные отношения с собой и другими, активировать интуицию и духовное зрение.

Выберите тихое место, желательно с доступом к природе или хотя бы окну. Атрибуты: 2 разноцветные свечи (символ дня и ночи), сосуд с водой (как элемент Нептуна), зеркало или чаша (для работы с отражением), бумага и ручка, эфирное масло лаванды или шалфея (можно любое другое, главное, чтобы был приятен запах).

Ход ритуала:

Протрите поверхности, зажгите свечи, капните масло в воду или аромалампу. Пусть воздух станет легким и прозрачным. Сядьте между двумя свечами. Представьте, что одна — это день, другая — ночь. Вы — точка равновесия между ними. Почувствуйте, как энергия выравнивается.

Смотрите в воду или зеркало. Пусть отражение станет символом Нептуна — того, что искажает, но может показать истину, если смотреть глубже. Задайте себе вопрос: «Где я теряю себя в иллюзиях? Что мешает мне быть честным с собой?».

Напишите на бумаге все, что всплывает: страхи, запутанные чувства, ложные образы, чужие ожидания. Не редактируйте — просто выплесните это, освободитесь.

Сожгите бумагу (если безопасно) или порвите и опустите в воду. Представьте, как все растворяется. Скажите вслух: «Я отпускаю то, что не мое. Я выбираю ясность и равновесие.»

Закройте глаза и представьте, как между двумя свечами рождается золотой луч — ваша внутренняя ось. Почувствуйте, как он соединяет разум и сердце, интуицию и волю.

После ритуала пейте воду медленно — как акт принятия новой энергии. Запишите инсайты, образы, ощущения. В течение 3 дней избегайте перегрузки, ссор и споров, эмоциональных качелей — пусть энергия равновесия закрепится.