Осеннее равноденствие 23 сентября 2022-го: что нас ждет в это время

Осеннее равноденствие является началом осени по астрономическому календарю и в 2022-м наступает 23 сентября в 04:04 по киевскому времени, т.е. с этого момента Солнце входит в знак Зодиака Весы, относящийся к стихии Воздуха.

С давних времен было известно, что все в мире состоит из четырех стихий или энергий: Огонь, Земля, Вода, Воздух. Под этим подразумевается определенное качество энергии. В своем годичном обращении вокруг Солнца наша Земля проходит через четыре кардинальные точки: дни весеннего и осеннего равноденствий (20-21 марта и 22-23 сентября) и дни летнего и зимнего Солнцестояний (21-22 июня и 21-22 декабря). С астрономической точки зрения это самые неустойчивые точки орбиты Земли. С позиции астрологии можно сказать, что в этих точках происходит как бы скачкообразное изменение качеств биополя Земли. В зависимости от того, високосный год или нет, точная дата кардинальных точек года меняется в пределах суток, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

После осеннего равноденствия энергии уплотняются и приобретают качества стихии Земли, прибывают холода, т.к. следующая кардинальная точка года – зимнее солнцестояние, в Козероге – земном знаке. Резкий переход от одного качества к другому может вызвать у людей нарушение внутреннего равновесия, что может привести как к ухудшению самочувствия и снижению работоспособности, так и к социальным конфликтам.

Любые инициативы, мероприятия, начинания за несколько дней до осеннего равноденствия, а также накануне других кардинальных точек года обречены на провал. По крайней мере после того, как Солнце пересечет кардинальную точку года, все, что было актуально до этого момента, потеряет свою значимость.

Придерживаясь природных ритмов, соответствующих смене времен года, действуя в соответствии с окружающей средой, можно значительно улучшить качество своей жизни. Осеннее равноденствие – день Силы, и сразу же после момента перехода Солнца в знак Весы начинаются благоприятные дни для разного рода деятельности человека.

Перед кардинальными точками года повышается тревожность, люди становятся беспокойнее, появляются сомнения относительно правильности выбранного пути или партнера. Солнце в Весах поможет привести внутренние энергии человека в равновесие и создать ощущение комфорта.

С 23 сентября и до конца месяца – судьбоносный период для многих людей. После осеннего равноденствия наступит относительная стабильность, исчезнут негативные установки подсознания. Традиционно пора свадеб попадает на осень, а максимум приходится на период активных энергий знака Весы. Это время считается благоприятным для зачатия здорового ребенка, т.к. организм будущих родителей наполнен летним теплом, солнечной энергией, витаминами.

Осеннее равноденствие – время подведения итогов, наведения порядка в своей жизни и достижения баланса по всем жизненным сферам. В дохристианское время, в традициях языческого периода все природные явления окружающего мира, особенно связанные с Солнцем, обретали сакральный характер.

День осеннего равноденствия – государственный праздник Японии, который отмечается ежегодно в память о предках и усопших. Празднование сопровождается проведением поминальных церемоний в честь покойных родственников. В славянской традиции в сентябре отмечают три праздника под названием Осенины, один из них приходится как раз на день осеннего равноденствия. Языческие верования древних восточных славян связывали эту дату со сбором растений для оберегов и прогнозами на будущую зиму.

У древних славян, как и у прочих язычников, в сентябре Солнце переживало перерождение из "взрослого" состояние в "старческое", а в день осеннего равноденствия они отмечали наступление седьмого месяца года от дня весеннего равноденствия.

День осеннего равноденствия в викканском Колесе года называется Мабон, символизирующий освобождение от всего старого и отжившего, а также воздание почестей покойным членам женской половины семьи. Это праздник окончания сбора овощей, фруктов, бобовых и оставшихся зерновых культур. Он связан и с заготовлением дикорастущих или зеленых плодов, даров Матери-Земли.

В день осеннего равноденствия 23 сентября 2022 года Солнце соединяется с ретроградным Меркурием, что создает особую атмосферу. Давно начатые процессы обретают новый смысл, становятся понятны тайные смыслы происходящего вокруг, приходит осознание по многим вопросам. Появляется возможность наконец-то сделать рывок вперед в вяло развивающихся делах и выйти на следующий уровень, а может быть поставить точку, если такое желание есть.

Солнечная активность и лунные циклы оказывают сильное влияние на человека. Солнце управляет знаком Льва, в котором в день осеннего равноденствия 2022 находится Луна, усиливая своим положением энергию Солнца в Весах и сам потенциал кардинальной точки года. Можно ожидать в этот день громких заявлений глав государств, резких поворотов событий в привычном русле повседневности. В ночь с 22 на 23 сентября постарайтесь лечь спать в хорошем расположении духа, с утра вспомните то, что вам снилось. В день осеннего равноденствия вы сами способны задать тон событий на последующих несколько месяцев (до зимнего солнцестояния), поэтому не думайте о плохом и не поддавайтесь манипуляциям, чтобы не стать жертвой.

Поскольку планетарные энергии очень мощные 23 сентября 2022-го, стоит подойти со всей ответственностью и максимальным вниманием ко всему, что происходит в этот день. Время решительных действий и быстрого получения результатов. Кардинальные перемены произойдут у всех, однако представители стихии Воздуха – Близнецы, Весы и Водолей, в более выгодных условиях по сравнению с другими знаками Зодиака.

Сложным и напряженным день осеннего равноденствия и ближайшие дни после него, будет для Овнов, Раков и Козерогов – это время непростого выбора, необходимости быстро принимать решения и неожиданно возникших препятствий, из-за которых рушатся планы. Чтобы свести к минимуму возможные потрясения, не предпринимайте никаких важных шагов 21 и 22 октября 2022.

Большинство Львов и Стрельцов смогут обрести покой и жить в гармонии с миром и самим собой.

Тельцы, Девы, Скорпионы, Рыбы вынуждены будут менять свой привычный режим дня, перестраивать на новый лад свою профессиональную сферу и жизнь в целом.

Осеннее равноденствие заканчивает один цикл и начинает новый, а в период их смены больше всего страдает тот, кто не хочет меняться, поэтому не стоит цепляться за то, что уходит. Живите в соответствии с ритмами Космоса, обновляйте свою жизнь сразу же после кардинальных точек года, и вы увидите, как все вокруг меняется в лучшую сторону. Украсьте дом веточками рябины, приготовьте вкусную выпечку из кукурузной муки и разные блюда из фруктов и овощей нового урожая.

23 сентября – подходящий день для проведения обрядов и ритуалов по очищению от негатива. Подготовьте пространство для новой счастливой жизни, а в новолуние 26 сентября создайте для себя список желаний и план действий на ближайшие месяцы.

Читайте также: