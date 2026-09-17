Осеннее равноденствие 23 сентября: для трех знаков Зодиака начинается особенно благоприятный период

Осеннее равноденствие 23 сентября 2026 года / © Associated Press

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Не случайно именно в этот момент Солнце входит в знак, чьим символом являются весы — единственный неодушевлённый знак Зодиака, инструмент правосудия. В греческой мифологии это атрибут богини Фемиды, олицетворяющей божественный закон и справедливость, и её дочери Дике, богини человеческого правосудия, которая, по легенде, держала в руках весы, взвешивающие поступки людей без гнева и пристрастия, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Есть и другой, более древний образ, связанный именно с равноденствием — миф о Персефоне, готовящейся покинуть верхний мир и спуститься к Аиду. Осеннее равноденствие традиционно считалось моментом, когда баланс между светом и тьмой на мгновение достигает совершенства, прежде чем чаша весов начинает клониться в сторону тьмы — дни становятся короче, а ночи длиннее, вплоть до зимнего солнцестояния. Деметра, скорбя об уходе дочери, забирает своё благословение с полей, и природа медленно погружается в сон.

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В астрологии Весы относятся к кардинальным знакам — так же, как Овен, Рак и Козерог, они отмечают собой начало нового сезона, а не его середину или завершение. Именно поэтому равноденствие называют кардинальной точкой года: это не плавный переход, а резкий, отчётливый рубеж, порог между двумя принципиально разными состояниями мира.

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Если весеннее равноденствие в марте — это точка рождения, взрывного старта нового цикла (Овен, огонь, воля), то осеннее равноденствие — его зеркальное отражение: точка равновесия, паузы, сознательного выбора направления перед тем, как начнётся движение к покою и внутренней работе зимы.

Astрономически в момент равноденствия Солнце находится ровно над экватором, и на всей Земле — от экватора до полюсов — свет и тьма делят сутки практически поровну. Это редкий момент физического, буквального баланса в природе, который на символическом уровне отражается в теме, которую приносит начинающийся сезон Весов: необходимость найти равновесие в собственной жизни — между работой и отдыхом, между «я» и «другими», между действием и покоем.

Примечательно, что этот баланс — не статичное, застывшее состояние, а именно точка перехода. Уравновесившись на мгновение, чаши весов тут же начинают своё дальнейшее движение — так и в жизни человека равновесие редко бывает конечной целью, скорее это точка, из которой начинается осознанный выбор нового направления.

С 23 сентября, в течение которого коллективная атмосфера смещается в сторону тем партнёрства, дипломатии, эстетики и справедливости. Это время, когда:

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Отношения выходят на первый план. Вопросы «мы» вместо «я» начинают требовать больше внимания — партнёрство, брак, деловые союзы, любое взаимодействие, где важно учитывать интересы другой стороны.

Обостряется потребность в гармонии. После эмоционально насыщенных, порой драматичных летних месяцев многие ощущают сильное желание успокоиться, найти баланс, окружить себя красотой и покоем.

Усиливается стремление к справедливости. Темы правосудия, честности, равного распределения — как в личных отношениях, так и в более широком, общественном масштабе — становятся особенно актуальными.

Растёт дипломатичность. Прямолинейность и конфронтация уступают место переговорам, компромиссам, поиску решений, устраивающих все стороны.

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Практическое применение энергии осеннего равноденствия

Издавна равноденствия считались особыми точками силы, удобными для ритуалов баланса и намерений. Несколько практических идей, как использовать энергию этого момента:

Проведите личную ревизию баланса. Задайте себе честный вопрос: где в моей жизни сейчас перекос — слишком много работы и мало отдыха, слишком много отдачи и мало получения, слишком много «я» и мало «мы»? Равноденствие — идеальный момент для такой инвентаризации.

Начните договариваться там, где раньше настаивали. Если в отношениях или делах накопилось напряжение из-за нежелания уступить, энергия сезона Весов особенно благоприятна для поиска компромисса.

Окружите себя красотой. Символически это время, чтобы навести эстетический порядок вокруг себя — в доме, в гардеробе, в окружении — как способ настроиться на гармоничную волну начинающегося сезона.

Отпустите то, что нарушает баланс. Как Персефона, готовящаяся к спуску, позвольте себе символически «отпустить» урожай уходящего лета — завершить то, что было начато, и с лёгким сердцем шагнуть в сезон внутреннего равновесия.

Метафора момента

Представьте огромные весы, подвешенные где-то в центре мироздания. Всё лето одна чаша перевешивала другую — света было больше, чем тьмы, действия больше, чем покоя. И вот, в 03:05 утра 23 сентября, на одно короткое мгновение обе чаши замирают в идеальном равновесии — мир затаивает дыхание. А затем, плавно, но неотвратимо, вторая чаша начинает опускаться, отмечая начало нового, более созерцательного полугодия.

Главный смысл дня: равноденствие напоминает, что равновесие — это момент ясности, из которого рождается следующий осознанный выбор. Используйте эту редкую точку баланса, чтобы честно посмотреть на свою жизнь и решить, в какую сторону вы хотите качнуть чашу весов дальше.

С приходом Солнца в знак Весы для представителей воздушной стихии — Близнецов, Весов и Водолея — начинается особенно благоприятный, лёгкий зодиакальный месяц. Все три знака принадлежат одной стихии, и энергия начинающегося сезона ощущается ими не как испытание, а как глоток свежего воздуха — в буквальном смысле слова.

Весы переживают этот период наиболее ярко — Солнце входит в их собственный знак, даря дополнительные силы, обаяние и уверенность. Это личный зодиакальный месяц, когда представители Весов особенно легко находят гармонию с окружающими, а их природный дар дипломатии и вкус раскрываются в полную силу.

Близнецы, находясь в гармоничном воздушном трине с Весами, ощущают лёгкость в общении, обмене идеями и новых знакомствах. Разговоры даются особенно свободно, а любопытство находит благодатную почву для новых открытий без лишнего напряжения.

Водолей в этом же трине получает поддержку для реализации нестандартных идей и укрепления социальных связей — единомышленники находятся легче обычного, а стремление к свободе гармонично сочетается с чувством принадлежности к сообществу.

Всем трём знакам стоит воспользоваться этим месяцем, чтобы вдохнуть немного лёгкости в свою жизнь — воздушная стихия сейчас становится союзником, помогающим мыслить свободнее, общаться искреннее и находить баланс без лишних усилий.

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