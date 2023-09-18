Осеннее равноденствие и праздник рябины 23 сентября 2023 года: что нас ждет в это время

23 сентября в 09:50 по киевскому времени Солнце входит в знак Весы, т.е. наступает Осеннее равноденствие. Именно в этот день длительность дня и ночи равны. Начинается астрономическая осень в Северном полушарии, а в Южном полушарии, соответственно, начинается весна.

У древних славян день осеннего равноденствия был посвящен женщинам и роженицам в частности, совпадал с Рождеством Пресвятой Богородицы Девы Марии – одним из самых значимых православных праздников. Это день рождения матери Иисуса Христа, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

23 сентября – праздник рябины, так как после первых заморозков, именно с этого дня рябина становится более вкусной, сладкой и с этого дня её начинали собирать для еды, то есть начинали сбор урожая. Это женское, магическое дерево, является символом верной любви, счастья и мира в семье. Вот именно поэтому рябину сажали перед домом, как только в нем поселялась молодая семья, которой еще столько хорошего предстояло сделать в жизни! Считается, что украшения из рябины, из её древесины, не только укрепляют здоровье и защищают от бед, но и развивают интуицию.

Ветка рябины считается лучшим оберегом дома от злых сил. Для этого следует сорвать кисть рябины с небольшой веточкой и прикрепить её над дверью с внутренней стороны. Рябина всегда была оберегом, который охранял живых от царства мертвых. Неспроста сразу после похорон на могилу умершего человека ставили маленький крест из веток рябины, перевязанный красными нитками.

В давние времена рябине придавали святость, ее хранили, запрещая рубить и ломать. Этот запрет держался не на бумаге, а на поверьях, поэтому был крепче государственных законов. Считалось, что человек, "обидевший" рябину вскоре заболеет и умрет. Прежде чем сломать рябиновую ветку, полагалось поклониться дереву и объяснить ему, зачем у него берут его часть. Тогда рябина не будет чинить вред обидчику, а, наоборот, сделает то, о чем ее просят.

Волхвы лечили людей, прося их трижды пролезть сквозь рябиновый куст, а затем каждый час стоять, плотно прижимаясь спиной к рябиновому стволу. Считалось, что таким образом организм полностью очищается от причины, вызвавшей недуг. Больного несколько дней поили рябиновым соком и кормили пастой из ягод рябины.

В сентябре, который в народе называли рябинником, отмечали целых два рябиновых праздника. На восьмой день месяца привечали Наталью–рябинницу. Если утром на Наталью было холодно, значит, зима будет ранней и студеной. В этот день начинали собирать рябиновые грозди, развешивая их для просушки в овинах и на чердаках. Половину урожая оставляли на ветках для птиц. Согласно народному календарю, если уродилось мало ягод рябины – осень будет сухой, а коли ломятся под гроздьями рябиновые ветки – значит, зарядят осенние дожди, а предстоящая зима будет морозной.

23 сентября наступал особенный праздник. В этот день у рябины отмечались именины. Сразу двое святых Петр и Павел в ее честь назывались "рябинниками". После них в последнюю неделю сентября ягоды, прихваченные первыми морозами, собирали на варенья и лекарства. Они считались самыми ценными и полезными.

С древних, с языческих, времен каравай пекут на свадьбы, соблюдая при этом ряд обрядов и правил. Свадебный каравай от обычного отличается украшениями: веточками рябины, замысловатыми узорами. Замешивать тесто и украшать каравай имеет право только замужняя женщина. Она должна быть счастлива в браке и иметь хороших детей. Ведь существует приметы — она делится своим семейным счастьем с будущими молодоженами.

Ежегодно точное время осеннего равноденствия меняется, но происходит в пределах одного дня – в диапазоне 22 – 23 сентября. Принято считать, что этот день нужно провести как можно спокойнее. На осеннее равноденствие не рекомендуется приступать к новым начинаниям, делам и проектам, совершать крупные покупки. Кроме того, не стоит затевать ремонт, ссориться и ругаться с окружающими. Также важно проявлять гостеприимство и не отказывать никому в помощи.

В старину примерно к этому времени заканчивались полевые работы – крестьяне завершали сбор урожая. Еще в дохристианскую эпоху в это время язычники благодарили природу и просили ее о плодородии. Раньше в этот день было принято угощать гостей пирогами с капустой и брусникой.

Связанные с Солнцем даты – это четыре кардинальные точки года (два равноденствия и два солнцестояния) особенно почитались в древности. В 20-х числах сентября разные народы мира, в том числе и славяне, отмечали праздники, связанные со сбором урожая и окончанием полевых работ. Например, древние кельты отмечали праздник Мабон – день урожая и созревания яблок. Мабон входил в перечень восьми праздников так называемого Колеса года – древнего календаря, в котором ключевые даты как раз основаны на изменениях положения Земли по отношению к Солнцу.

Кельтские традиции сохранились в европейской культуре до сих пор, в конце сентября во многих странах континента проводятся праздники и фестивали, посвященные окончанию сбора урожая. Знаменитый Октоберфест в Германии тоже можно отнести к этому типу празднеств.

Также традиционно считается, что Стоунхендж на территории современной Англии был построен древним населением этой земли для обрядов, посвященных Солнцу. Уже в наши дни к этому памятнику старины съезжаются поклонники языческих культов и проводят там свои мероприятия.

В Японии дни осеннего и весеннего равноденствия с конца XIX века имеют статус государственных праздников. В эти дни принято поминать усопших и посещать места захоронений. Кроме того, в дни поминания усопших не принято есть блюда из мяса — только рисовые лепешки и блюда из бобовых.

День осеннего равноденствия – переломная точка года, поэтому самые важные дела не стоит начинать накануне, лучше перенести все на конец сентября – первую половину октября. После равноденствия придет определенность, общая ситуация будет понятна, поэтому любые действия будут эффективны.

23 сентября Луна находится в Козероге в гармоничных аспектах с ретро Юпитером и Меркурием. Конфигурация планет "земной тригон" является благоприятной, ее энергетика будет ощущаться до следующей кардинальной точки года – Зимнего солнцестояния 22 декабря.

Принцип баланса и гармонии, заложенный в день осеннего равноденствия помогает достичь порядка, структурировать свои задачи, развить практичность и стать самодостаточным человеком.

Каждый может развить в себе выносливость и настойчивость для упорного сосредоточения на достижении целей.

Период от осеннего равноденствия до весеннего равноденствия находится под властью тьмы, т.е. наступает темная половина года – Земля готовится к зиме. С 23 сентября власть Солнца и света с каждым днем уменьшается до самого Зимнего солнцестояния. После этой кардинальной точки года снова начнет возрастать, приближая новый сельскохозяйственный сезон и светлую половину года. В философском плане – это время подведения итогов, вознесения благодарностей за то, что мы имеем, и завершения годовых дел.

С 24 сентября до 13 октября Вселенная будет поддерживать любые начинания, именно в этот период можно создать прочный фундамент, решить самые сложные вопросы. Сделав максимум в эти дни, вы спокойно пройдете коридор затмений, который начнется с солнечного затмения 14 октября в знаке Весы и закончится лунным затмением в Тельце 28 октября.

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