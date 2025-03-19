Особое время: астролог назвал три знака, которым 23 и 24 марта принесет положительные изменения

Третья декада марта 2025 – важный период для огненных знаков (Овен, Лев, Стрелец) – это время активного обновления, энергии и новых возможностей. Новые циклы Венеры и Меркурия в Овне наполняют жизнь смелостью в любви, решительностью в действиях и стремлением к самовыражению.

Новый цикл планет земной группы начинается в период их ретроградного движения в момент соединения с Солнцем. 23 марта в 03:08 (gmt+2) начинается новый цикл Венеры в 3⁰ знака Овен. А 24 марта в 21:48 (gmt+2) начинается новый цикл Меркурия в 5⁰ Овна, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Эти события несут мощную волну перемен, активизируют важные сферы жизни, возвращают старые чувства и помогают найти ответы на давно волнующие вопросы. Гармоничные аспекты от транзитных соединений влияют на все знаки одной стихии, в этот раз повезло зодиакальным знакам стихии Огня, особенно рожденным в период:

с 20 – 21 по 30 – 31 марта

с 22 – 23 июля по 1 августа

с 22 – 23 декабря по 1 января

Овен – знак первооткрывателя, воина и страстного искателя приключений. Когда две планеты, отвечающие за любовь (Венера) и общение (Меркурий), начинают свои циклы именно здесь, мир наполняется жаждой нового, а люди становятся более открытыми, инициативными и смелыми. Новые циклы Венеры и Меркурия в Овне символизируют энергии обновления, страсти и смелых решений.

23 и 24 марта 2025 года – это дни, когда космическая энергия открывает двери в новый этап. Мощные энергии третьей декады марта помогают Овнам, Львам и Стрельцам начать важные дела и наладить баланс в отношениях и целях, усиливают внутреннюю уверенность, способствуют обретению популярности. Представителям этих знакам Зодиака стоит подготовиться к положительным изменениям и неожиданным приятным событиям.

Венера – планета любви, гармонии и материальных ценностей. Каждые 1,5 года она начинает новый цикл, словно обновляя наши чувства, желания и приоритеты. Это момент, когда мы переосмысливаем отношения, свою значимость и подход к удовольствиям.

Новый цикл Венеры задаёт основное направление в темах любви, отношений, финансов и личных ценностей. А также пробуждает забытые эмоции и старые привязанности. Те отношения, что казались завершёнными, могут неожиданно вернуться. Когда Венера начинает свой путь в Овне, она наделяет эти сферы жизненной энергией, страстью и смелостью. Этот знак Зодиака превращает Венеру в воительницу, готовую отстаивать свои чувства, цели и желания.

Венера в Овне – это страсть, азарт, желание немедленного действия. Здесь нет места сомнениям: если чувство вспыхивает, оно требует выражения. Этот цикл пробуждает смелость в любви, возвращает старые привязанности и даёт толчок новым романам. Однако не действовать сгоряча – Венера в Овне может разжигать страсти, но важно, чтобы это было осознанное чувство, а не временное увлечение.

Венера в мифологическом контексте – это Афродита, богиня любви, красоты и гармонии. Когда она вступает в знак Овна, она становится воином – сильной, решительной, страстной. Это переход от нежного очарования к смелости и стремлению завоевать то, чего она желает.

В Овне Венера становится страстной амазонкой, которая не боится добиваться того, чего хочет. Вспоминается миф о её связи с Марсом (Аресом) – их бурный союз наполнен огнём страсти и битв за лидерство. Афродита-воин символизирует смелость в любви, решимость в достижении своих желаний и активный подход к взаимоотношениям.

Такой цикл Венеры пробуждает огненную, первобытную любовь, делает чувства интенсивными, но иногда и нетерпеливыми. Это время активных проявлений в любви, возвращения прошлых привязанностей и неожиданных встреч.

Как проявится этот цикл?

Возвращение старых любовных историй. Возможно, кто-то из прошлого напомнит о себе, или представители огненных знаков сами задумаются о давних чувствах.

Огонь новых страстей. Этот период благоприятен для новых романов, страстных признаний, смелых шагов в любви. Усиливается привлекательность и личный магнетизм знаков стихии Огня.

Переоценка ценностей. Что важно в отношениях? Этот цикл поможет разобраться, чего же действительно хочется на самом деле.

Решительность в делах. Венера отвечает не только за любовь, но и за финансы, творчество, удовольствие. Овны, Львы и Стрельцы – в центре событий! Они почувствуют импульс к активным действиям в этих сферах.

Меркурий управляет мышлением, речью, контактами и информацией. 24 марта планета общения и логики в знаке Овна открывает новый цикл, который продлится 4 месяца. Огненные знаки почувствуют это как момент мощного роста и осознания своего пути. Но важно избегать излишней резкости в словах – есть риск сказать что-то, о чём позже пожалеешь.

В самом начале периода Меркурий показывает, какие темы будут главными в общении, переговорах, планах. Приносит стремительность, неожиданные разговоры, решительность и готовность действовать.

Третья декада марта фокусирует внимание на важных и неотложных задачах. Коммуникация в это время быстрая, прямолинейная, иногда резкая. Эти дни активируют скорость, огонь, решительность и освобождение от прошлого. Здесь нет места сомнениям: слова становятся огненными стрелами, направленными прямо в цель. Многие долгосрочные вопросы, которые долгое время оставались нерешёнными, начнут проясняться.

Меркурий (Гермес) – бог торговли, хитрости и посланий. Вспоминается миф о Гермесе, который ещё младенцем украл стадо у Аполлона, проявляя свою ловкость и ум. В Овне его энергия становится быстрой, резкой и бескомпромиссной. Как будто Гермес надевает доспехи и берёт в руки меч для того, чтобы отстаивать свои идеи и прокладывать новые пути. Этот образ несёт энергию стремительности, смелости в принятии решений и готовности к изменениям.

Новый цикл Меркурия даёт стремительные решения, развитие идей, внезапные новости и важные разговоры. Всё, что долго было нерешённым, наконец сдвинется с мёртвой точки, но потребует смелости и ясности мышления.

С другой стороны, транзит Меркурия в Овне требует терпения, особенно в первые недели. Возможные ограничения или задержки могут казаться препятствием, но к середине апреля придут прорывы, которые принесут долгожданные изменения и успех.

Как проявится этот цикл?

Неожиданные разговоры, которые могут всё изменить. То, о чём долго молчали, выйдет на поверхность.

Решение старых вопросов. Особенно тех, что связаны с личной инициативой, карьерой, смелыми шагами.

Яркие новости, важные предложения. В ближайшие месяцы многие события начнут разворачиваться стремительно.

Конфликты и откровенные разговоры. Меркурий в Овне не терпит недосказанности. Важно говорить прямо, но без агрессии.

Прямота и решительность. Общение становится более откровенным, иногда даже резким. Люди быстрее приходят к выводам.

Риск недосказанности. При стремлении быстро идти вперёд легко забыть о деталях, что может привести к недоразумениям.

Новый цикл Меркурия в Овне символизирует перерождение, осознание скрытых истин и внутреннюю силу. Эти процессы пройдут представители всех знаков Огня – Овны, Львы и Стрельцы. Процессы ускоряются, старое уходит, уступая место новому. Это начало пути, который приведёт к важным открытиям уже в ближайшие месяцы.

Совмещение этих двух новых циклов в Овне даёт мощный импульс для обновлений. Это время проявления лидерских качеств, смелости в действиях и усиления личного потенциала. Однако важно помнить, что в период начала циклов важно работать с внутренними ограничениями и завершать старые дела, чтобы не тащить их в будущее.

23 и 24 марта 2025 года – это не просто даты в календаре. Это точки перезагрузки, момент, когда две важнейшие планеты, управляющие нашими чувствами (Венера) и мыслями (Меркурий), начинают новые циклы в огненном знаке Овна. Эти циклы будут особенно полезны для тех, кто хочет вдохновиться, активно начать что-то новое и перестроить свою жизнь в тех сферах, которые долгое время требовали изменений.

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