Особое время для каждого: чего ждать знакам Зодиака от Сатурна в Овне

Сатурн в Овне / © Associated Press

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В этот день Сатурн входит в знак Овна и формирует сходящееся соединение с Нептуном. Мощные планеты встречаются, создавая уникальную алхимию дисциплины и иллюзии, структуры и мечты, реальности и вдохновения. Оно объединяет материальный мир с тонкими планами, создавая почву для великого переосмысления, открывает перед человечеством врата, ведущие от мира мечты к миру действия, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

До 1 сентября 2025 года Сатурн будет двигаться по Овну рука об руку с Нептуном, сплетая нити новой реальности, закладывая основу для великих свершений, для новых мечт и новых структур мира. Это соединение — словно первый аккорд симфонии перемен, первая искра, вспыхнувшая в сердце Вселенной.

Летом 2025 года происходит перерождение структуры сознания — старые системы рушатся, открывая путь новым идеям. Однако движение не будет линейным и беспрепятственным: с 1 сентября 2025 года Сатурн на время отступит, вернувшись в знак Зодиака Рыбы. Это время желательно использовать для исправления ошибок прошлого и для дополнительной настройки с новыми энергиями ближайших 36 лет.

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И лишь 14 февраля 2026 года Сатурн окончательно войдет в Овна, чтобы весной 2026 года соединиться с Нептуном с новой силой, окончательно оформляя те мечты и замыслы, что впервые зародятся летом 2025-го.

Именно этот летний плацдарм 2025 года станет временем первого посева: временем, когда небеса дают нам возможность закладывать свои новые намерения, мечты, цели — чтобы весной 2026 года они начали обретать реальные очертания.

Сатурн учит нас воплощать, придавать форму, строить мосты между невидимым и зримым. Нептун вдохновляет мечтать, верить, чувствовать сокровенное. Их союз — это призыв к каждому из нас: не просто мечтать о лучшем мире, но и создавать его своими руками.

Это время великой ответственности за свои мечты: не убегать в иллюзии, но и не рваться в безжалостную борьбу. Найти золотую середину между Верой и Действием, Надеждой и Реальностью. Соединение Сатурна и Нептуна — это акт космического созидания. И каждый из нас становится частью этой великой работы.

Что означает этот период для всех знаков Зодиака?

Овен: врата перерождения (1 дом)

Соединение происходит в самом сердце Овна, давая его представителям глубинное обновление личности, разрушение старых структур и рождение нового «Я». Мечты об истинной самости, давно забытые или отложенные, вдруг получают плоть и кровь. Происходит метафорическая перезагрузка — мир словно сгорает, чтобы возродиться заново. Испытания силы воли в ближайшие годы связано с желанием двигаться и страхом перемен.

Телец: путешествие в мир теней (12 дом)

Для Тельцов это время глубинных внутренних поисков, мистических озарений и работы с подсознанием. Внешне может оставаться невидимым, словно все важное прячется под толщей воды. Но у «проработанных» представителей знака скрытые страхи выходят на поверхность, а значит в ближайшие годы произойдет позитивная трансформация из материального в пользу поиска истины.

Близнецы: открытие новых горизонтов (11 дом)

Близнецы вступают в эпоху изменений в сфере коммуникации, дружбы и глобальных перспектив. Произойдет обновление социального статуса — от разводов/вдовства до бракосочетания, как вариант. Но также возможны перемены в окружении, новые интересные связи. Это великолепное время, когда мечты Близнецов становятся проектами, а проекты — живыми делами. Вдохновение идет рука об руку с упорным трудом.

Рак: судьбоносный вызов (10 дом)

Раки сталкиваются с вызовами судьбы в карьере и личных достижениях, происходит переосмысление профессионального пути. Возникает чувство непреодолимой тяги к великому делу, призванию, которое будет нести их на протяжении многих лет. Здесь смешиваются идеалы и реальность: мечта о значимости и необходимость реального труда. Рак может построить новую вершину своей жизни — если осмелится верить и трудиться ради неё.

Лев: путешествие за пределы реальности (9 дом)

Львы ощущают жажду знаний, духовного роста и глобальных перемен. Соединение Сатурна и Нептуна в символическом 9 доме толкает представителей знака Льва за пределы привычного. Возможно, кто-то отправится в далекие страны, а кто-то найдет в себе веру, способную перевернуть всю жизнь. Это время обретения великой Истины через личный опыт. Львам важно искать не только новые земли, но и новые смыслы.

Дева: трансформация и тайны (8 дом)

Для Дев этот период связан с глубинными трансформациями, тайными знаниями и перерождением. Для Дев это соединение означает переосмысления, связанные с ресурсами. Это время, когда они могут пройти через внутреннюю алхимию: отпустить то, что больше не служит, и открыть дверь для новой силы. Возможно, появятся важные финансовые вопросы, совместные проекты, глубокие связи.

Весы: судьбоносный выбор в партнерстве и союзах (7 дом)

Весы сталкиваются с важными вопросами отношений, партнерства и баланса. Старые шаблоны партнерства могут разрушиться, чтобы освободить место для более зрелых, глубоких связей. Это не просто встречи — это союзы, основанные на общей мечте и общей ответственности. Весам предстоит выучить новый язык любви: честный, вдохновенный и устойчивый.

Скорпион: изменение ритма жизни (6 дом)

Скорпионы встречают преобразования в быту, ежедневных процессах и жизненном укладе. Происходит перестройка режима и формируется новый ритм жизни. Здоровье и энергия не на самом высоком уровне, поэтому на первый план выходят вопросы о теле и психике. Повседневная жизнь, привычки, ситуация на работе (производстве), особенно если вы в подчиненном положении), требует перезагрузки.

Стрелец: творческий прорыв, публичность, создание будущего (5 дом)

Стрельцы сталкиваются с возможностями расширения, творческим прорывом и изменением личных границ. Впереди — период творчества и радости. Их зовут мечты о великом творчестве, о великой любви. И одновременно мир требует от них зрелости: не просто играть, но строить, не просто мечтать, но воплощать мечту в форму. Это время, когда сердца Стрельцов могут зажечь новые миры, открыть новые таланты и раскрепостить их.

Козерог: погружение в вопросы Рода, перестройка основ (4 дом)

Козероги сталкиваются с глубокими переменами в доме и семейных вопросах. Возможны и благоприятны переезды, реорганизация пространства. Семейные темы выходят на первый план и происходит внутреннее обновление. Велика вероятность достичь гармонии внутри себя.

Для Козерогов соединение затрагивает основу жизни — 4 дом, дом дома и рода. Возможны перемены в семье, пересмотр традиций, строительство нового пространства для себя и своих близких. Это время укрепления корней, создания базы, которая будет поддерживать их во всех будущих начинаниях. Важно слушать свои сны, интуицию, вести дневник своих ощущений. Именно в глубинах их души зарождается что-то грандиозное, готовое проявиться в будущем.

Водолей: эволюция сознания, новый интеллектуальный цикл (3 дом)

Водолеи вступают в эру ментальных прорывов. Их мышление может претерпеть глубокую трансформацию. Это время учиться говорить о мечтах так, чтобы они звучали реальностью. Появится желание писать, учить других, делиться своими идеями. Слова представителей знака водолей могут стать теми семенами, из которых прорастут великие перемены. Впереди годы гениальных идей, обучения, а также разговоров, меняющих судьбу.

Рыбы: материальные изменения, ценности и ресурсы (2 дом)

Рыбы сталкиваются с перестройкой финансовых потоков и ценностей. Их зовут мечты о достойной жизни, и одновременно они учатся строить эту жизнь на реальных основах. Это время переоценки: что действительно ценно? Где граница между мечтой о богатстве и реальным его построением? Рыбы учатся создавать материю из духа, золото — из света. Это шанс объединить в себе мечтателя и строителя, поэта и мастера.