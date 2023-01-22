Особое время для Овнов, Львов и Стрельцов: что ждет три этих знака с января до мая 2023 года

Огонь – первичный элемент, первичный из четырех мировых стихий. Это стадия первого импульса, семя, начало всех начал, излучение. А раз начал, значит – активен, обладает силой, которую отдает, проявляя энергию во внешний мир. Это мужская энергия (не значит, что речь о половой принадлежности). Базовые аналогии: число 1, точка, расположенная в круге, как образу целой системы единого целого, что аналогично символу мужской активной энергии в астрологии – Солнца, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

В природе связан со знаком Овна – это первое весеннее тепло, растапливающее снега и льды после зимы, пробуждение от зимней спячки. Это происходит потому, что с наступлением весны увеличивается светлое время суток, Солнце дает больше тепла – пылает днем и направляет свой свет на Луну по ночам.

В мире человека связан со знаком Льва – это первый крик, возвещающий о рождении новой жизни. Раскрываются легкие, и живое существо может дышать самостоятельно, а значит – жить. Во Вселенной связан со знаком Стрельца – это вспышка новой звезды, как многие века назад зажглось наше Солнце. Вспышка света во тьме, после чего лучи света, энергии и тепла начали разливаться во все стороны.

Огонь символизирует оплодотворяющее, очищающее и освещающее действие, но также разрушение, мучения и наказание. Но он прежде всего священный символ домашнего очага: огонь вносит уют, питает и оберегает. Представители знаков стихии Огня могут поймать "птицу удачи за хвост", пока Юпитер, планета "большого счастья", перемещается по Овну до 16 мая 2023 года и через гармоничные аспекты помогает Овнам, Львам и Стрельцам получить лучшее из возможного в сложившихся внешних условиях. Максимум позитива и счастливого стечения обстоятельств ждите в период с 21 марта до 20 апреля 2023 года – в этот период Солнце перемещается по Овну и наделяет огромной энергией и жизненными силами все огненные знаки.

В первые месяцы 2023 года Овнам, Львам и Стрельцам сопутствует удача во всем! Мечтайте, планируйте, действуйте! У вас все шансы прийти к успеху, но для этого надо трудиться каждый день и мыслить масштабно. Главное – не позволяйте чужим людям сбить вас с пути. Весной 2023 года исполнятся самые заветные желания, реализуются важнейшие цели, над которыми вы работали с конца весны 2022 года.

Гармоничный аспект (трин) от Юпитера к Солнцу – это подарок. У некоторых людей он есть в натальной карте, поэтому их можно назвать "любимчиками судьбы". Обладателю такого гороскопа он придает особое везение и награждает его вниманием других людей, позволяя энергии свободно течь, даруя счастье и легкость в получении от жизни всяческих благ, а также способствует полной реализации своих возможностей и талантов. Если такого счастливого аспекта нет в личном гороскопе, то необходимо приложить много усилий, чтобы обрести счастье и жизненный комфорт.

Периодически транзитный Юпитер открывает ворота удачи, главное – не пропустить такие периоды. Работая индивидуально с клиентом, астролог может дать ценные подсказки, ответит на волнующие вопросы и более точно определит счастливые периоды (или, наоборот, поможет подготовиться к сложным временам) для конкретного человека.

При транзите Юпитера по огненным знакам Зодиака счастливые шансы получают Овны, Львы и Стрельцы. Поскольку до 16 мая Юпитер в Овне, то представители этого знака в первую очередь получает все лучшее, но Львы и Стрельцы также под защитой и покровительством Юпитера в этот период.

Весной 2023 года откроются новые перспективы для Овнов, Львов и Стрельцов, и нужно очень постараться, чтобы их пропустить. Гоните лень прочь от себя! Поскольку это единственная проблема, которая мешает использовать счастливые шансы и использовать благоприятные обстоятельства для раскрытия своего потенциала в период гармоничных аспектов от Юпитера.

Поскольку это второй заход планеты в знак Овна (первый раз – с 11 мая по 27 октября 2022), то сейчас у людей, родившихся под знаками стихии Огня, может сложиться впечатление, что все дается легко, и нет необходимости за что-нибудь бороться или проявлять инициативу, а желания исполнятся сами по себе.

Сейчас важно использовать любую возможность, дей­ствовать и рисковать, т.к. следующий заход Юпитера в огненный знак Зодиака (Лев) будет нескоро – во второй половине 2026 года. Мотивируйте себя каждый день, усердно работайте, но и старайтесь находить время для отдыха. С приливом сил появится и мотивация, вы обретете независимость, которая поможет реализовать свой талант. Если вы ищите спонсоров, хотите защитить диссертацию, "пустить корни" за рубежом – стучитесь во все двери, и вам их откроют!

Счастье сопровождает представителей огненных знаков, особенно Овнов, исчезают препятствия с их пути. Жизненной энергии достаточно для того, чтобы вдохновлять окружающих людей, на собственном примере показывать высокие результаты и тем самым подталкивать даже безынициативных и пассивных людей к действию.

Львы ощутят все блага огненного трина от Юпитера после 7 марта 2023 года – с этого дня Сатурн, планета ограничений, кармы, строгих норм и правил выйдет из оппозиционного знака Зодиака, и дорога к счастью станет намного шире. Но важно помнить о том, что по Льву перемещается Черная Луна, поэтому будет много препятствий в виде искушений и соблазнов, на которые ни в коем случае нельзя поддаваться. Не покупайтесь на авантюры, избегайте азартных проектов! Успех и достижение целей возможно лишь при упорной постоянной работе. А гармоничный аспект от Юпитера к вашему Солнцу поспособствует еще более прекрасным результатам, чем ожидали.

С 16 мая 2023 года ситуация поменяется – удача придет к представителям знаков стихии Земли (Тельцам, Девам и Козерогам), поэтому не удивляйтесь тому, что ближе к лету воодушевление огненных знаков начнет угасать. Но пока что используйте один из лучших транзитов, связанных с изобилием, а также удачное стечение обстоятельств, чтобы накопить ресурсы и создать фундамент на ближайшие несколько лет.

В ближайшие несколько месяцев Овны, Львы и Стрельцы смогут найти свое место в обществе, встретить духовного настав­ника, учителя, получить благосклонность власти, если предпринимаются шаги в этом направлении. Амбиции и цели представителей огненных знаков Зодиака станут шире, появится отличный шанс преуспеть в их достижении. Если присутствует желание занять руководящий пост, открыть собственный бизнес, создать какой-либо масштабный проект, пришло самое время устремиться к этой цели и не терять ни минуты.

Пока удача сопутствует Овнам, Львам и Стрельцам, а Вселенная помогает получать максимум от жизни, нужно этим пользовать, но разумно и "не теряя головы". До 16 мая 2023 года – время творческого взлета, повышения статуса, карьерного роста. Наверняка, появится возможность расширить диапазон своего личного влияния, обрести материальный комфорт.

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