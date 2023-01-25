Особое время для Раков, Скорпионов и Рыб: что ждет три этих знака с 27 января до 20 февраля 2023 года

Период транзита Венеры по Рыбам с 27 января до 20 февраля 2023 года – время исполнения желаний и романтики для представителей стихии Воды: Раков, Скорпионов и Рыб. Используйте каждый шанс в эти дни, поскольку следующий подобный благоприятный период (2-3 недели) теперь будет в мае 2023-го.

Почти весь 2022 год эти знаки находились под защитой и покровительством Юпитера, планеты-благодетеля. И если представители знаков стихии Воды правильно воспользовались возможностями прошлого года, то смогли обрести комфорт, решили вопросы, связанные с зарубежьем и обеспечили себя ресурсами на ближайшие 12 лет, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Транзит Венеры по знакам стихии Воды также приносит много приятных моментов Ракам, Рыбам и Скорпионам, но эти события и обстоятельства не такие масштабные, как при транзите Юпитера по водным знакам. В основном это повседневные ситуации, которые больше связаны с внутренней жизнью, семейными делами, романтическими взаимоотношениями.

Огонь и Вода являются первостихиями. Именно их взаимодействие дает третью стихию – Воздух, а уже из них образуется стихия Земли. Огонь имеет земное происхождение и небесное назначение, потому что стремится вверх. Вода – земная, раз падает в нее дождем. Она небесного происхождения и земного назначения.

Стихия Воды – это стадия восприятия, реакция на что-то, впитывание, принятие, отражение. Отвечая на акцию первого импульса (Огонь), пассивная энергия проявляет свой потенциал (Вода) и появляется реакция. Происходит принятие, впитывание энергии в себя из внешнего мира. Это женская энергия (но не значит, что речь идет только о половой принадлежности), темная, пассивная.

В природе это наполнение соками деревьев, рост травы, распускание листвы и набухание почек. Оживление природы, оплодотворение.

В мире человека это грудное вскармливание, питание, набор веса и увеличение объема, первые восприятия.

Во Вселенной это ответственное движение темной и холодной составляющей Вселенной навстречу свету.

Базовые аналогии – 2, две точки, которые если их соединить, представляют отрезок. В круге, как в символе целой системы одного целого, символизирует женское начало и пассивность. В астрологии – Луну и все ее фазы – новолуние, растущую фазу, полнолуние, фазу убывания и новолуние.

Венера – планета "малого счастья", символизирует маленькие радости жизни, обычные земные желания. В знаке Рыбы имеет сильный статус – экзальтация, для планеты здесь характерна особая возвышенность.

В период транзита Венеры по этому знаку, представители стихии Воды: Раки, Скорпионы, Рыбы - попадают под ее гармоничное влияние. Усиливается привлекательность, сексуальность, поэтому рожденные под водными знаками Зодиака получают много внимания, подарков, комплиментов в свой адрес. Повышенный магнетизм, обаяние и очарование помогает решить множество текущих вопросов, особенно если их исход зависит от противоположного пола.

Транзитная Венера в Рыбах образует гармоничные аспекты с натальным Солнцем представителей знаков Рака, Скорпиона и Рыб. Такие аспекты способствуют усилению творческого потенциала, интуиции, чувственности, но также могут дать желание уединиться и помечтать, поскольку люди в этот период способны обходиться без поддержки других, при этом не испытывая дискомфорта. В период движения Венеры по Рыбам у таких лю­дей очень активная эмоциональная жизнь и высокий уро­вень чувствительности.

Венера в Рыбах в период с 27 января до 20 февраля может принести любовь без границ и выразиться в самых красивых поступках, пробудит желание влюбиться. В первую очередь под влиянием планеты окажутся Рыбы, но Раки и Скорпионы также смогут достичь согласия с самим собой и прийти в равновесие с внешним миром.

Этот транзит не связан с материальными благами, но он создаст здоровый психологический климат в окружении Рыб, Раков и Скорпионов. В этот период женщины становятся очаровательнее, а мужчины - романтичнее. Может произойти судьбоносная встреча вдали от дома, у моря-океана.

До 13 апреля по знаку Рыб перемещается светлая кармическая точка – Белая Луна, а также Нептун – управитель этого знака Зодиака. Такая комбинация многократно увеличивает вероятность поймать счастливый шанс и изменить жизнь к лучшему. В фаворитах, конечно же, Рыбы, но и Раки со Скорпионами, также получают много позитива в период с 27 января до 20 февраля.

Находясь под покровительством Нептуна, Венера свободно проявляется, раскрывается. Возрастает интерес к искусству, культуре и музыке – эти области способствуют сближению с другими людьми. Могут сами собой разрешиться внутренние проблемы, которые раньше накапливались и лежали тяжким грузом в душе. В астрологи знак Рыбы считается местом экзальтации Венеры. Это означает, что планета находится в своем "возвышении", выражает присущие ей свойства наилучшим образом. Венера в Рыбах может подарить волшебные моменты в любви, заставит почувствовать глубинную связь со своей второй половинкой.

Часто Венера в Рыбах ассоциируется с "розовыми очками", это положение планеты вызывает идеализм. Нептун, как главный управитель Рыб, любит размывать границы, дает возможность познать настоящие чувства – когда двое понимают друг друга без слов. Под его влиянием создаются настоящие шедевры, обретается вера. Совместное воздействие Венеры, Белой Луны и Нептуна в Рыбах формирует благоприятные условия для гармоничного развития любовных взаимоотношений, эмиграции, налаживания отношений с иностранцами. Но такие транзиты неблагоприятны для деловой сферы, решения денежных вопросов. Возможным выражением могут стать ошибки, просчеты, иллюзии, обман и самообман в финансовых делах.

Рыбам, Ракам и Скорпионам необходимо быть внимательнее к окружению в ближайший месяц, т.к. тайные недоброжелатели в это время активизируются. Однако для людей творческих профессий это хорошее время, оно принесет вдохновение, улучшение самочувствия. Период может также стать удачным в финансовом отношении, если деятельность связана с индустрией красоты или искусством. Венера в Рыбах помогает разобраться со своими чувствами и желаниями. И если они адекватны вашим средствам и возможностям, то обязательно исполнятся, даже не предпринимая для этого каких-то особых мер.

Венера в Рыбах живет по законам Нептуна, как бы растворяется в этой планете. Нептун – римский бог морей и океанов. Первоначально он почитался как бог вод. Его супругой была богиня источников – Салация. С развитием мореплавания Нептуна начали почитать как бога моря. Он имел многочисленную свиту, в которую входили божества, олицетворяющие бури, ветры, штили и хорошую погоду. Нептун почитался людьми, связанными с морем или отправлявшимися в морское путешествие.

В греческой мифологии Нептуну соответствует Посейдон – бог-олимпиец, повелитель морского царства и всех его обитателей. Его культ получил широкое распространение, поскольку греки, в отличие от римлян, были более искусными и опытными мореплавателями. Согласно их представлениям, чудесный дворец брата-громовержца – Зевса, находился глубоко в пучине моря. Посейдону, вооруженному грозным трезубцем, были послушны моря, океаны и все их обитатели. Его прекрасная супруга Амфитрита – дочь морского бога Нерея, который почитался как добрый, мудрый и справедливый старец. Он олицетворял спокойную морскую глубину и обещал морякам счастливое плавание.

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