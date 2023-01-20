Особое время для Тельцов, Дев и Козерогов: что ждет три этих знака весной 2023 года

У многих представителей стихии Земли - Тельцов, Дев, Козерогов - весной 2023 года заканчивается определенный жизненный этап, связанный с материальными делами, властью, статусом и карьерой, после которого наступит совершенно другой.

Это связано с транзитом Плутона, который выходит из земного знака Зодиака – Козерога – 23 марта 2023 года. Планета 20 лет перемещалась по этому знаку и благоприятствовала Козерогам, Девам и Тельцам в финансовых делах, наделяла силой влияния на массы людей. т.к. формировала гармоничный аспект с Солнцем земных знаков Зодиака, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Переход из Козерога в Водолей будет продолжаться полтора года, но в те периоды, когда Плутон будет возвращаться в Козерог на ретрофазе, еще можно будет "заскочить в последний вагон" и достичь поставленных целей в имущественных и денежных вопросах. До 23 марта планета в Козероге, энергии сконцентрированы, и земным знакам Зодиака необходимо приложить максимум усилий, чтобы создать материальный фундамент на будущее, довести дела до благополучного завершения.

13 июня 2023-го Плутон снова вернется в знак Козерога и будет перемещаться по этому знаку до 20 января 2024 года, предоставляя ресурсы Тельцам, Девам и Козерогам через гармоничный аспект – земной трин, который считается очень позитивным для конкретной деятельности и выполнения практических заданий.

Если не успеете сделать что-то из запланированного до 23 марта 2023 года, постарайтесь не упустить шанс в период с 13 июня 2023-го до 20 января 2024-го. В это время можно и нужно покупать движимое и недвижимое имущество, вкладывать деньги в долгосрочные проекты, оформлять ипотеку на покупку квартиры или строительство дома. Лучших возможностей уже не будет, старайтесь решить основные вопросы, пока Плутон в последних градусах Козерога. Именно в этот период удается правильно распорядиться материальными средствами и создать для себя базу на годы и даже десятилетия вперед.

Гармоничный аспект от транзитного Плутона в знаке Земли – Козероге, помогает правильно применять накопленные ресурсы, а если таковых нет, то в это время есть шанс оформить долговые обязательства на выгодных условиях для Козерогов, Тельцов и Дев. Такого аспекта больше не будет в жизни земных знаков Зодиака, поэтому затягивать с решением фундаментальных вопросов точно не стоит.

Плутон в Козероге с 2008 года, ингрессия в этот знак сопровождалась глобальным финансовым кризисом. Т.е. планета трансформировала существующие порядки и заставила изменить отношение к деньгам. За эти годы Плутон помог земным знакам заработать необходимые суммы, чтобы обрести уверенность, почувствовать почву под ногами, создать бизнес, построить дом, купить квартиру или землю и т.д. Плутон, планета власти, трансформаций, богатства, поставит точку во многих процессах и закроет предыдущий 20-летний цикл, когда окончательно войдет в знак Водолея.

Последний заход в знак Козерога и последний шанс обрести то, что действительно необходимо для комфортной жизни, Тельцы, Девы и Козероги получат в период с 1 сентября до 20 ноября 2024 года. Если вы еще сомневаетесь, стоит ли вступать в долгосрочные финансовые обязательства, то к осени 2024 года необходимо принять решение. Самые благоприятные возможности и перспективы вы получали в период с 2008-го до 20 ноября 2024-го и вряд ли в будущем будут более подходящие. Более 16 лет жизнь учила вас понимать и чувствовать форму, структуру, правильно выстраивать взаимоотношения с влиятельными людьми и финансовыми организациями, находить возможности для собственного денежного процветания.

С 20 ноября 2024-го и до конца 2043 года Плутон будет перемещаться по знаку Водолея, образуя гармоничные аспекты к Солнцу воздушных знаков Зодиака. Подарки из Рога Изобилия (так символически представлен Плутон) получат Водолеи, Близнецы и Весы. Те из них, для кого важна прочность, стабильность, кто стремится к практическим результатам, опираясь на реальные возможности, расчет и конкретные условия, смогут значительно повысить уровень своего материального и денежного комфорта.

Ингрессия Плутона в Водолей принесет напряжение в жизнь Тельцов, поэтому представители этого знака Зодиака должны уже сейчас задуматься о том, какой максимум они еще могут получить от транзита Плутона по Козерогу.

Плутон – планета Воды и Огня, янская, с активными внутренними проявлениями. В феврале 1930 года молодой американский астроном Клайд томбо из Ловелловской обсерватории во Флагстаффе открыл новую, девятую планету Солнечной системы, получившую впоследствии название Плутон. Ее открытие не было случайным. На протяжении 15 лет велись поиски планеты, находящейся за Нептуном, которая слегка "возмущала" движение Урана и Нептуна.

Плутон отвечает за вопросы жизни и смерти, экстремальные ситуации, большие деньги, власть, чужие ресурсы (например, наследство, получение материальных благ от других людей). Управляет знаком Скорпиона, а также является соуправителем Овна. Планета трансформации, к ее характеристикам относится атомная энергия, поземные недра, сверхвозможности человеческой воли, криминал. Также Плутон олицетворяет собой войны и массовые катастрофы, это планета огромной коллективной энергии, влияет на судьбы целых поколений людей.

Плутон в римской мифологии – мрачный бог подземного царства мертвых, которое он получил при разделе мира. Поскольку Плутон никого не выпускал из своих владений смерти, он был страшен и ненавистен к людям. С ним были связаны также представления о судьбах душ и тел, о справедливом возмездии, воплощенном в образе богини Дике, о действии законов неотвратимости. На римских монетах Плутон часто изображен в виде фигуры мужчины с высоким головным убором и вытянутой правой рукой. В левой он держит скипетр.

В греческой мифологии Плутону соответствует Аид – бог подземного царства, он имел многочисленную свиту. Его нигде не почитали, кроме Элиды, области на северо-западе Пелопоннеса, где раз в год открывался храм бога. Однако туда разрешалось входить только священнослужителям. Супругой Аида была Персефона, вместе с ним почитаемая и призываемая во время богослужений. Аид и его свита была страшнее и могущественнее богов, живущих на Олимпе. Вместе с тем Аид считался богом подземных богатств и плодородия, дарующих урожай из недр земли.

Ингрессия Плутона в знак Водолея повлияет не только на представителей земных и воздушных знаков Зодиака, абсолютно все прочувствуют этот переход. Но на Козерогов, Тельцов, Дев, Водолеев, Близнецов и Весов, смена знака Плутоном, повлияет сильнее, чем на других.

Выход Плутона из Козерога в 2023-2024 году и вхождение в знак Водолея поднимет вопросы перераспределения власти и финансовых потоков, окажет серьезное влияние на мировую экономику и международные отношения, политический режим многих стран. Глобальные трансформации во власти и смена мироустройства неизбежны, на смену старым политикам придут другие, с новыми социально-политическими взглядами и убеждениями. Козерог – это прошлое, Водолей – будущее, поэтому назад дороги нет, и в конце 2024 года на всех уровнях это будет понято и принято.

Каким образом повлияет смена Плутоном знаков Зодиака на конкретного человека, зависит от его личного гороскопа, это можно узнать на индивидуальной консультации. Стихия Земли – это объективная реальность, Плутон в последних градусах Козерога (самый высокий уровень земной стихии), максимально усиливает ее потенциал и характеристики этого знака Зодиака. Именно в 2023-2024 году наши поступки и действия окажут колоссальное влияние на материальную жизнь в будущем.

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