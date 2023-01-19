Особое время для Водолеев, Близнецов и Весов: что ждет три этих знака с 20 января по 19 февраля

Ваша жизнь приобретет совершенно другой смысл, поэтому как можно быстрее нужно отпустить прошлое и начать жить настоящим. Начиная с третьей декады января и до 19 февраля, чем больше вы будете стараться изменить текущий ход событий, тем больше счастливых шансов и шикарных перспектив у вас появится, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Для Водолеев, Близнецов, Весов наступает особенное время, в ближайший месяц вы сможете многое изменить, главное - не сопротивляться новому, входящему в вашу жизнь. Новолуние 21 января 2023 года активизирует эпоху Воздуха, т.к. это астрологическое событие произойдет во втором градусе Водолея и в этом же градусе знака Зодиака было соединение социальных планет - Сатурна и Юпитера 21 декабря 2020 года. Такой аспект называется "Великая Мутация", бывает раз в 20 лет.

В конце 2020 года мир вышел из-под влияния земных энергий, и следующие 200 лет будет жить по законам воздушной стихии, к которой относятся: Близнецы, Весы, Водолей. В течение этого периода планеты-гиганты - Сатурн и Юпитер - будут соединяться каждые 20 лет в знаках Воздуха.

Также в 2023 году заканчивается переход в эру Воздуха под знаком Водолея. Она продлится около 2000 лет и завершится примерно в 4020 году переходом в эру Козерога. Плутон, планета власти, трансформаций, поставит точку во многих процессах и закроет предыдущий 20-летний цикл, когда окончательно войдет в знак Водолея. Первый заход продлится несколько месяцев - с 23 марта по 13 июня 2023-го, второй - с 21 января по 31 августа 2024-го, а с 20 ноября 2024-го уверенно будет перемещаться по Водолею до 2043 года. В эти годы все жители Земли прочувствуют энергии этого знака Зодиака и стихии Воздуха в целом.

Водолей - знак гениев, прогресса, свободы, его общий вектор развития направлен в будущее. Третий воздушный знак, здесь самый высокий уровень проявления стихии. Традиционно принято считать представителей этого знака Зодиака немного странными. В период с 20 января до 19 февраля после Водолеев максимум благоприятных возможностей получают Близнецы и Весы, поскольку все эти знаки связаны с тригоном Воздуха. Тригон этих знаков Зодиака сочетает в себе стремление к знаниям, социальные контакты, интеллект.

В зависимости от того, насколько представители воздушных знаков Зодиака способны использовать потенциалы своего элемента, они могут быть успешными в любой профессии, потому что очень привлекательны, приятны в социальных контактах и активны в общении. В ближайшее время для знаков стихии Воздуха обстоятельства складываются наилучшим образом, они способны влиять на происходящие события и применять свои знания в матери­альной плоскости.

Поскольку знак Водолея будет максимально проявлен не только в январе - феврале 2023-го, в ближайшие годы и даже десятилетия необходимо как можно быстрее перестроить себя и перейти из привычной земной стихии в воздушную, имеющую совершенно другие правила. Близнецы, Весы и Водолеи сделают это быстрее всех, а также помогут другим сделать уверенный шаг вперед, навстречу новой реальности, если их об этом попросить.

Стихия Воздуха и знаки Зодиака, относящиеся к ней, в самом широком смысле характеризуют компьютеризацию всех жизненных сфер, а также научные исследования, новые разработки, высокотехнологичные отрасли. Под совокупным влиянием Близнецов, Весов и Водолеев находится Интернет, социальные сети, любые устройства, предназначенные для облегчения и усовершенствования жизни. Поэтому, если вы еще не разобрались с социальными сетями, не чувствуете себя уверенным пользователем Интернет или не освоили современные девайсы, самое время это сделать!

Новая эпоха Воздуха диктует свои условия, заставляет учиться, принимать нестандартные решения, общаться в социальных сетях и использовать Интернет-ресурс, особенно в профессиональной сфере. Если в вашем окружении есть Водолеи, Близнецы или Весы, считайте, что вам повезло! Такие люди помогут быстрее адаптироваться к новым жизненным условиям, изменить свой образ мыслей и сделать жизнь лучше. В период смены эпох (в 2023 году вхождение в эпоху Воздуха совпало с завершением перехода к новой эре Водолея) всем людям необходимо сделать переоценку ценностей, понять свое предназначение. Это поможет осознать свои задачи, определить наиболее важные цели на годы вперед. Не стоит затягивать с решением подобных вопросов, начинать нужно уже сейчас.

20 января в 10:30 Солнце входит в знак Воздуха - Водолей. Транзит продлится до 19 февраля, и в этот период можно многое осознать, найти ответы на самые непростые вопросы и решить сложные задачи. Для Воздуха нет границ, он проникает повсюду, и это отражается на характеристике ближайшего месяца. Это интересный период, время новых идей и проектов, общения. Чем больше человек интегрирован в Интернет-пространство, использует информационное поле и социальные сети, новые и современные технологии, тем больше счастливых шансов и прекрасных перспектив получает. Блага получает тот, кто стремится навстречу будущему, пусть даже пока еще туманному. В этот период удача сопутствует тем, кто открыт к общению, подвижный, любознательный. В эпоху Воздуха каждый человек своими мыслями, стремлением (или отсутствием такового) к знаниям в значительной мере способен повлиять на ход событий и самостоятельно создать желаемое будущее.

21 января в 22:53 по киевскому времени новолуние в Водолее, которое станет значимым для всего мирового сообщества, жизнь продиктует новые правила игры. Эпоха Воздуха полностью вступает в свои права и ускоряет глобальные преобразования, начавшиеся в конце 2020 года. С момента этого новолуния в жизни каждого человека, народа, страны, континента, произойдут изменения. Которые будут разворачиваться в течение всего 2023 года. В 2024 году появится определенность и будет достигнута некоторая стабильность.

Управитель Водолея - Уран, с 22 по 26 января Уран меняет фазу движения - из ретроградного переходит в директное. Энергии планеты сконцентрированы, направлены в будущее. Молодость и прогресс приходит на смену старости и консерватизму, открываются новые перспективы, меняются приоритеты. Противоборство и воинственные настроения постепенно заменяются дружбой и сотрудничеством.

11 февраля в знак Водолея входит Меркурий, продлится этот транзит до 3 марта, и за это время люди станут свободнее в мыслях и действиях. На внешнем плане, в политике и международных отношениях, произойдет много событий, поэтому стоит следить за новостной лентой. Процессы запущены, и их уже не остановить. Только с учетом новых обстоятельств необходимо строить планы на будущее, а также работать над устранением тех причин, которые не дают вам изменить жизнь к лучшему.

Период активных энергий Водолея сложен для Тельцов, Львов и Скорпионов, но это не значит, что нужно отказываться от своих целей и уходить в депрессию. Именно этим знакам Зодиака в первую очередь нужно принять новые мировые реалии, понять особенности эпохи Воздуха и эры Водолея. В любом случае придется меняться вне зависимости от того, сколько вам лет и хотите вы этого или нет. Может показаться, что мир перевернулся с ног на голову, но это лишь на первый взгляд. Для счастливой жизни и продолжения развития нашей планеты сейчас требуется организация многих процессов совершенно другим образом, новым, для многих пока еще не понятным.

В январе - феврале 2023-го под влиянием независящих от нас событий формируются новые ориентиры, происходят перестройки на глубоком уровне. Необходимо принять новую реальность, ведь только в этом случае будет вырабатываться жизненная энергия, помогающая побеждать зло, преодолевать препятствия и достигать целей.

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