Особое время: до 18 июля 2023 года для Тельцов, Дев и Козерогов наступит важный период жизни

Представителям знакам стихии Земли (Тельцам, Девам и Козерогам) в ближайшие три недели необходимо сконцентрироваться на работе, избавиться от всех внешних отвлекающих факторов и сделать чуть больше, чем то, на что вы считаете себя способными.

Тельцы, Девы и Козероги, сейчас не время для отдыха! До 18 июля Восходящий Лунный Узел находится в Тельце, его энергии связаны с планетой-благодетелем Юпитером, который также перемещается по Тельцу. Более того, Плутон на ретрофазе также вернулся в земной знак – Козерог. Эти планетарные взаимодействия особенно сильны, пока Лунный Узел Будущего (Восходящий Узел) находится в знаке стихии Земли – в Тельце. Это последний шанс обрести стабильность, процветание и гармонию в жизни, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

С 18 июля ось Лунных Узлов из материальных знаков Зодиака, а именно Тельца – Скорпиона, переходит в ось взаимоотношений Овен – Весы. И в следующий раз Восходящий Узел вернется в знак Тельца только в августе 2040 года. Но это будет уже другая история, т.к. Плутон, планета власти и богатства, в земной тригон войдет очень нескоро – аж в июле 2095 года.

До 18 июля можно наконец-то найти точку опоры, определиться в жизни, пустить корни там, где хотите. В первую очередь это касается Тельцов, Дев и Козерогов. Пришло время правильно распорядиться материальными средствами и, опираясь на реальные возможности, расчет и конкретные условия, предпринять надлежащие шаги и действия в направлении осуществления главных целей. Не упустите шанс изменить свою судьбу в лучшую сторону! Сейчас сама Вселенная вам помогает.

Выраженные энергии знаков стихии Земли в первой половине лета 2023-го позволяют достигнуть поставленных целей несмотря ни на что. Если конкретная цель уже определена, то никакие препятствия не помешают. Целеустремленность, подкрепленная транзитами Юпитера, Плутона и Восходящего Лунного Узла по земным знакам, обязательно приведет к хорошим практическим результатам уже в ближайшее время. Если же вы тот человек, который не привык бороться, развиваться и динамично двигаться по жизни, тогда счастливые возможности будут упущены.

В ближайшее время планетарные взаимодействия предоставляют Тельцам, Девам и Козерогам нечто вроде щита, дающего защиту от различных трудностей. Нельзя терять такой шанс, ведь еще один такой эффективный период будет нескоро. Наверняка, многие представители знаков стихии Земли уже давно вынашивают планы, но никак не решаются воплотить их в реальность. Сомнения поможет преодолеть консультация астролога, на которой получите ценные подсказки и руководство к действию, с учетом вашего личного гороскопа.

Тельцы наиболее удачливые в первой половине июля, возможности реализации, воплощения задуманного как будто появляются сами собой. До 18 июля Юпитер и Восходящий Лунный узел перемещается по знаку Тельца, создавая поток везения в финансовой сфере и профессиональной деятельности. Гармоничный аспект от Плутона помогает трансформировать существующее положение вещей в лучшую сторону.

Больше всего везет Тельцам, родившимся с 20 по 30 апреля и с 16 по 21 мая. Прекрасная возможность найти и реализовать свое предназначение, открыть собственное дело, создать творческий проект, который заинтересует массы людей. В ближайшее время вы получаете преимущества перед другими людьми, кандидатами на ту или иную должность. Озвучивайте то, что вас волнует, то, чего хотите, и вас услышат! Если не знаете свои потенциальные возможности и способности – обратитесь к астрологу. Знание своей натальной карты – это ключи на всю жизнь ко всем жизненным сферам!

Козероги сталкиваются с вызовами каждый день в ближайшие три недели. Возникают жизненные трудности, но одновременно открываются внутренние резервы, помогающие все преодолеть, если, конечно, быть к этому полностью готовым. Плутон вернулся в ваш знак Зодиака 13 июня и начал подталкивать вас к расширению границ и поиску новых возможностей. Пока еще Восходящий Лунный Узел в земном знаке, не упускайте ни единого шанса! Именно сейчас вы создаете свое будущее, по крайней мере, Вселенная предоставляет вам такие шансы. Хорошее время для защиты своих интересов и борьбы за свои ресурсы.

Козероги, родившиеся с 22 по 31 декабря, а также с 15 по 19-20 января (в зависимости от года рождения и географических координат), попадают в поток изобилия, счастливых преобразований и решения самых сложных проблем. Вы на пороге новой жизни! Но сначала Плутон создаст такие условия, в которых вам придется думать о нестандартных путях решения проблем, расширять собственные рамки и выходить из зоны психологического комфорта. В ближайшее время Юпитер может принести неожиданные, но приятные подарки судьбы.

Девы под влиянием гармоничного аспекта от Плутона и Юпитера способствует раскрытию талантов и способностей, которыми вы обладаете, но, может быть, до сих пор в себе не обнаружили. Также в ближайшее время вам предоставляются довольно легкие возможности для их реализации и хороших заработков. Вы почувствуете себя более востребованными, обстоятельства будут часто складываться в вашу пользу, помогая вам реализовать свой потенциал. Восходящий Узел в земной стихии вместе с положительными влияниями Юпитера и Плутона к вашему Солнцу усилит стремление к росту и развитию, откроет перед вами необходимые пути.

Девы, рожденные с 23 по 31 августа, а также с 18 по 22 сентября, получат все для того, чтобы стать успешными, богатыми и счастливыми людьми. Гармоничные аспекты Юпитера и Плутона к натальному Солнцу в период до 18 июля заметно повышают удачу в любых личных, персональных делах и начинаниях. Планетарные энергии заряжают вас оптимизмом, улучшают настроение и часто дарят ощущение счастья и гармонии. В целом, все сейчас идет хорошо, но именно это дает склонность к лени, нередко просто нет мотивации для того, чтобы максимально эффективно использовать это удачное время в своей жизни. Именно поэтому стоит избегать излишеств и потворства своим слабостям, чтобы не упустить выгодные возможности, которые открываются перед вами именно сейчас. Гоните лень прочь!

Момент перехода Лунных Узлов из Тельца – Скорпиона в ось Овен – Весы принесет изменения в социальную жизнь многих людей и целых государств. Заканчивается трансформационный период предыдущих 1,5 лет, но начинается другой, более спокойный и интересный цикл в общественном развитии. Не только представители земных знаков это почувствуют, но именно сейчас, пока еще Восходящий Лунный Узел в Тельце, в первую очередь Тельцы, Девы и Козероги должны сделать рывок вперед, чтобы потом не пожалеть об упущенных возможностях.

Стоит помнить, что в данной статье приведены общие рекомендации, которые позволяют строить планы, ориентироваться в происходящем, понимать, когда благоприятные и неблагоприятные периоды. Но общий гороскоп не может заменить личную консультацию астролога, т.к. при его построении не учитываются данные рождения конкретного человека.

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