Особый месяц для Львов, Стрельцов и Овнов: что ждет три этих знака в июле 2023 года

Жизнь знаков стихии Огня - Овнов, Львов и Стрельцов - будет насыщена событиями в июле 2023 года. В основном запомнится месяц активностью в личных и деловых взаимоотношениях. Но здесь не все так однозначно: часть из вас создаст новый союз, остальные же окажутся перед лицом неразрешимых проблем в отношениях.

Первая декада июля очень эмоциональная, творческая, яркая. Время приключений, романтики, страстных любовных историй. До 11 июля по знаку Льва перемещается Марс и образует гармоничные аспекты с Солнцем представителей знаков: Лев, Стрелец, Овен - рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Венера, планета любви и красоты, также перемещается по знаку Льва, в котором и перейдет в ретроградное движение 23 июля. Две гендерные планеты – Марс и Венера – в знаке фиксированного Огня образуют мощные энергетические потоки, которые очень сильно прочувствуют Овны, Львы и Стрельцы.

Напряженные аспекты Марса и Венеры с Ураном могут спровоцировать обострение чувств и психических реакций на любовные признания или измены, скрытное поведение партнера, вмешательство третьей стороны во взаимоотношения. Особенно это характерно для людей, рожденных под знаком Льва. Более того, продолжается транзит Черной Луны, которая связана с кармическими вопросами, сложными темами, периодически повторяющимися в жизни всех, кто попадает под ее влияние. В июле 2023 года больше всего это прочувствую Львы. Но помните, что бы ни произошло, всегда есть возможность выйти из замкнутого круга проблем или жизненной драмы, если понимать причины. В этом поможет личная консультация астролога и его рекомендации, анализ совместимости и перспектив взаимоотношений, исследование родовой программы и т.д.

В июле, особенно в первой декаде, в жизнь Львов может ворваться человек, который полностью перевернет их жизнь. Это так называемые кармические взаимоотношения, которые Вселенная посылает для получения необходимого опыта, а не для счастливого брака или гармоничного партнерства. С одной стороны, представители этого знака понимают, что так, как раньше уже не будет, но с другой стороны - может присутствовать сильный страх сделать шаг навстречу новой жизни. Противостоять охватившему чувству невозможно, но множество противоречий раздирают изнутри, заставляя оставаться в том же месте. Примерно так влияет Черная Луна в те периоды, когда она включается транзитом Марса и Венеры. Тем не менее июль 2023 года запомнится на десятилетия, пусть и не сразу, но позже, сильные духом Львы поймут, что это был полезный опыт, позволяющий сделать эволюционный прорыв в сфере партнерства.

Овнам и Стрельцам без особого труда удается взобраться на вершину. Будь то деловые связи или личные отношения, рядом окажется человек или люди, которые покажут верный путь. Если вы давно к чему-то стремитесь и прилагаете усилия, но постоянно чего-то не хватает, чтобы достичь цели, не отчаивайтесь, ваше время пришло. Впереди месяц открытий, любви, карьерного возвышения. Самые важные события произойдут в первой декаде месяца. В это время ловите счастливые шансы, действуйте смелее и не сомневайтесь в своих силах. Наилучшее время для налаживания любовных взаимоотношений, активного поиска своего идеального партнера, разговоров о совместном будущем.

Вторая декада июля будет не менее интересная, но в этот период больше делового общения, встреч с необычными людьми, участия в различных мероприятиях. 11 июля Меркурий входит в знак Льва в 07:11 и образует гармоничные связи с Солнцем Львов, Стрельцов и Овнов. К этому времени Марс уже войдет в знак Девы и огненные энергии немного утихнут, станут комфортнее и приятнее. Это период развития творческих проектов, праздников, публичной деятельности.

Представители знаков стихии Огня имеют все шансы обрести популярность, провести удачную рекламную кампанию, вырваться вперед благодаря активным действиям в этот период. Одинаково везет как Львам, так и Стрельцам с Овнами. Хотя Черная Луна в этот раз даже помогает, придает Львам невероятный магнетизм, притягивает интерес публики. Главное в это время - не расслабляться и не принимать все как должное. Делайте все, чтобы удержать внимание других людей, помните о том, что в третьей декаде месяца уже не так легко будет увлечь желанного партнера, заинтересовать нужного человека.

С 11 по 22 июня благоприятное время для путешествий, выступлений, проведения обучающих мероприятий, запуска новых курсов. Во многих семьях активизируются отношения с родственниками, возможен приезд родни издалека, решение вопросов наследства.

Овны, Львы и Стрельцы, если вы хотите начать свою деятельность в интернете, создать YouTube или запустить сайт – не упустите этот период. Конечно, летние месяцы немного расслабляют, но сделайте усилие – отдохнете позже, когда другие будут работать. Напряженный аспект с Ураном заставит изучить много нового материала, закрыть пробелы в знаниях, научиться пользоваться возможностями социальных сетей. Но результат от этого вас удовлетворит, если вы действительно поставите пред собой цель выйти на новый уровень, обрести современную профессию и стать свободным, независимым человеком.

Третья декада июля - пожалуй, самая непредсказуемая. Львы, Стрельцы и Овны должны быть готовы ко всему. Может случиться так, что, например, в компании давнего друга вы неожиданно обнаружите, что вас связывает нечто большее. А если у вас уже имеется партнер, то в этот период отношения обретут глубину, выйдут на новый уровень близости, гармонии, доверия.

21 и 22 июля Венера стационарна, а 23 июля переходит в ретроградное движение во Льве. В этот же день в 04:51 по киевскому времени Солнце возвращается в свою обитель – в знак Льва. Может объявиться партнер из прошлого, но в этот раз роман может быть длительным и страстным и привести к брачному союзу, если не будете упрекать этого человека во всех проблемах. Помните, что всегда виноваты двое!

Если вы в отношениях, но они уже давно дали трещину, то, скорее всего, в период ретроградной Венеры (23 июля – 4 октября 2023-го) велик риск расставания, развода с последующим разделом имущества. Отношения с родственниками, пострадавшие в недавнем прошлом, пока останутся на прежнем уровне. Конечно же, все индивидуально и нужно рассматривать каждый случай отдельно на личной консультации. Вовремя полученная подсказка поможет избежать непоправимого исхода.

В период ретроградной Венеры былые возлюбленные захотят воссоединиться, а супруги почувствуют необходимость откровенного разговора по душам. Много сил будут отнимать дети, которым сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Львы, Стрельцы и Овны будут на подъеме, но все-таки не обольщайтесь – организм нуждается в хорошем отдыхе и детоксикации, в том числе и от ненужных связей.

Предыдущий транзит ретроградной Венеры по Льву был в августе 2015 года. Вспоминая события того периода, каждый может обнаружить для себя ценные подсказки. У знаков стихии Огня могут повториться события, отношения пойти по знакомому сценарию. В третьей декаде июля никаких экспериментов: ограничьтесь привычными делами и двигайтесь только проторенными дорогами. Хотя этот процесс будет не особенно быстрым, тенденция к улучшению существующего положения вещей все-таки имеется.

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