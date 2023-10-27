Острота зрения: врач-офтальмолог рассказал, почему она ухудшается и что делать

Острота зрения – это один из важных параметров, формирующих общее зрительное восприятие. А поскольку глаза – парный орган, при нарушении зрительного восприятия на одном глазу включается другой глаз, чтобы максимально выровнять качество видения.

Как определяется острота зрения, какие симптомы указывают на то, что острота восприятия ухудшилась и можно ли улучшить ее в домашних условиях, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Определение остроты и четкости зрения

Острота зрения – это наша способность хорошо видеть предметы на близких и дальних расстояниях без очков. Определяется она прежде всего с помощью таблицы Сивцева, хорошо нам всем знакомой еще со школьных осмотров. Это белый лист бумаги с двенадцатью строчками букв черного цвета разной величины, где каждая строка соответствует определенной остроте зрения. В норме человек должен увидеть одним глазом и правильно назвать буквы, размещенные в десятой строчке с расстояния 5-6 метров. В этом случае речь идет о стопроцентной остроте зрения. Если человек видит и правильно называет буквы с восьмой строки, острота зрения составляет 80% (0,8), если с пятой строки – 50% (0,5) и т.д.

Здоровое зрение предполагает стопроцентную остроту на обоих глазах вдали и вблизи. Но даже это не предел, потому что некоторые пациенты имеют "сверхнормовую" остроту. К примеру, 120%, или 1,2. Немка Вероника Зайдер в 27 лет имела 200% зрительного восприятия, и могла подробно описать человека, который находился на расстоянии 1600 метров.

Достаточно ли остроты зрения, которая составляет, например, всего 50%?

Иметь 50% зрительного восприятия точно лучше, чем 30%, но точно хуже, чем 100%. Однако острота зрения – это один из возможных параметров, влияющих на качество нашего восприятия. Не менее важным параметром является четкость. У человека может быть высокая острота восприятия, но низкая четкость, и тогда картинка будет размытой, блеклой и нецелостной. Если остроту зрения врач может точно определить по таблице Сивцева, таблице Головина (детям – по таблице Орловой, призывникам – по оптотипам Поляка), то четкость – в большей степени отталкиваясь от ощущений пациента. О нарушении четкости зрительного восприятия можно говорить, когда, например, черный цвет человек воспринимает как темно-серый. Предметы размыты по краям, лишены требуемой контрастности и выразительности.

Также важными параметрами зрительного восприятия:

бинокулярность – способность человека видеть предметы и объекты обоими глазами одновременно;

светочувствительность;

восприятие цвета (дальтонизм);

адаптация к темноте и яркому свету, способность видеть в условиях плохого освещения;

подвижность глаз – способность глаз двигаться по предметам и объектам;

зрительное сосредоточение и т.д.

Полноценное зрение обеспечивает нам безопасную и насыщенную жизнь. Благодаря указанным выше параметрам мы можем наслаждаться красотой природы, водить автомобиль, путешествовать, свободно и уверенно передвигаться по дому или улицам своего населенного пункта. Мы не натыкаемся на острые углы, переходим дорогу в разрешенных местах, отличаем людей от деревьев и наоборот, не нуждаемся в сопровождении. И самое главное – не только видим, а осознаем и анализируем увиденное, потому что картинка окружающего мира формируется и приобретает нужное значение в мозге. Если острота, четкость, бинокулярность и другие важные параметры зрения далеки от нормы, человек видит что-нибудь и как-то. Простые, банальные вещи становятся для нее сложными задачами или недостижимыми целями. А это уже история не только о зрении, но и о качестве жизни в целом.

Причины ухудшения остроты зрения

Острота зрения может ухудшаться на фоне многочасовой зрительной работы, развития офтальмологических заболеваний, нарушения работы определенных органов или систем человеческого организма.

Среди основных причин я выделяю:

несоблюдение режима работы и отдыха;

бессонница;

хронический стресс;

сахарный диабет;

болезни щитовидной железы;

синдром сухого глаза;

травмирование глаз и зрительных корешков головного мозга;

близорукость;

дальнозоркость;

астигматизм;

возрастной фактор – после 45-50 лет все структуры глаза "изнашиваются".

Как показывает мой опыт, люди очень редко замечают, что острота зрения ухудшилась. Это связано с тем, что глаза – парный орган. Когда острота на одном глазу снижается хотя бы на чуть-чуть, другой глаз пытается компенсировать нарушение. Иногда пациенты обращаются за помощью, когда нарушение уже более очевидно. Иногда после длительных неудачных попыток восстановить зрение самостоятельно с помощью витаминных капель, сока алоэ вера, специальных диет, гимнастики. Все эти методы могут сработать, если острота зрения ухудшилась на фоне переутомления или стресса, потому что ухудшение будет иметь временный характер. Если острота зрения ухудшилась, например, из-за близорукости, нужно подбирать линзы, очки, делать лазерную коррекцию, проходить курс аппаратного лечения, чтобы получить длительный положительный результат.

Я советую вам не откладывать визит к врачу, если вы:

постоянно прищуриваете глаза для того, чтобы рассмотреть объекты и предметы;

перепрыгиваете из строки на строку во время чтения;

испытываете сильные головные боли и постоянное чувство жжения в глазах;

чувствуете определенную дезориентированность в пространстве.

Ухудшение остроты зрения – медленный и почти всегда бессимптомный процесс. Поэтому ежегодный профилактический осмотр – лучшая инвестиция в здоровое, яркое, ясное и беззаботное будущее.

Главный врач клиники VISIOBUD Мельник Владимир

Берегите себя и свое зрение!

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