Паста "Болоньезе": классический итальянский рецепт

Паста "Болоньезе" – еще одно блюдо родом из Италии, покорившее весь мир.

Возможно, паста напомнит кому-то любимые макароны по-флотски, но если вы приготовите ее по всем правилам, то поймете, что это две большие разницы. Они различаются точно так же, как стейк из мишленовского ресторана отличается от собрата, приготовленного в заводской столовой.

Кстати, мясной соус болоньезе широко используется не только с пастой. Его подают и отдельно, и с картофельным пюре, а также используют для приготовления другого популярнейшего итальянского блюда – лазаньи.

Ингредиенты:

400 г пасты

0,5 кг говядины

0,5 кг свинины

0,5 кг помидоров

2 луковицы

2 моркови

2 стебля сельдерея

250 мл бульона

150 мл сухого вина

оливковое масло

орегано

тимьян

черный молотый перец

соль

Приготовление

Говядину и свинину вымыть, нарезать небольшими кусочками и провернуть через мясорубку.

Мелкорубленый лук спассеровать на растительном масле до прозрачности, добавить нарезанные мелкими кубиками сельдерей и морковь и жарить до мягкости, после чего ввести мясной фарш и продолжать жарить, постоянно помешивая и разбивая комочки, до зарумянивания.

В обжаренный фарш влить вино и тушить 5-7 минут, пока выпарится алкоголь. Затем добавить нарезанные кубиками помидоры, влить бульон, посолить, поперчить, приправить орегано и тимьяном и томить на медленном огне до загустения.

Пасту отварить в подсоленной воде до состояния al dente, отцедить, переложить к соусу, перемешать и прогреть вместе не более 1 минуты.

На заметку

К пасте "Болоньезе" отдельно подают тертый пармезан.

При обжаривании мясного фарша к нему можно добавить нарезанный кубиками болгарский перец, зелень, грибы.

Еще более ароматным соус сделает добавление базилика, розмарина, майорана и мускатного ореха.

Итальянцы готовят "Болоньезе", предварительно обжарив измельченную панчетту, которую можно заменить беконом, придающими готовому блюду копченые нотки.

Мясной соус готовится достаточно быстро, но итальянцы предпочитают томить его на медленном огне от 2 до 5 часов, чтобы полнее раскрыть аромат и вкус и добиться практически однородности.

Свежие помидоры можно заменить консервированными в собственном соку или томатной пастой.

Лучшим выбором для пасты "Болоньезе" считаются тальятелле, но допустимы феттучини, пенне или спагетти.

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