Переговоры 15 августа: астролог рассказал, чего от них ждать

Гороскоп / © Associated Press

Реклама

Прогнозов относительно того, как они пройдут и чем закончатся, не дал на данный момент только ленивый, а среди политических обозревателей, аналитиков и журналистов таких не наблюдается, так почему бы не спросить, что думают на эту тему звезды. О характеристиках дня переговоров — 15 августа — с точки зрения звезд рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Дьявольский лунный день

15 августа выпадает на 19-й лунный день, который астрологи считают «дьявольским» — силы зла в это время достаточно сильны, чтобы сломить волю — а с ней и психику — человека. Как правило, избежать неприятных последствий можно, оставшись дома и максимально сократив общение с другими людьми, поэтому выбор этого дня для серьезных переговоров, от которых зависят судьбы мира, как минимум сомнителен. К тому же день не подходит для принятия важных решений, которых многие ожидают от встречи американского и российского президентов. Это время иллюзий и обмана, когда легко принять желаемое за действительное и совершить серьезную ошибку, которую трудно — а в некоторых случаях и невозможно — исправить. В случае возникновения спорных вопросов, а их на повестке дня будет предостаточно, не стоит зацикливаться на выяснении отношений: велик риск не только не прояснить их, а еще больше запутаться, отдалив, а не приблизив решение важных вопросов.

Лилит в Скорпионе — подлость и страхи

Планеты на небе в это время располагаются очень красиво — Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун выстроились в одну линию, но «строится» парад планет на Лилит, которую называют Черной Луной или Демоницей. Она представляет собой точку на лунной орбите, которая связана с искушением и иллюзиями. Если учесть, что сейчас Черная Луна находится в знаке Скорпиона, где дает подлость в отношениях и разнообразные страхи, можно предположить: скорее всего, это повлияет как на сами переговоры, так и на достигнутые — или недостигнутые — договоренности.

Реклама

Нас ждет историческое событие

Тем не менее активность всех четырех фиксированных знаков зодиакального круга — Тельца (Луна), Льва (Солнце), Скорпиона (Лилит) и Водолея (Плутон), которую можно увидеть на небе, говорит о том, что мир ждет по-настоящему историческое событие. Но, опять-таки, если учесть пребывание Лилит в знаке Скорпиона, можно предположить, что речь будет идти о большой лжи, а какой именно она окажется и чего будет касаться, покажет время.

Зеленскому удастся выстоять

Гороскоп Путина говорит о том, что он будет буквально раздуваться от гордости и торжества, считая, что уже одержал победу, но на самом деле это еще не конец войны, а только самое начало ее завершения, пока выраженное исключительно посредством разговоров, а не конкретных действий. Для украинского президента Владимира Зеленского это будет сложное время, но, судя по его натальной карте, ему удастся выстоять.