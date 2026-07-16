Первая декада августа 2026 года: астролог рассказала, почему это опасный период для Украины

Первая декада августа 2026 года / © Associated Press

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Транзитный Марс в последних градусах Близнецов формирует оппозицию с транзитной Лилит в последних градусах Стрельца. Это аспект высокой конфликтности, импульсивных решений и событий, которые способны развиваться стремительно и непредсказуемо, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Марс символизирует действие, борьбу, силу, оружие, инициативу и открытое противостояние. Лилит проявляет теневую сторону происходящего: провокации, крайности, желание нарушить границы, стремление действовать без оглядки на последствия. Когда эти две точки оказываются друг напротив друга, напряжение достигает высокой степени. Происходит эскалация военных действий, обостряются конфликты, возрастает риск агрессивного поведения, необдуманных поступков и ситуаций, в которых эмоции начинают управлять разумом.

Особенность этого периода заключается в том, что ось Марс — Лилит одновременно образует напряженные аспекты к натальному Марсу Украины. Такая конфигурация значительно усиливает вероятность событий, связанных с обстрелами со стороны РФ, военной активностью, применением силы, разрушениями, авариями и чрезвычайными ситуациями. В подобные периоды чаще возникают обстоятельства, требующие быстрых решений и максимальной собранности.

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Это не означает, что самые тяжелые сценарии обязательно реализуются. Астрологические аспекты показывают периоды повышенной вероятности определенных событий, но то, как проявится их энергия, зависит от множества факторов. Тем не менее первую декаду августа можно считать временем, когда особенно важно внимательно относиться к вопросам безопасности и не недооценивать возможные риски.

На коллективном уровне усиливается нервозность. Информационное пространство становится более напряженным, возрастает количество противоречивых сообщений, резких заявлений и конфликтов. Повышается вероятность технических сбоев, транспортных происшествий, аварий, пожаров, несчастных случаев, связанных с невнимательностью или спешкой. В такие дни особенно опасны действия, совершаемые под влиянием раздражения, азарта или желания немедленно доказать свою правоту.

Для Украины этот период требует особой осторожности и готовности защищаться от агрессии РФ. Конфигурация затрагивает одну из наиболее чувствительных точек гороскопа страны, поэтому первая декада августа может сопровождаться усилением военного напряжения, сложными политическими решениями и событиями, которые будут иметь долгосрочные последствия.

На личном уровне наиболее сильно влияние этой конфигурации почувствуют люди, у которых в натальной карте Солнце или Марс находятся в последних десяти градусах мутабельных знаков — Близнецов, Девы, Стрельца или Рыб. Если ваши личные планеты расположены примерно с 20-го по 30-й градус этих знаков, напряжение может проявиться особенно ярко.

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В такие дни возрастает вероятность конфликтов, переутомления, эмоциональных срывов, травм, поломок техники, неожиданных перемен в работе и отношениях. Возникает желание действовать немедленно, однако именно поспешность становится главным источником ошибок. Чем сильнее внутреннее напряжение, тем важнее сохранять самообладание.

Первая декада августа — не лучшее время для выяснения отношений, участия в рискованных мероприятиях, экстремальных развлечений, опасных поездок или принятия решений под влиянием гнева. Любая провокация может развиваться быстрее, чем ожидается.

Однако даже столь напряженная конфигурация имеет свою задачу. Она показывает, где накопилось слишком много внутреннего напряжения, где человек действует автоматически, не замечая последствий своих поступков, и где пришло время отказаться от разрушительных моделей поведения. Марс требует осознанного действия, а Лилит испытывает способность не поддаваться страху, раздражению и чужим провокациям.

Главной защитой в этот период становятся дисциплина, осторожность, умение контролировать свои реакции и отказ от любых действий, продиктованных вспышкой эмоций. Иногда именно выдержка оказывается самым сильным проявлением внутренней силы и убережет от непоправимого.

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Когда Марс входит в оппозицию к Лилит, активируется слой бессознательного, который связан с искажёнными реакциями, подавленной агрессией, страхами и старыми кармическими сюжетами. Марс отвечает за действие, волю, прямоту и способность отстаивать свои позиции. Лилит — за тень, вытеснённые импульсы, искажения, внутренние запреты и те реакции, которые человек обычно не контролирует.

В оппозиции эти две силы сталкиваются, и это проявляется как внутренний конфликт между желанием действовать и страхом последствий, между прямой волей и скрытыми, неосознанными мотивами.

Оппозиция Марса и Лилит всегда поднимает негативные кармические сценарии, которые человек носит в себе давно. Это могут быть:

повторяющиеся конфликты с авторитетами;

страх проявлять инициативу;

агрессия, направленная на себя;

разрушительные модели поведения в отношениях;

чувство вины за собственные желания;

избегание ответственности;

импульсивные решения, которые приводят к потерям;

старые травмы, связанные с темой силы, контроля или давления.

Эти сценарии не появляются «из ниоткуда» — они были в человеке всегда, но именно оппозиция Марса и Лилит делает их видимыми, чтобы их можно было осознать и переработать.

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Как прорабатывать эту оппозицию

1. Осознать свои реакции

Первый шаг — увидеть, где именно возникает напряжение.

2. Разделить импульс и действие

Марс даёт импульс, но Лилит искажает его. Полезно замедляться: не действовать сразу, а давать себе время на анализ.

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3. Работать с подавленной агрессией

Агрессия — это энергия действия. Если она подавлена, она превращается в самосаботаж. Поэтому важно направлять её в конструктив: спорт, физическая активность, структурированная работа.

4. Пересмотреть старые страхи

Оппозиция поднимает страхи, связанные с проявлением силы. Часто это не личный страх, а кармический.

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5. Укреплять личные границы

В этот период важно чётко определять, что для вас приемлемо, а что нет.

6. Не вступать в разрушительные конфликты

Оппозиция провоцирует столкновения. Лучше избегать ситуаций, где эмоции могут выйти из-под контроля. Если конфликт неизбежен — держать фокус на фактах, а не на эмоциях.

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7. Осознанно выбирать направление действия

Марс хочет действовать, Лилит хочет разрушать. Проработка заключается в том, чтобы направить энергию Марса в созидание.

Главный смысл периода

Это время, когда человек может увидеть свои тени, старые страхи и кармические сценарии, которые мешали ему действовать свободно.

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