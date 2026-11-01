Петля Марса 6 ноября 2026 до 9 июня 2027 года: чем это время особенно и опасно

Петля Марса 6 ноября 2026 до 9 июня 2027 года / © Credits

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Каждые два года Марс разворачивается и на несколько месяцев перемещается назад по Зодиаку. Планета проходит одни и те же градусы трижды: вперёд, назад и снова вперёд. Эта траектория и называется петлёй. В этот раз петля продлится с 6 ноября 2026 по 9 июня 2027 и пройдёт по участку от 22° Льва до 11° Девы, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Больше семи месяцев, на протяжении которых тема Марса (действие, воля, конфликт, энергия) будет возвращаться и требовать внимания. Особенно напряженный период — с 15 января до 28 марта 2027, поскольку в это время Марс ретроградный.

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Для Украины эта петля Марса особенно значима, потому что в её гороскопе Марс стоит в знаке Девы, а именно через Деву Марс пройдёт с 26 ноября 2026 года, развернётся на 11° Девы в январе и вернётся в этот знак в мае 2027 года. Дева отвечает за инфраструктуру, энергетику, логистику, снабжение и здоровье, поэтому астрологически это время повышенной уязвимости самых «технических» участков, на которых держится жизнь страны. Темп и ритм военных действий меняется, но это не означает преращение агрессии со стороны РФ.

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Темы, прозвучавшие осенью 2026 года относительно Украины, вернутся в феврале и марте 2027 года, а развязка придётся на апрель-июнь, когда возможны важные решения и смена курса. Поэтому главный совет этого периода: запас ресурсов, спокойствие, порядок в документах и опора на проверенные источники.

Марс в этот период движется по двум знакам с разным характером. Лев символизирует гордость, власть, лидерство и громкие заявления. Дева — порядок, труд, здоровье и детали. Поэтому история петли строится на переходе от «хочу, чтобы меня услышали» к «хочу сделать правильно».

В Овне, знаке, которым управляет Марс, находятся Сатурн и Нептун. Мир заново проверяет границы, иллюзии и реальную силу. Лев находится в тригоне к Овну, поэтому пока Марс во Льве, действия более открытые и смелые. Дева с Овном напрямую не связана, поэтому Марс в Деве работает осторожнее и тоньше. Открытая демонстрация силы постепенно сменяется работой с деталями и последствиями.

Лучше всего понять сюжет этой петли помогает прошлую петлю Марса в знаках Девы и Льва в ноябре 1994 — июне 1995 года. Плутон находился в Скорпионе, Уран и Нептун в Козероге, Сатурн в Рыбах. Поэтому ищем сходство сюжетов, а не копию событий.

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Этап 1. Начало петли: 6 ноября 2026, 22° Льва

Петля начинается, когда Марс проходит 22° Льва. Этот градус важен, потому что именно в нём он весной снова развернётся на прямое движение. Всё, что начнётся в ноябре, получит ответ в конце марта и в начале апреля.

Первые недели ноября Марс находится во Льве рядом с Юпитером и Нисходящим Лунным узлом, и это одна из самых напряжённых конфигураций осени. Марс даёт импульс, Юпитер масштабирует, узел поднимает старые обиды и долги. В новостях и личных историях возможны резкие заявления, ультиматумы и ссоры на ровном месте.

Важно запомнить, какие темы вспыхивают в ноябре. С ними вы встретитесь снова в феврале и марте 2027 года.

Аналогия 1995: в декабре 1994 года, ещё до разворота Марса в ретро, обвалился мексиканский песо, а 31 декабря начался штурм Грозного. Предпосылки будущих событий начались в период петли Марса и достигли максимумв в период ретроградности планеты.

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Этап 2. Переход в Деву: 26 ноября 2026, 01:37 gmt+2

Марс входит в знак Девы, и атмосфера меняется. Конфликты не исчезают, но становятся практичнее. Выигрывает не самый громкий, а самый собранный. Это время навести порядок в режиме сна, питании, тренировках, расходах и документах, собрать всё важное в одну папку и приготовить запас на случай, если планы изменятся.

Три месяца Марс идёт по Деве вперёд. Работа, здоровье и рутина получают прямой импульс. Это отличное время начать то, что требует дисциплины: курс, режим, обучение, оздоровительную программу. Но это только первая половина петли. Марс скоро развернётся, и всё начатое придётся перепроверить. Работайте на надёжность, а не на скорость.

Этап 3. Стационарная точка: с 6 по 14 января 2027, 11° Девы

Марс замедляется и замирает на 11° Девы, готовясь развернуться. Влияние Марса сосредоточено, а движения почти нет. Если за предыдущие месяцы накопились усталость, недосыпание или раздражение, они выйдут наружу. Обращайте внимание на здоровье, воспаления, перегрузки и конфликты на работе, особенно связанные с мелочами и придирками.

В эти дни неразумно начинать крупные проекты, требующие напора. Лучше пересмотреть план, проверить расчёты и честно ответить себе на вопрос: что я действительно хочу довести до конца, а что делаю по инерции?

Аналогия 1995: разворот Марса на ретро совпал по времени со штурмом Грозного (31 декабря 1994) и последовавшими боями. В стационарные периоды энергия Марса концентрируется, и события бывают резкими.

Этап 4. Ретроградное движение: с 15 января по 28 марта 2027

Это сердце петли. Марс идёт назад: сначала по Деве, а 21 февраля 2027 в 16:13 он возвращается из Девы во Льва, уже ретроградным.

Первая часть (с 15 января по 21 февраля, Дева). Время переделок. Рабочие процессы, привычки, режим и здоровье требуют корректировки. Вы возвращаетесь к задачам, которые считали закрытыми, и исправляете ошибки. Полезно оптимизировать, упрощать, лечить застарелое, разбираться с долгами по мелким делам. Нежелательно начинать новое, особенно срочное, и доказывать свою правоту любой ценой.

Аналогия 1995: январь принёс землетрясение в Кобе (17 января), которое ударило по инфраструктуре и показало уязвимость систем. 19 января российские войска взяли президентский дворец в Грозном. Первая половина петли высветила слабые места.

Вторая часть (с 21 февраля по 28 марта, Лев). Марс возвращается в знак, где петля началась. Вместе с ним возвращаются темы ноября: конфликты с руководителями, споры о власти, гордость и обиды. Теперь у вас есть опыт трёх месяцев, чтобы посмотреть на них иначе. Можно закрыть старый спор, помириться или чётко обозначить границы без крика.

Аналогия 1995: во второй части петли главными стали вопросы власти и суверенитета. 26 февраля обанкротился британский Barings Bank: потери скрывались на отдельном счёте, а контроль не сработал. Это почти хрестоматийная история Девы, всплывшая на фоне ретроградного Марса во Льве. 1 марта в Москве убили журналиста Владислава Листьева, а 17 марта Верховная Рада Украины отменила Конституцию Крыма 1992 года и пост президента Крыма. Всё это акцентировало вопросы «кто главный и чья территория».

Ретроградный Марс снижает эффективность действия. Энергия уходит внутрь, и вы чувствуете раздражение, которое некуда деть. Лучший способ с этим работать: спорт, физический труд, уборка, дыхательные практики. Плохой способ: сдерживать всё в себе или срываться на близких.

Этап 5. Стационарная точка: с 29 марта по 6 апреля 2027, 22° Льва

Марс снова замирает и разворачивается на прямое движение ровно на том градусе, где всё началось. Петля закольцовывается. То, что вы пережили в ноябре, теперь можно осмыслить: что удалось, что нет, что вы поняли.

Это период сильного, но сжатого действия. Принимайте решения, к которым пришли за зиму, но не спешите их реализовывать. Марс только набирает ход, и первые недели после разворота лучше потратить на подготовку.

Аналогия 1995: 20 марта, за четыре дня до разворота Марса на директ, произошла атака зарином в токийском метро. Опять резкое событие рядом со стационарной точкой, и снова связанное с темой Девы: здоровье, яды, безопасность. Поэтому не стоит планировать в эти дни рискованные шаги и лучше оставить запас времени.

Этап 6. Выход в Деву: 14 мая 2027, 01:48

Марс снова входит в знак Девы, теперь директным. Он движется вперёд уже с накопленным опытом. Всё, что вы отладили, наконец начинает работать как часы. Хорошее время для запуска проектов, спортивных и оздоровительных программ, смены режима и серьёзных рабочих шагов. Марс в Деве особенно силён там, где нужны терпение и систематический труд.

Аналогия 1995: после марта мир перешёл к выяснению последствий и перестройке: расследования, реформы систем безопасности, пересмотр правил надзора. Логика «починить и усилить» актуальна и в апреле — июне 2027 года.

Этап 7. Конец петли: 9 июня 2027, 11° Девы

Марс проходит 11° Девы, ту точку, где в январе он разворачивался. Петля завершена. Вы прошли один и тот же урок трижды и теперь видите его иначе. К этому моменту становится ясно, какие решения были продиктованы эмоцией, а какие реальной необходимостью.

События ноября 1994 — июня 1995 года подсказывают, где быть внимательнее. В начале петли проверяйте системы, учёт, здоровье и документы. Когда Марс вернётся во Льва, будьте осторожнее с громкими заявлениями и взаимодействием с властью. Около стационарных точек (январь и конец марта) не планируйте рискованных шагов.

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