ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
328
Время на прочтение
7 мин

Петля Марса 6 ноября 2026 до 9 июня 2027 года: чем это время особенно и опасно

Мир вернулся в эпоху сил, где Марс управляет Овном, а в Овне Сатурн соединён с Нептуном.

Автор публикации
Фото автора: Марина Скади Марина Скади
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Петля Марса 6 ноября 2026 до 9 июня 2027 года

Петля Марса 6 ноября 2026 до 9 июня 2027 года / © Credits

Каждые два года Марс разворачивается и на несколько месяцев перемещается назад по Зодиаку. Планета проходит одни и те же градусы трижды: вперёд, назад и снова вперёд. Эта траектория и называется петлёй. В этот раз петля продлится с 6 ноября 2026 по 9 июня 2027 и пройдёт по участку от 22° Льва до 11° Девы, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Больше семи месяцев, на протяжении которых тема Марса (действие, воля, конфликт, энергия) будет возвращаться и требовать внимания. Особенно напряженный период — с 15 января до 28 марта 2027, поскольку в это время Марс ретроградный.

Для Украины эта петля Марса особенно значима, потому что в её гороскопе Марс стоит в знаке Девы, а именно через Деву Марс пройдёт с 26 ноября 2026 года, развернётся на 11° Девы в январе и вернётся в этот знак в мае 2027 года. Дева отвечает за инфраструктуру, энергетику, логистику, снабжение и здоровье, поэтому астрологически это время повышенной уязвимости самых «технических» участков, на которых держится жизнь страны. Темп и ритм военных действий меняется, но это не означает преращение агрессии со стороны РФ.

Темы, прозвучавшие осенью 2026 года относительно Украины, вернутся в феврале и марте 2027 года, а развязка придётся на апрель-июнь, когда возможны важные решения и смена курса. Поэтому главный совет этого периода: запас ресурсов, спокойствие, порядок в документах и опора на проверенные источники.

Марс в этот период движется по двум знакам с разным характером. Лев символизирует гордость, власть, лидерство и громкие заявления. Дева — порядок, труд, здоровье и детали. Поэтому история петли строится на переходе от «хочу, чтобы меня услышали» к «хочу сделать правильно».

В Овне, знаке, которым управляет Марс, находятся Сатурн и Нептун. Мир заново проверяет границы, иллюзии и реальную силу. Лев находится в тригоне к Овну, поэтому пока Марс во Льве, действия более открытые и смелые. Дева с Овном напрямую не связана, поэтому Марс в Деве работает осторожнее и тоньше. Открытая демонстрация силы постепенно сменяется работой с деталями и последствиями.

Лучше всего понять сюжет этой петли помогает прошлую петлю Марса в знаках Девы и Льва в ноябре 1994 — июне 1995 года. Плутон находился в Скорпионе, Уран и Нептун в Козероге, Сатурн в Рыбах. Поэтому ищем сходство сюжетов, а не копию событий.

Этап 1. Начало петли: 6 ноября 2026, 22° Льва

Петля начинается, когда Марс проходит 22° Льва. Этот градус важен, потому что именно в нём он весной снова развернётся на прямое движение. Всё, что начнётся в ноябре, получит ответ в конце марта и в начале апреля.

Первые недели ноября Марс находится во Льве рядом с Юпитером и Нисходящим Лунным узлом, и это одна из самых напряжённых конфигураций осени. Марс даёт импульс, Юпитер масштабирует, узел поднимает старые обиды и долги. В новостях и личных историях возможны резкие заявления, ультиматумы и ссоры на ровном месте.

Важно запомнить, какие темы вспыхивают в ноябре. С ними вы встретитесь снова в феврале и марте 2027 года.

Аналогия 1995: в декабре 1994 года, ещё до разворота Марса в ретро, обвалился мексиканский песо, а 31 декабря начался штурм Грозного. Предпосылки будущих событий начались в период петли Марса и достигли максимумв в период ретроградности планеты.

Этап 2. Переход в Деву: 26 ноября 2026, 01:37 gmt+2

Марс входит в знак Девы, и атмосфера меняется. Конфликты не исчезают, но становятся практичнее. Выигрывает не самый громкий, а самый собранный. Это время навести порядок в режиме сна, питании, тренировках, расходах и документах, собрать всё важное в одну папку и приготовить запас на случай, если планы изменятся.

Три месяца Марс идёт по Деве вперёд. Работа, здоровье и рутина получают прямой импульс. Это отличное время начать то, что требует дисциплины: курс, режим, обучение, оздоровительную программу. Но это только первая половина петли. Марс скоро развернётся, и всё начатое придётся перепроверить. Работайте на надёжность, а не на скорость.

Этап 3. Стационарная точка: с 6 по 14 января 2027, 11° Девы

Марс замедляется и замирает на 11° Девы, готовясь развернуться. Влияние Марса сосредоточено, а движения почти нет. Если за предыдущие месяцы накопились усталость, недосыпание или раздражение, они выйдут наружу. Обращайте внимание на здоровье, воспаления, перегрузки и конфликты на работе, особенно связанные с мелочами и придирками.

В эти дни неразумно начинать крупные проекты, требующие напора. Лучше пересмотреть план, проверить расчёты и честно ответить себе на вопрос: что я действительно хочу довести до конца, а что делаю по инерции?

Аналогия 1995: разворот Марса на ретро совпал по времени со штурмом Грозного (31 декабря 1994) и последовавшими боями. В стационарные периоды энергия Марса концентрируется, и события бывают резкими.

Этап 4. Ретроградное движение: с 15 января по 28 марта 2027

Это сердце петли. Марс идёт назад: сначала по Деве, а 21 февраля 2027 в 16:13 он возвращается из Девы во Льва, уже ретроградным.

Первая часть (с 15 января по 21 февраля, Дева). Время переделок. Рабочие процессы, привычки, режим и здоровье требуют корректировки. Вы возвращаетесь к задачам, которые считали закрытыми, и исправляете ошибки. Полезно оптимизировать, упрощать, лечить застарелое, разбираться с долгами по мелким делам. Нежелательно начинать новое, особенно срочное, и доказывать свою правоту любой ценой.

Аналогия 1995: январь принёс землетрясение в Кобе (17 января), которое ударило по инфраструктуре и показало уязвимость систем. 19 января российские войска взяли президентский дворец в Грозном. Первая половина петли высветила слабые места.

Вторая часть (с 21 февраля по 28 марта, Лев). Марс возвращается в знак, где петля началась. Вместе с ним возвращаются темы ноября: конфликты с руководителями, споры о власти, гордость и обиды. Теперь у вас есть опыт трёх месяцев, чтобы посмотреть на них иначе. Можно закрыть старый спор, помириться или чётко обозначить границы без крика.

Аналогия 1995: во второй части петли главными стали вопросы власти и суверенитета. 26 февраля обанкротился британский Barings Bank: потери скрывались на отдельном счёте, а контроль не сработал. Это почти хрестоматийная история Девы, всплывшая на фоне ретроградного Марса во Льве. 1 марта в Москве убили журналиста Владислава Листьева, а 17 марта Верховная Рада Украины отменила Конституцию Крыма 1992 года и пост президента Крыма. Всё это акцентировало вопросы «кто главный и чья территория».

Ретроградный Марс снижает эффективность действия. Энергия уходит внутрь, и вы чувствуете раздражение, которое некуда деть. Лучший способ с этим работать: спорт, физический труд, уборка, дыхательные практики. Плохой способ: сдерживать всё в себе или срываться на близких.

Этап 5. Стационарная точка: с 29 марта по 6 апреля 2027, 22° Льва

Марс снова замирает и разворачивается на прямое движение ровно на том градусе, где всё началось. Петля закольцовывается. То, что вы пережили в ноябре, теперь можно осмыслить: что удалось, что нет, что вы поняли.

Это период сильного, но сжатого действия. Принимайте решения, к которым пришли за зиму, но не спешите их реализовывать. Марс только набирает ход, и первые недели после разворота лучше потратить на подготовку.

Аналогия 1995: 20 марта, за четыре дня до разворота Марса на директ, произошла атака зарином в токийском метро. Опять резкое событие рядом со стационарной точкой, и снова связанное с темой Девы: здоровье, яды, безопасность. Поэтому не стоит планировать в эти дни рискованные шаги и лучше оставить запас времени.

Этап 6. Выход в Деву: 14 мая 2027, 01:48

Марс снова входит в знак Девы, теперь директным. Он движется вперёд уже с накопленным опытом. Всё, что вы отладили, наконец начинает работать как часы. Хорошее время для запуска проектов, спортивных и оздоровительных программ, смены режима и серьёзных рабочих шагов. Марс в Деве особенно силён там, где нужны терпение и систематический труд.

Аналогия 1995: после марта мир перешёл к выяснению последствий и перестройке: расследования, реформы систем безопасности, пересмотр правил надзора. Логика «починить и усилить» актуальна и в апреле — июне 2027 года.

Этап 7. Конец петли: 9 июня 2027, 11° Девы

Марс проходит 11° Девы, ту точку, где в январе он разворачивался. Петля завершена. Вы прошли один и тот же урок трижды и теперь видите его иначе. К этому моменту становится ясно, какие решения были продиктованы эмоцией, а какие реальной необходимостью.

События ноября 1994 — июня 1995 года подсказывают, где быть внимательнее. В начале петли проверяйте системы, учёт, здоровье и документы. Когда Марс вернётся во Льва, будьте осторожнее с громкими заявлениями и взаимодействием с властью. Около стационарных точек (январь и конец марта) не планируйте рискованных шагов.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie