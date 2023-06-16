Петля Венеры с 19 июня по 7 октября: чего ждать украинцам в этот период

С 19 июня по 7 октября 2023 – петля Венеры во Льве, в течение этого периода планета перейдет в ретроградное движение, который продлится с 23 июля по 4 сентября. Это время судьбоносных событий для Украины и украинцев, поскольку в гороскопе страны Венера также в фазе ретроградности. Чего нам ждать от этого транзита?

Продолжается период ретроградной Венеры от 40 до 43 дней, происходит каждые 18 – 19 месяцев и через каждые 8 лет цикл повторяется определенном знаке Зодиака. В гороскопе Украины (24 августа 1991, 17:36 по киевскому времени), Венера ретроградна. Также, август 2007, 2015 и 2023 отмечен этим особым положением планеты. Следующий период ретроградного движения планеты – август 2031 года, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

В астрологии существует такое понятие, как дома гороскопа, характеризующие различные сферы жизни. Седьмой дом гороскопа характеризует сферу партнерства, всегда раскрывает особенности взаимоотношений с другими людьми. Если мы говорим о стране в целом, то седьмой дом говорит о дипломатических связях с различными государствами. Это дом официальных взаимоотношений, того, что дополняет или чего не достает до ощущения целостности. Также к характеристикам этого астрологического дома относятся суды и все связанное с судебными разбирательствами, контакты с международными организациями.

Период петли Венеры и ее ретроградного движения попадает в седьмой дом гороскопа Украины, а это значит, что пришло время повторной оценки отношений между нашей страной и другими государствами. Стоит добавить, что в этот раз Венера находится в напряжении с Ураном и Юпитером, наиболее сложные дни для Украины в этот интервал, следующие: 2 июля, 9 и 22 августа, 17 и 29 сентября. Эти дни неблагоприятны для выстраивания нормальных взаимоотношений, возможны неприятные сюрпризы со стороны партнеров, некое предательство или отказ от обязательств. Союзники могут предъявить некие требования, трудновыполнимые для Украины, оказывать давление, выдвигать условия.

Венера во Льве связана с актерством, публичностью, статусом. В фиксированном огненном знаке Зодиака скрыть что-либо сложно. Все, что происходит в период транзита планет по Льву, сложно вычеркнуть из памяти. Символически Венера связана с двойкой, парой, партнерством, двумя противоположными сторонами. Летом 2007 года, когда петля Венеры также образовалась в седьмом доме Украины, на просторах Интернет появилась публикация одного из предвыборных роликов известного харьковского мэра. Сама видеозапись появилась весной 2006, но зрители смогли ознакомиться с ней только летом 2007. "Ролик про Мишу и Гешу" представляет собой забавный компромат, который навеки останется в мировой сети.

Поскольку в гороскопе Украины Венера ретроградна, а в 2023 году ее петля продолжается с 19 июня по 7 октября, вполне возможно, что кто-то из популярных людей, статусных личностей, попадет в некоторую ситуацию, которая «прославит» Украину с не очень хорошей стороны. В любом случае, лето 2023 станет важным для нашей страны. Надеемся, что не произойдет ничего того, что может ослабить Украину из-за странного поведения ее руководства, понизить уровень репутации в глазах партнеров.

Лето – 2015 оказалось невероятно трудным для Украины. На Донбассе обострения, рост цен, зависимость от траншев МВФ и осознание того, что война надолго. Также, петля Венеры во Льве в седьмом доме Украины. Август 2015 был тревожным, запомнился столкновениями в Киеве между сотрудниками правоохранительных органов и сторонниками радикально-националистических движений. Были погибшие, много пострадавших и госпитализированных. События 31 августа 2015 года внесены в Википедию, но до этой даты ситуация накалялась, многие понимали, что должно произойти что-то нехорошее.

23 июля 2023 Венера разворачивается в ретроградное движение в том же градусе, в котором она в гороскопе Украины. Вся третья декада августа будет отмечена концентрацией важнейших процессов, исторически значимых для развития нашей страны. Влияние партнеров и союзников, различных организаций и структур на Украину возрастает в этот период.

Седьмой астрологический дом является также домом открытых врагов, конкурентов, соперников. Поэтому можно ожидать от РФ в период с 19 июня до 7 октября 2023 очередных угроз, обвинений и провокаций. Естественно, сохраняется опасность от Запорожской АЭС в случае ее повреждения. Враг будет всячески стараться удержать территории, поэтому может пойти на крайние меры. С каждым месяцем, начиная с третьей декады июня, вероятность кризиса возрастает, вплоть до 7 октября. Транзит Черной Луны по Льву в седьмом доме Украины показывает то, что враг особенно неадекватен летом 2023 года.

Начало нового цикла Венеры – 13 августа в 14:15 по киевскому времени. Многое, что будет происходить в середине этого месяца, будет важным не только для нашей страны, но и для каждого человека. В гороскопе Украины Венера управляет четвертым астрологическим домом (корни, истоки, Род, предки, жилище, семья, украинская нация), а также девятым домом (зарубежье, традиции, покровители, перспективы).

Перемещаясь по седьмому дома гороскопа Украины, Венера способствует формированию обстоятельств, позволяющих исправить ранее совершенные ошибки в отношениях с другими государствами. Дипломатические связи выходят на новый уровень, но на уже существующем фундаменте. Возможно, будут детальнее обсуждаться условия для вступления Украины в НАТО и/или ЕС. Огромное внимание к нашей стране обязательно даст изменение текущей ситуации.

После Выхода Венеры из петли, наиболее важные темы предыдущих 8 лет, получат иную оценку. Возможно, будут найдены компромиссные решения, благодаря настойчивым рекомендациям партнеров. Во всяком случае, так, как сейчас и в предыдущие годы, уже не будет. К концу 2023 года произойдут кардинальные изменения в нашей стране и в войне РФ против Украины. Вспоминая события 2016 года, т.е. после завершения петли Венеры в прошлый цикл, общий фон более-менее стабилизировался. Острая фаза военных действий на Донбассе закончилась, и начались торги за мирное урегулирование горячего конфликта. Что-то подобное будет происходить и в конце 2023, 2024 году. Начинается новый этап, обусловленный новыми дипломатическими протоколами.

Венера, планета ценностей, как материальных, так и нематериальных, ресурсов, брачных отношений, красоты и гармонии, поэтому отслеживая внешние события, все же не забывайте о личной жизни и своих желаниях. Для многих август запомнится важными событиями, это время переоценки значимости отношений и роли партнера в жизни. Прекрасное время, когда можно вернуть отношения, наладить связи с давними партнерами, обрести новые возможности, благодаря людям из прошлого, получить помощь от бывших коллег в поиске работы или дополнительных заработков.

То, что произойдет в третьей декаде июня, будет иметь большое значение до 7 октября 2023 года, после чего перейдет в пассивную фазу на 8 лет – до следующей петли Венеры во Льве. Черная Луна во Льве очень сильна в период транзита Венеры по Льву, желания в этот период затмевают разум, поэтому следует с огромной долей ответственности подходить к делам. Избегайте идеализации отношений, любовных треугольников, необдуманных трат. Научитесь устанавливать правильные границы в отношениях, определите, что для вас действительно ценно и полезно, а что приводит к сливу ресурсов.

Венера во Льве надолго – с 5 июня по 9 октября 2023 года. Это время переориентации, изменений и обновления в личных взаимоотношениях, социальных связях, в финансовой сфере. Транзит благоприятствует реализации в творческой сфере, способствует обретению популярности. Берегите свою репутацию, поскольку шлейф от публичного скандала или нехорошего поступка, может после этого преследовать годы. Август 2023 – месяц, когда потребуется сделать судьбоносный выбор, вряд ли можно говорить об устойчивости и стабильности в этот период. Завязывающиеся сюжеты и жизненные ситуации будут актуальны не один год.

Читайте также: