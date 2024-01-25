Плутон в Водолее: известный астролог рассказал, как изменится мир в ближайшее время

20 января 2024 года Плутон - планета трансформации - сменил знак и вошел в знак Водолея на 20 лет до 2044 года.
Что принесет положение Плутона миру и каждому знаку зодиака, рассказывает знаменитый астролог Анжела Перл. В своем видео астролог рассказывает о многих аспектах влияния Плутона на нашу жизнь. Плутон - одна из самых мощных планет в астрологии и одна из самых медленных. Цикл Плутона - 248 лет. Плутон - планета трансформации, жизненных перемен, смерти и рождения.
Мы остановимся на том, что, по мнению Анжелы Перл, нам стоит ожидать от Плутона в ближайшее время.
В Европе и Америке
Под влиянием Плутона в ближайшие пару лет, начиная с 2024 года, мы увидим протесты в Европе и Америке. Протесты будут направлены против мигрантов, и за ними последует принятие законов, которые признаны будут это все подавлять.
В Великобритании
В Британии, скорее всего, мы увидим окончание периода правления монархов. Возможно, Уильям будет последним монархом и на нем все закончится, утверждает астролог.
В сфере науки
Будет развиваться космос и космическое вооружение, появятся новые вакцины, новые системы распознания (паспорта на путешествия).
Увеличатся скорости, и мы будем много и быстро путешествовать. Хотя, вероятно, возрастет и стоимость путешествий, что приведет к тому, что путешествовать смогут не все.
В банковской сфере
Деньги окончательно станут цифровыми. Наличные деньги исчезнут в ближайшие год-два. Финансы станет легче контролировать. Больше будет кибератак.
В сфере связи
В ближайшее время возможны такие ситуации, когда несколько стран довольно долго (пару дней) будут без интернета или в состоянии блэкаута.
Но в то же время средства связи усовершенствуются. Мы сможем общаться с голограммами и не только видеть фигуру человека и слышать его голос, но и чувствовать запахи, например.
В сфере взаимодействия
Грядет время бесконтактности. Роботы будут доставлять еду и покупки, эта сфера будет развиваться.
В сфере информации
Все будет развиваться очень быстро и менять наше общество. Будут исчезать старые платформы в интернете и появляться новые.
В политике
В ближайшие три-четыре года будет смена правительств. Будет меняться и направление силы.
В космосе
В ближайшее время мы узнаем, что мы не одни во Вселенной.
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