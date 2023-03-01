Плутон в Водолее с 23 марта 2023-го: что нас ждет в это время

C 23 марта 2023 года Плутон входит в знак Водолея на долгий период – до 2043 года. Этот транзит окажет сильное влияние на Козерогов, Водолеев, Львов, Тельцов, Скорпионов, Весы, Близнецов. В течение 2023-2024 годов планета будет находиться на границе знаков Козерог – Водолей. А окончательно Плутон войдет в свободолюбивый знак Водолея в конце ноября 2024 года.

Плутон управляет знаком Скорпиона. Это планета скрытого, внутреннего характера, в ее основу заложен принцип трансформации, т.е. перевод энергии из одного вида в другой. Это процесс разрушения, уничтожения всего отжившего, устаревшего, не способного развиваться, подготавливая плацдарм для нового. Плутон оказывает влияние на глобальные события человечества, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Энергия Плутона дает способность проникать в глубокие эмоциональные слои, умение влиять на людей и преобразовывать энергии, пропуская их через себя. С осени 2008 года планета перемещается по Козерогу, и все представители этого знака Зодиака испытали на себе тяжелые, давящие влияния Плутона. Но, с другой стороны, аспект соединения транзитного Плутона с Солнцем в Козероге стал источником огромной энергии.

За предыдущие годы Козероги получали множество возможностей, связанных с властью и деньгами, самые смелые и прогрессивные представители этого знака Зодиака смогли использовать период с максимальной выгодой и пользой для себя. Но он был нелегким, поскольку постоянные жизненные трансформации выматывают человека, а перед тем, чтобы что-то получить или чего-то достичь, приходилось преодолевать сложные, тяжелые и неприятные ситуаци­и, порой даже опасные и кризисные.

С 23 марта 2023 года Козероги почувствуют облегчение и поймут, что тяжелые годы позади. Плутон выходит из этого знака и в следующий раз войдет в этот знак Зодиака в 2254 году (период его обращения вокруг Солнца - 248 лет). Теперь появится время для себя, можно будет планировать жизнь в соответствии со своими желаниями и убеждениями. Зависимость от внешних обстоятельств и необходимость вынужденных изменений постепенно исчезает, а к концу 2024 года стойкие, мудрые, целеустремленные Козероги обретут свободу, в их жизнь придет спокойствие и стабильность. Теперь пришла очередь Водолеев прочувствовать на себе транзит Плутона.

В знаке Водолея Плутон будет находиться 20 лет, здесь планета ослаблена – статус падения, т.е. в Водолее уже нет необходимости влиять на других людей, важна ментальная энергия, а не психическая сила. Транзит принесет стремление к свободе во всех смыслах этого слова. Водолеи по своей сути – мятежники и бунтари. Они в большинстве своем обладают воинственным духом революционеров. В борьбе за достижение поставленных целей Водолеи способны прибегнуть к любым средствам. Плутон даст необходимую энергию, но внешние проявления транзита этой планеты кардинально отличаются от транзита по Козерогу, который заканчивается в 2023-2024 годах.

Уже с конца марта 2023 года в жизнь Водолеев ворвутся перемены, и нет смысла им сопротивляться. Плутон, хоть и в статусе падения, но все же для обычного человека потенциал планеты достаточно тяжел. И чем больше Водолеи будут сопротивляться переменам, тем сложнее им будет. Поэтому лучше не сопротивляться и не хвататься за то, что нет смысла брать с собой в будущее. Трансформационные энергии Плутона поменяют мышление, вызовут потребность понять себя на более глубоком внутреннем уровне.

Транзит Плутона будет влиять абсолютно на всех людей и мировые процессы в целом, но в первую очередь, конечно же, Водолеи ощутят его сильнее и быстрее, чем другие. Начинается период повышенной ответственности, серьезных жизненных преобразований, но нет смысла уже оставаться в точке, где Водолеи находятся сейчас. Изменения необходимы, чтобы прекратить застой и стимулировать развитие представителей этого знака Зодиака.

Перемещаясь по Водолею, Плутон действует не так резко, как при транзите по Козерогу. Фиксированные качества Водолея позволяют обдумать все и подготовиться к грядущим переменам. Избежать трансформационных процессов не удастся – это касается всех жизненных сфер, но составить некий план и в некоторой степени влиять на окружающее пространство вполне возможно/

Центральным моментом транзита по Водолею является власть, а также все, что связано с новыми, современными технологиями, Интернетом, оцифровкой, автоматизацией и роботизацией всех процессов. Главное место во всем этом занимает Водолей – его идеи, способность организовывать и объединять людей, смело двигаться вперед навстречу новому.

Водолеям придется менять свои привычки, поскольку Плутон требует взять ответственность не только за себя, но и за массы людей. Этот транзит станет испытанием для ваших амбиций, создаст условия, при которых нужно много работать, порой без сна и отдыха. Но, в целом, все достаточно предсказуемо, что уменьшает вероятность внутренних кризисов. Какую тактику для себя выбрать – решать вам. Либо вы постараетесь обрести больший контроль над окружающими, либо они попытаются управлять вашими действиями.

Начинается период социальной активности, интеграции в совершенно новые проекты, коллективы, страны. Меньше той свободы выбора, к которой так привыкли Водолеи, теперь за свободу и независимость придется бороться. Но через несколько лет большинство представителей этого знака Зодиака примут новые условия и адаптируются к новой реальности.

Львы в ближайшие 20 лет окажутся под оппозицией Плутона. Наиболее напряженный период каждый может определить для себя, в зависимости от того, в какой декаде зодиакального месяца родились. Т.е. первые 6-7 лет (2023-2029) оппозицию Плутона ощутят те, кто родился вначале знака Льва (с 23 июля до 2 июля). Этот аспект можно описать как конфронтацию противоборствующих сил, соперничество воли, бескомпромиссную ситуацию. Это годы тяжелого выбора, принятия ответственных решений. Добиться цели в это время можно лишь ценой потери чего-либо более важного.

Львы, как никто другой, будут испытывать внутренние противоречия, поскольку, имея сильное Солнце, представители этого знака стремятся созидать, а транзитный Плутон, образуя оппозицию с натальным Солнцем – трансформировать реальность и разрушать. Чтобы пройти этот период с минимальными потерями, Львы должны бороться с несправедливостью и вдохновлять людей, зажигать в них жизнь, их Солнце, порой, жертвуя своими интересами. Лучше чем Лев, никто не сможет организовать окружающих на преодоление кризисов, создавая вместе новый и прогрессивный порядок в обществе.

Тельцы и Скорпионы, имея исключительную силу воли, концентрацию и решительность, должны выдержать напряжение от транзитного Плутона. Первые 7 лет сложно будет тем, кто родился в первой декаде знака Зодиака. Это время препятствий, порой застревания, зацикленности и зажатости ситуаций. Успех возможен, но ценой огромного труда, не каждый способен выдержать. Еще больше сложностей возникает, когда речь идет только об удовлетворении собственных потребностей. Необходимо объединяться, участвовать в жизни общества, и тогда энергия Тельцов и Стрельцов медленно и постепенно будет расти, а со временем - становиться все мощнее. Представителям этих знаков Зодиака следует най­ти конструктивное решение для ее использования, они должны развивать ощущение правильной оценки челове­ческих ценностей, включающих в себя внимание к дру­гим людям и их потребностям.

Близнецы и Весы входят в очень интересный и продуктивный период. Следующие 20 лет станут для них очень яркими и жизнеутверждающими. Гармоничный аспект от транзитного Плутона к натальному Солнцу Близнецов и Весов учит взаимодействовать с другими людьми и участвовать в коллективной, партнерской работе, активно проявляя собственные инициативы и таланты. 2023-2024 годы – это время медленных и мягких перемен. Транзит Плутона по Водолею самым положительным образом отразится на жизни Близнецов и Стрельцов, свидетельствует о больших потенциальных возможностях к позитивным изменениям. Придется на что-то обратить внимание и трансформировать существующее положение вещей, применить, поучиться, поработать, но процесс принесет удовольствие, станет приятным.

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