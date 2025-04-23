Поддержка от Вселенной, любовь и деньги: три знака, которым улыбнется удача в мае 2025 года

Три знака Зодиака, которым улыбнется удача в мае 2025 года / © Associated Press

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Овен притягивает любовь и победу, Близнецы завершают эпоху возможностей с Юпитером, а Лев зажигается пламенем Марса, готовый ворваться в новый этап жизни. Этот месяц будет для них насыщенным и незабываемым, принесет яркие события и динамику, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Вселенная будто подсвечивает путь Овнам, Близнецам и представителям знака Льва, прокладывая дорогу к новым вершинам. Каждый из этих знаков получает мощную поддержку планет, что делает май временем возможностей, роста и страстных решений.

Овен — магнетизм любви и жажда успеха

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Венера — планета «малого счастья» перемещается по знаку Овна, пробуждая огонь страсти и желание сиять. Этот транзит делает представителей знака центром внимания, усиливая их притягательность, уверенность и харизму. Сердце Овна пылает! Они становятся решительными, смелыми, завораживающими, а их энергия не остаётся незамеченной.

Венера не только дарит романтику, но и помогает привлечь деньги, выгодные сделки и удачные предложения. Овны чувствуют, что настало время действовать без сомнений, ведь звёзды на их стороне. В мае представители этого знака особенно обаятельны, привлекательны и притягательны для противоположного пола, как в чувственной, так и в деловой сфере. Ваша харизма усиливается, вы становитесь центром внимания.

Любовь, финансовые возможности, вдохновение — всё это крутится вокруг Овнов. Стоит использовать это время, чтобы завести новые знакомства, укрепить отношения, заняться улучшением внешности и любимыми проектами. Овны становятся центром внимания — энергия Венеры помогает улучшить качество жизни, открыть новые пути к материальным благам.

Овны как магнит притягивают симпатию, внимание, подарки судьбы и интересные знакомства. Май — время проявлять себя, открываться возможностям и делать правильный выбор. Это отличное время для раскрытия таланта, заботы о себе и укрепления личных связей. Если сердце открыто, и мир щедро ответит взаимностью!

Близнецы — завершающий аккорд Юпитера и важные инсайты

Май становится финальной симфонией удачи для Близнецов — Юпитер завершает свой цикл в их знаке, давая максимальные озарения, возможности и великие решения. Обстоятельства помогут оказаться в нужное время в нужном месте. А 20 мая Солнце войдёт в ваш знак, принося ещё больше света, уверенности и энергии.

Планета вернется в этот знак через 12 лет, а сейчас оставит на прощание щедрый мешочек с дарами: это могут быть счастливые шансы, открывающиеся двери, полезные знакомства и идеи, которые изменят жизнь представителей этого знака. Главное — замечать подсказки Вселенной и не упустить свои возможности.

Близнецы смогут подвести итоги, реализовать глобальные проекты и выйти на новый уровень. Юпитер в мае подарит мощную поддержку в обучении, переговорах и крупных сделках, наделяя представителей этого знака уверенностью и везением. Многие представители знака ощутят, что вот он — момент, когда все складывается идеально.

Май подтолкнет к новым вершинам, принесет судьбоносные события и раскроет новые перспективы. Это месяц подведения итогов прошлого года. Представители знака Близнецы почувствуют свою силу и использует её на полную мощь.

Лев — огонь Марса, буря энергии, волна успеха

Марс проходит транзитом по знаку Льва, разжигая в них внутренний огонь, страсть, силу и неудержимое желание двигаться вперед. Львы в мае станут главными игроками, получив дополнительную энергию для воплощения желаемого и достижения целей, возможно, поставленных перед собой еще осенью 2024 года.

Львам хочется побеждать, заявлять о себе, действовать решительно и уверенно. В личной жизни ожидаются яркие и динамичные события, моменты искренних признаний и внезапных вспышек чувств. Энергия Марса дает стремительность, инициативу и решительность, позволяя Львам с легкостью обходить конкурентов. Май — это портал возможностей и звездный час для Львов!

Марс проходит транзитом по вашему знаку, и вы ощущаете прилив сил, уверенности и страсти к жизни. Хочется действовать, побеждать, завоевывать и быть на виду — и именно в мае вы будете блистать на всех уровнях. Любовь, амбиции, творчество — все приобретает мощный импульс. Энергии хватает на всё: и на вдохновение, и на воплощение задуманного.

Май — время решительности, активности и мощного проявления энергии. Любовная динамика и яркие эмоции в этом месяце заполняют окружающее пространство страстью, спонтанными романтическими порывами и важными решениями.

Небо будто подмигивает Львам, давая понять: «Время быть собой, смелым, ярким, настоящим». В мае важно направить энергию в конструктивное русло: заниматься спортом, начинать новое, идти в прорыв. Это время, когда смелость и амбиции вознаграждаются. Судьба улыбается смелым, дерзким и открытым миру — и для представителей знака Льва май станет месяцем ярких событий, важных решений и волшебных встреч.

Овны, Близнецы, Львы в мае 2025 на волне ярких перемен, личных побед и вдохновляющих возможностей. Этот месяц заряжает энергией, несет удачу и наполняет жизнь яркими моментами.