Покупки, творчество и тяга к физическим удовольствиям: что принесет нам соединение Венеры и Марса

13 июля Венера и Марс соединятся друг с другом в знаке Льва, в котором сейчас находятся.

Они образуют на небе яркий акцент, который повлияет на самые разные стороны нашей жизни. О том, какие перемены несет нам соединение Венеры и Марса в знаке Льва, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Страсть к приобретательству

Венера сама по себе обычно подталкивает нас к покупке красивых вещей – антиквариата, винтажа, предметов искусства, но в соединении с Марсом она станет, если можно так выразиться, всеядно-агрессивной – под ее влиянием захочется скупать все, что на глаза – или под руку – попадется. В иные времена разум успевает оценить степень необходимости такой покупки и ее качество, сейчас же все может происходить настолько молниеносно, что он просто не успеет представить свои доводы. Велика вероятность под шумок приобрести много такого, без чего вполне можно обойтись, поэтому перед каждым новым приобретением важно давать себе некоторое – от часа до дня – время на размышление, тогда и ненужных покупок – а заодно и выброшенных на ветер денег – поубавится.

Искусство – наше все

В период соединения Венеры и Марса в знаке Льва самыми востребованными становятся профессии, так или иначе связанные с искусством. В такие времена появляются на свет шедевры музыки и живописи, незабываемые театральные спектакли и литературные произведения, которым со временем суждено стать классикой. Ну а поскольку Венера с Марсом, пребывая во Льве, хорошо монетизируют произведения искусства, это время делает успешными не только творцов, но и опекающих их продюсеров – как те, как и другие, получают возможность неплохо заработать.

Тяга к физическим удовольствиям

Соединение Венеры с Марсом в знаке Льва – это также тяга к физическим удовольствиям, прежде всего сексуальным. Разные астрологи трактуют такую конфигурацию по-разному: кто-то говорит об эгоизме, когда для человека важны только его собственные чувства, чужими он пренебрегает; кто-то называет это время самым романтичным в году, когда можно – и нужно – влюбляться, назначать свидания и крутить романы. В любом случае можно сказать точно: необходимость в приятных физических ощущениях выходит на первый план.

Кстати, речь идет не только об интимных отношениях, которые являются главными, но не единственными. Люди также ощущают необходимость во вкусной – пусть и вредной – еде, удобной одежде из натуральных материалов, комфортной рабочей и домашней обстановке. Нельзя сказать, что в другое время человек может всем этим пренебречь, но в период соединения Марса и Венеры в знаке Льва такие потребности становятся навязчивой идеей.

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