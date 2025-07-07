Полнолуние 10 июля 2025 года: астролог назвала два знака Зодиака, которым стоит быть на чеку

Полнолуние 10 июля 2025 года / © Associated Press

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Произойдет это астрономическое и астрологическое событие в 23:37 (gmt+3), высвечивая истинные ориентиры. Полнолуние в Козероге позволяет правильно оценить проделанную работу и усилия, вложенные в карьеру, репутацию. Пришло время оглянуться назад, вдохнуть и понять, что цель достигнута. А если нет, то самое подходящее время разобраться с тем, что по-настоящему важно, а что — лишь шум, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Полнолуние в Козероге требует внутренней дисциплины и умения держать себя в руках. Все пафосное отходит на второй и третий план. Остается суть. Это момент, когда внутренний взрослый берет на себя ответственность и не распыляется по мелочам.

Архетип Козерога — Мудрец, Строитель, Отшельник. Козерогом, а значит и полнолунием в этом знаке управляет Сатурн, хранитель времени, закона и порядка, системности и структуры. Он знает цену одиночеству, но и силу тишины. Он не ищет признания, но самоотверженно строит то, что выдержит века. В мифологии Козерог связан с Паном, древним богом природы, который спасся от Тифона, превратившись в существо с телом козла и хвостом рыбы. Это символ двойственности: земной выносливости и глубинной интуиции.

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Полнолуние 10 июля — это кульминация усилий, начатых в лунный месяц, который стартовал в момент новолуния в Козероге 31 декабря 2024 года. Все, что не выдержало — остается в прошлом, а то, что сохранилось — становится еще крепче.

Сразу после пика полнолуния 10 июля начинается период холостой Луны, который продлится до 20:21 (gmt+3) 11 июля. Не стоит заниматься важными делами и принимать судьбоносные решения — энергия Луны без курса искажена. Это время тишины, отдыха, созерцания, внутреннего подведения итогов. Все, что нужно было сказать — уже сказано. Все, что нужно было почувствовать — уже здесь.

При полнолунии в Козероге Луна и Солнце в оппозиции: Луна в статусе изгнания, а Солнце находится в противоположном знаке — в Раке, которым управляет Луна. Ключевая тема: конфликт между эмоциями и обязанностями, между потребностью в поддержке и необходимостью сохранять структуру и порядок. Ось знаков Рак — Козерог это ось «власть-дом», «обязанности-чувства», «контроль-забота».

Для Раков и Козерогов — это особенно чувствительный момент, поскольку затрагивается их собственная ось «семья и карьера», «внутреннее и внешнее».

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Как полнолуние в Козероге повлияет на КОЗЕРОГОВ

Ключевые темы:

Результаты личных усилий последних месяцев

Конфликт между профессиональными амбициями и личными желаниями

Повышенная требовательность к себе

Эмоциональное напряжение и чувство изоляции

Полнолуние происходит в знаке Козерога, а значит, оно поднимает на поверхность все, что Козероги обычно стараются держать под контролем: страхи, усталость, тревоги. Это момент кульминации, когда многое становится ясно — особенно в том, что касается личных границ, ответственности и статуса.

Что важно:

Осознать, какие цели больше не соответствуют твоим внутренним потребностям

Не закрываться от чувств, даже если они неудобны

Увидеть разницу между «надо» и «хочу»

Полезная практика: структурировать планы на ближайшие 6 месяцев, позволить себе проявлять чувства и эмоции.

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Как полнолуние в Козероге повлияет на РАКОВ

Ключевые темы:

Отношения с близкими людьми

Тема зависимости и эмоциональной зрелости

Баланс между заботой о других и заботой о себе

Переломные моменты в партнерствах

Солнце в знаке Рака в момент полнолуния 10 июля освещает сферу отношений, партнерства и общественной роли. Луна — в противоположном, строгом Козероге — может принести чувство холодности или давления со стороны других людей. Раки могут ощущать, что их потребности не принимаются всерьез, либо чувствовать необходимость «вырасти» в какой-то ситуации.

Что важно:

Не замыкаться в себе, а искать диалог

Признать, что зрелость — это не отказ от чувств, а способность управлять ими

Отпустить связи, в которых нет взаимности

Полезная практика: на этом полнолунии можно символически отпустить образ «родителя» или «спасателя» — и заново определить, где собственные личные границы.

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Полнолуние в Козероге требует внутренней честности и эмоциональной зрелости от представителей всех знаков Зодиака. Оно может казаться холодным, но в этом и его подарок: оно дает возможность встретиться с собой настоящим, без иллюзий.

Наибольшее влияние полнолуние 10 июля окажет на Козерогов и Раков. Для Козерогов — это шанс освободиться от давления «быть идеальными». Для Раков — возможность стать сильнее, сохранив свою чувствительность.