- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 169
- Время на прочтение
- 4 мин
Полнолуние 10 июля 2025 года: астролог назвала два знака Зодиака, которым стоит быть на чеку
Полная Луна 10 июля в 19° Козерога освещает то, что мы строили долго, терпеливо, шаг за шагом. Это полнолуние ответственности, долга и зрелых решений. Оно про структуру, а не про эмоции, про то, что выдержало испытание временем.
Произойдет это астрономическое и астрологическое событие в 23:37 (gmt+3), высвечивая истинные ориентиры. Полнолуние в Козероге позволяет правильно оценить проделанную работу и усилия, вложенные в карьеру, репутацию. Пришло время оглянуться назад, вдохнуть и понять, что цель достигнута. А если нет, то самое подходящее время разобраться с тем, что по-настоящему важно, а что — лишь шум, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).
Полнолуние в Козероге требует внутренней дисциплины и умения держать себя в руках. Все пафосное отходит на второй и третий план. Остается суть. Это момент, когда внутренний взрослый берет на себя ответственность и не распыляется по мелочам.
Архетип Козерога — Мудрец, Строитель, Отшельник. Козерогом, а значит и полнолунием в этом знаке управляет Сатурн, хранитель времени, закона и порядка, системности и структуры. Он знает цену одиночеству, но и силу тишины. Он не ищет признания, но самоотверженно строит то, что выдержит века. В мифологии Козерог связан с Паном, древним богом природы, который спасся от Тифона, превратившись в существо с телом козла и хвостом рыбы. Это символ двойственности: земной выносливости и глубинной интуиции.
Полнолуние 10 июля — это кульминация усилий, начатых в лунный месяц, который стартовал в момент новолуния в Козероге 31 декабря 2024 года. Все, что не выдержало — остается в прошлом, а то, что сохранилось — становится еще крепче.
Сразу после пика полнолуния 10 июля начинается период холостой Луны, который продлится до 20:21 (gmt+3) 11 июля. Не стоит заниматься важными делами и принимать судьбоносные решения — энергия Луны без курса искажена. Это время тишины, отдыха, созерцания, внутреннего подведения итогов. Все, что нужно было сказать — уже сказано. Все, что нужно было почувствовать — уже здесь.
При полнолунии в Козероге Луна и Солнце в оппозиции: Луна в статусе изгнания, а Солнце находится в противоположном знаке — в Раке, которым управляет Луна. Ключевая тема: конфликт между эмоциями и обязанностями, между потребностью в поддержке и необходимостью сохранять структуру и порядок. Ось знаков Рак — Козерог это ось «власть-дом», «обязанности-чувства», «контроль-забота».
Для Раков и Козерогов — это особенно чувствительный момент, поскольку затрагивается их собственная ось «семья и карьера», «внутреннее и внешнее».
Как полнолуние в Козероге повлияет на КОЗЕРОГОВ
Ключевые темы:
Результаты личных усилий последних месяцев
Конфликт между профессиональными амбициями и личными желаниями
Повышенная требовательность к себе
Эмоциональное напряжение и чувство изоляции
Полнолуние происходит в знаке Козерога, а значит, оно поднимает на поверхность все, что Козероги обычно стараются держать под контролем: страхи, усталость, тревоги. Это момент кульминации, когда многое становится ясно — особенно в том, что касается личных границ, ответственности и статуса.
Что важно:
Осознать, какие цели больше не соответствуют твоим внутренним потребностям
Не закрываться от чувств, даже если они неудобны
Увидеть разницу между «надо» и «хочу»
Полезная практика: структурировать планы на ближайшие 6 месяцев, позволить себе проявлять чувства и эмоции.
Как полнолуние в Козероге повлияет на РАКОВ
Ключевые темы:
Отношения с близкими людьми
Тема зависимости и эмоциональной зрелости
Баланс между заботой о других и заботой о себе
Переломные моменты в партнерствах
Солнце в знаке Рака в момент полнолуния 10 июля освещает сферу отношений, партнерства и общественной роли. Луна — в противоположном, строгом Козероге — может принести чувство холодности или давления со стороны других людей. Раки могут ощущать, что их потребности не принимаются всерьез, либо чувствовать необходимость «вырасти» в какой-то ситуации.
Что важно:
Не замыкаться в себе, а искать диалог
Признать, что зрелость — это не отказ от чувств, а способность управлять ими
Отпустить связи, в которых нет взаимности
Полезная практика: на этом полнолунии можно символически отпустить образ «родителя» или «спасателя» — и заново определить, где собственные личные границы.
Полнолуние в Козероге требует внутренней честности и эмоциональной зрелости от представителей всех знаков Зодиака. Оно может казаться холодным, но в этом и его подарок: оно дает возможность встретиться с собой настоящим, без иллюзий.
Наибольшее влияние полнолуние 10 июля окажет на Козерогов и Раков. Для Козерогов — это шанс освободиться от давления «быть идеальными». Для Раков — возможность стать сильнее, сохранив свою чувствительность.