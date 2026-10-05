Новолуние 10 октября 2026 года: что нас ждет в это время

Новолуние 10 октября 2026 года / © Associated Press

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Это одно из самых изящных, тонких и в то же время глубоко важных новолуний года — время, когда Вселенная предлагает заново взглянуть на то, как мы строим отношения с миром и с теми, кто в нём рядом с нами, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Астрономически, новолуние происходит, когда Луна оказывается точно между Землёй и Солнцем, и с нашей планеты её не видно вовсе — спутник Земли полностью погружается во тьму. Старый лунный цикл завершён, новый ещё не начал расти, и именно в этой темноте, в этой паузе между выдохом и вдохом, появляется пространство для нового намерения.

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Издревле новолуния считались сакральными моментами для посева семян будущего. То, что загадывается, формулируется или начинается в первые дни после новолуния, по астрологической традиции имеет больше шансов прорасти и окрепнуть к моменту, когда Луна снова станет полной. Это не магия в бытовом понимании, а скорее работа с естественными ритмами внимания и намерения — психологически начинать что-то новое легче в момент символического «чистого листа».

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Мифологический ключ: Фемида, Дике и рождение справедливости

Знак Весов неразрывно связан с образом богини правосудия Фемиды — титаниды, одной из самых почитаемых фигур древнегреческого пантеона, олицетворяющей божественный, вселенский закон, а не просто человеческие установления. Фемида держала в руках весы, на которых взвешивала не вину и наказание в узком смысле, а саму гармонию космического порядка — то, как должны быть расставлены силы во вселенной, чтобы всё работало слаженно.

У Фемиды была дочь — Дике, богиня human правосудия, более приземлённая версия материнского архетипа, отвечавшая уже не за космическую, а за человеческую справедливость — за то, как люди обращаются друг с другом, обманывают ли, нарушают ли данное слово, предают ли доверие. Миф рассказывает, что Дике первоначально жила среди людей в Золотом веке, но по мере того, как нравы портились, она была вынуждена покинуть землю и вознестись на небо, где стала созвездием Девы, соседствующим с Весами, которые она держит в руках, — отсюда и сам символ зодиакального знака.

Этот миф несёт глубокий смысл: справедливость и гармония — это то, что требует постоянного, сознательного поддержания усилиями самих людей. Стоит прекратить взвешивать, обдумывать, заботиться о балансе в отношениях с другими — и гармония, подобно Дике, покидает нашу жизнь.

Есть ли иной взгляд: суд Париса и цена выбора

Другой важный миф, связанный с Весами, — история о суде Париса, троянского царевича, которому было поручено решить, кто из трёх богинь прекраснее: Гера, Афина или Афродита. Каждая предлагала свой дар — власть, мудрость или любовь самой красивой женщины на земле. Выбор Париса, отданный Афродите, в итоге привёл к Троянской войне.

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Этот миф добавляет новолунию в Весах ещё одну важную грань: любой выбор имеет цену, и подлинная мудрость Весов не в том, чтобы избегать выбора ради сохранения мнимого спокойствия, а в том, чтобы делать его осознанно, понимая последствия и беря на себя ответственность за то, что было предпочтено.

Природа знака: стихия Воздуха, кардинальность, партнёрство

Весы — воздушный, кардинальный знак, управляемый Венерой, и это сочетание качеств по-своему уникально. Кардинальность означает, что Весы, подобно Овну, Раку и Козерогу, отмечают собой начало нового сезона — именно с вхождением Солнца в этот знак начинается осень. Это значит, что энергия Весов — активное, инициативное выстраивание баланса, требующее усилий и смелости начать.

Воздушная природа знака придаёт ему интеллектуальность, способность видеть ситуацию с разных сторон, взвешивать аргументы, вести диалог. А управление Венерой наполняет эту интеллектуальность теплом, эстетическим чувством и искренним интересом к красоте человеческих связей.

Значение новолуния в сфере личных отношений

Это, безусловно, главная территория влияния данного новолуния. Самое удачное время года, чтобы честно определить, чего вы на самом деле хотите от партнёрства — романтического или делового, — и начать выстраивать более гармоничные, взаимовыгодные связи. Намерения, заложенные сейчас, касаются глубинной, устойчивой связи отношений.

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Значение в сфере деловых и дружеских связей

Весы управляют не только романтикой — любое партнёрство, где две стороны зависят друг от друга, попадает под их покровительство. Это благоприятный момент, чтобы заложить намерения о более справедливых деловых соглашениях, найти бизнес-партнёра, разрешить давний конфликт с коллегой через переговоры, а не через молчаливое избегание.

Значение в сфере эстетики и самовыражения

Поскольку управительница Весов — Венера, это новолуние прекрасно подходит для намерений, связанных с красотой, стилем, окружающим пространством. Хорошее время загадать желание, чтобы жизнь стала эстетически более гармоничной — будь то обновление гардероба, преображение дома или просто более осознанный, бережный подход к тому, чем вы себя окружаете.

Метафора момента

Представьте Фемиду, на мгновение опускающую свои весы и позволяющую чашам застыть в идеальном равновесии. Именно в этой паузе рождается ясность, какое решение будет наиболее справедливым. Новолуние в Весах 10 октября — именно такая пауза. Это момент тишины перед тем, как сознательно, с открытыми глазами сделать следующий шаг навстречу более гармоничным, честным и взаимно питающим отношениям в своей жизни.

Главный совет дня: не бойтесь делать выбор ради подлинной гармонии, даже если он потребует временно нарушить привычное спокойствие — настоящий баланс редко достигается молчанием, гораздо чаще — честным, открытым диалогом.

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