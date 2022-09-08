Полнолуние 10 сентября в Рыбах: что нас ждет в это время

Полнолуние в Рыбах 10 сентября в знаке Зодиака Рыбы в 12:59 по киевскому времени можно назвать "Сон Луны". Полнолуние в 12-м знаке, символически, является смешением и слиянием всего наработанного опыта Зодиака. Это астрологическое событие обладает огромной потенциальной энергией и способно видоизменять реальность. В этот же день Меркурий переходит в ретроградное движение до 3 октября.

Это полнолуние позволит испытать приливы творческого вдохновения, поспособствует интуитивным озарениям, откроет окружающий мир во всем богатстве его красоты и гармонии. Ретроградный Меркурий в этот день поможет правильно оформить зачатки нового этапа на самом глубоком уровне, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Символически знак Рыбы - это океан, как аналогия со знаком Рыбы наиболее красочно иллюстрирует бескрайность внутреннего потенциала, собранного всем Зодиаком. Следующим после Рыб идет знак Овна, что указывает на новый цикл, новый виток нового уровня развития. Поэтому роль знака, завершающего цикл Зодиака и выполняет мутабельная вода, которая все смешивает, соединяет, вбирает в себя для того, чтобы в будущем из этого собранного опыта могло реализоваться что-то новое.

Нумерология 10 очень интересна, поскольку это первое число после череды простых стадий - однозначных чисел. Ноль - это ничто, пустота и все вместе одновременно. В этом состоянии существует настоящее, но в каждом настоящем есть отголосок прошлого, но и зачатки будущего. В состоянии Ноль все смешано - нет ни света, ни темноты, ни верха, ни низа, ни звука, ни тишины, ни вечера, ни завтра…Это круг, идеальная форма, но края этой формы еще не заданы, так как еще нет противоречий границ. Но в то же время все уже там заложено, чтобы проявиться в Единице, но пока это одно большое Ничто - чистый лист, отсутствие противоречий, настоящее, точка отсчета, начало.

Единица - это точка, расположенная в круге, т.е. в символе чистого Ноля - целой системы единого целого, что аналогично символу мужской активной энергии - символу Солнца, Творца. Это образ самого человека, который родился, пришел в этот Мир, чтобы его узнать и стать его частью. Единица - это инициатива, сила, излучение, проявление, действие, импульс, толчок, первый шаг, мужская энергия, самостоятельность.

Соответственно, 10 - это наполненность и целостность своей массой, объемом и значимостью, перевернула ход развития событий, что приводит к необходимости после завершения определенного этапа двигаться дальше, начиная во многом сначала - после Единицы снова стоит Ноль. Но стадии "0" и "10" уже разные, так как перед десяткой стоит 9 со своей мудростью, опытом и наполненностью. Это начало (1), так же как и в "0" еще не совсем ясно представляется в полном объеме будущего. Но это момент судьбоносный, который меняет полностью весь спектр составляющих этапов, частей рассматриваемой системы. Теперь есть: импульс (1) + интуиция (2) + взаимодействие (3) + материальность (4) = 10. Все первичные, природные, стихийные проявления в десятке объединились, что может принести успех, удачу, как помощь высших сил и счастливый случай. Ключевые слова числа 10 - перемены, крутой поворот событий, долгожданные изменения, судьба.

Идея полнолуния в Рыбах состоит в овладении переходными стадиями между естественно-природным процессом, дающим силу жизни и целенаправленной деятельностью человека. Энергии полнолуния продолжают действовать и в период убывающей Луны. С 10 до 26 сентября - это время установления устойчивого моста между душевными и телесными, подсознательными и сознательными процессами. Мост связывает мечты и реальность, символизирует переход скрытого в реальность, очевидную для глаз, так же, как и обратный процесс: исследование духом природы, уводящее человека в неведомое.

Знак Рыбы - последний, завершающий зодиакальный цикл. Он несет в себе особую энергию, отстраненную, как бы стоящую по другую сторону естественного потока жизни. Полнолуние в Рыбах, в некоторой степени, отгораживает от внешней жизни, полностью погружает в эмоциональные процессы, помогает понять глубокие, истинные причины. Ретроградный Меркурий (10 сентября - 2 октября 2022) усиливает энергии полнолуния в Рыбах - во второй декаде сентября люди склонны познавать свой путь, меньше обращать внимание на внешние процессы. В глобальных масштабах, в этот период человечество строит надежную переправу в неведомое, что помогает сделать наше существование более осмысленным.

Знак Зодиака Рыбы руководит последней стадией воплощения. Полнолуние - это оппозиция Луны и Солнца. Чтобы продолжить жизнь на новом уровне, необходимо сделать прыжок, принять противоположную сторону. Ретроградный Меркурий в дни полнолуния связан с ментальным взглядом внутрь себя: интеллект безжалостно исследует душу и тело, рассекая на части живую и неживую материю. Однако это дает возможность постичь прошлое, настоящее и будущее, высветив глубины подсознания, чтобы в конечном итоге преодолеть фатальность происходящего.

Полнолуние в Рыбах 10 сентября наполняет до краев, что дает возможность человеку, следующему своему сердцу, служить проводником в мир высших чувств. Разворот Меркурия в этот день символизирует силу знания, способствует укреплению морали, обретению твердого мировоззрения.

Понятие выгоды связано с интуитивным чувством внутренней цели, надежнее всего выводит человека к тому, что нужно. Для многих полнолуние в Рыбах станет катализатором к окончанию жизненного цикла или фазы и подготовку к вступлению в новый период существования. Возможно также произойдет окончательное слияние предыдущих стадий в единый цикл. Знак Рыбы - это завершение, совершенство, очищение, отделение, достижение, переход, выводы, окончание, сострадание.

Полнолуние в Рыбах может сформировать особые условия, в результате чего произойдет потеря чего-то жизненно важного, что освобождает путь для нового цикла. Это период "генеральной уборки", завершения дел, прощения, благотворительности, обучения, ценных советов, бескорыстной отдачи, братства, гуманных мыслей, освобождения, отпущения.

Знак Рыбы ассоциируется с мудростью, идеалом, духовными знаниями. В позитивном смысле полнолуние в Рыбах полно энтузиазма и пыла. В негативном - это полнолуние создает особые энергетические потоки, которые способствуют перепадам настроения, странным случайностям, ситуациям, которые нельзя объяснить логически.

10 сентября 2022 года - очень важный день, совокупность планетарных влияний способствует подведению итогов, обретению мудрости, жизненного опыта. Также, дает осознание возрастных кризисов, усиливает адекватное отношение к возрасту, старости.

Полнолуние в Рыбах 10 сентября помогает перейти от "прошлого" к "будущему" и обрести гармонию мира внутреннего и внешнего. Ретроградность Меркурия в этот день ускоряет выход из депрессии, усиливает и развивает взаимопонимание и контакт разных поколений.

Период убывающей Луны - от полнолуния до новолуния 26 сентября, благоприятный период для того, чтобы научиться передавать свои знания и опыт дальше, тем, кто моложе. Хорошее время для гармонизации отношений в семье, т.к. легче понять потребности каждого, с учетом своего собственного опыта.

В полнолуние 10 сентября легко застрять в прошлом, поэтому необходимо заставить себя посмотреть вперед - в будущее, повысить осознанность бытия и мудрое отношение к жизни. Знак Рыбы связан с понятием кармы, поэтому Вселенная предоставляет нам возможность закрыть незавершенные кармические гештальты и не оставлять их на будущее. Пришло время избавиться от кармических привязок, поставить точку в круговороте постоянно повторяющихся ситуаций, портящих жизнь.

Читайте также: