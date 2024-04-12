Полнолуние в Скорпионе 24 апреля 2024 года: что нас ждет в это время

24 апреля полнолуние в Скорпионе в 01:49 по киевскому времени. Это знак стихии Воды, обладает фиксированными качествами, поэтому связан больше с эмоциональной сферой человека, тайнами подсознания. Скорпион – самый сильный и выносливый знак Зодиака, заведует вопросами жизни и смерти, сексуальной сферой, огромными деньгами и властью, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Плутон – управитель полнолуния 24 апреля, в этот день находится на вершине напряженной конфигурации "тау-квадрат" с Солнцем и Луной, запускает опасные трансформационные процессы. Неприятные события, которые произойдут в пределах плюс/минус 3 дня до и после полнолуния, укажут, в каких сферах образовался застой энергии. А значит, пришло время произвести некоторые преобразования сознательно, а не пускать все на самотек – без приложения усилий, проблема сама по себе не исчезнет.

24 апреля – мощное полнолуние в Скорпионе, поэтому если вы сами ее куда-то не примените, это сделает за вас природа. Это время освобождение от прошлого и лишнего, время отсекания изживших себя связей. На поверхность выходят теневых стороны личности, негатив по всем жизненным областям. Кто достойно справится с возникшими обстоятельствами, преодолеет извилистый путь к вершине, которая у каждого своя.

Второй управитель Скорпиона – неуправляемый Марс, усиливающий личные амбиции, целеустремленность, конкуренцию. Планета активизирует точки кризиса человека, которые также являются и точками роста. В день полнолуния Марс в оппозиции с негативной кармической точкой – Черной Луной, поднимает самые болезненные вопросы. В каждом кризисе заложено некоторое испытание, и, соответственно, победа и переход на новый уровень. Все испытания, через которые нам приходится проходить, служат нашему очищению и развитию Духа.

В ближайшие дни до и после полнолуния 24 апреля, люди склонны действовать агрессивно, пытаясь всеми возможными и невозможными способами реализовать свои желания и цели. В лунной астрологии моменту полнолуния соответствует Марс, символизирующий активную движущую силу, огромную жажду жизни и страстность. И многие люди руководствуются девизом: "всё или ничего".

Скорпион – древнее зодиакальное созвездие, включено в каталог звездного неба Клавдия Птолемея "Альмагест". Расположено целиком на Млечном Пути. Созвездие Скорпион состоит из ярких звезд и имеет характерный рисунок, в котором угадывается форма скорпиона. Настоящим украшением созвездия является яркая звезда, красный сверхгигант Антарес, что по-гречески означает "соперник Ареса (Марса)". По яркости и цвету эта звезда действительно очень похожа на Марс. Ее диаметр в 700 раз больше солнечного, а светимость интенсивнее в 9000 раз.

Интересном объектом Скорпиона является самый мощный дискретный источник рентгеновского излучения – нейтронная звезда Скорпион Х-1 и ее спутник, звезда-компаньон, вещество которой активно поглощается первой. Представители знака Скорпион также склонны к постоянному самоедству и самокритике, образно – сами себя жалят. А полнолуние в этом знаке масштабирует подобные процессы.

Мифология связывает созвездие Скорпиона с трагической участью Фаэтона. Бог Солнца Гелиос женился на Климене, дочери морской богини Фетиды. Она родила ему сына, которого нарекла Фаэтоном (по-гречески – "пылающий"), в отличие от отца юноша не был бессмертным. Когда Фаэтон вырос, он попросил Гелиоса дать ему на один день огненную колесницу с крылатыми конями, чтобы промчаться на ней по небесным просторам. Услышав эту просьбу, Гелиос начал уговаривать сына, что ему, как смертному, будет не под силу справиться с конями. Однако Фаэтон остался непреклонным, и Гелиосу пришлось ему уступить.

Радостный Фаэтон уселся на колесницу и взял поводья в руки. Кони помчались как вихрь, и у Фаэтона едва хватало сил, чтобы удерживать поводья и управлять ими. Вдруг появился огромный страшный Скорпион, покрытый ядовитой чешуей. Он направил на коней и на Фаэтона свое смертельное жало. Испугался Фаэтон чудовища, выпустил из рук поводья и упал в колесницу. Кони почувствовали себя свободными и рванулись от страшного Скорпиона вверх, к звездам. Достигнув небесных высот, кони стремительно стали спускаться вниз. Пламя, от близко опустившейся колесницы, охватило Землю. Огонь сжигал города, плодородные поля, горы и леса. Закипела вода в реках и морях. Смерть угрожала Земле. Зевс, узнав об этом, погасил буйный огонь. Поднял он свою могучую руку и разбил молнией огненную колесницу. Кони Гелиоса разбежались, а по всему небу разлетелись ее обломки. Фаэтон, охваченный пламенем, полетел к Земле и упал в реку Эридан, разбившись насмерть.

Особая сила притяжения, природный магнетизм Скорпиона, передается Луне в этом знаке, формируя особый психологический климат в дни апрельского полнолуния. Присутствуют тревожные настроения, происходящее внушает страх. Но одновременно увлекает все запретное, мистическое и секретное. Луна в Скорпионе – в падения, это самый уязвимое положение ночного светила, в личных гороскопах показывает склонность к саморазрушению. Инстинкт самосохранения практически полностью заменен жаждой власти.

На фоне ретроградного Меркурия (1-25 апреля) совершается больше ошибок, в том числе тех, которые приводят к непоправимым последствиям. Многое скрывается в этот период, искажается, высказывания часто резкие и необдуманные, достаточно случаев манипуляций в эти дни. Меркурий перемещается по Овну, а этим знаком Зодиака также, как и Скорпионом, управляют воинственные планеты – Марс и Плутон. Чуть позже будет понятно, что события третьей декады апреля, активно изменяют мир. Полнолуние 24 апреля обладает мощным арсеналом воздействия на окружающую действительность.

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