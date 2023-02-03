Полнолуние 5 февраля 2023 года: что нас ждет в это время

Это полнолуние находится в напряжении с планетой революций и нововведений – Ураном, включает фиксированную ось знаков Зодиака, поэтому основной смысл этого астрологического события – постоянство через сложный процесс обновлений, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

В день полнолуния Венера в напряжении с Марсом – энергия конфликта, а это значит, что ссоры и недоразумения устранить будет очень непросто. Такие планетарные взаимодействия побуждают тратить деньги на роскошные и дорогие вещи, которые впоследствии будут просто пылиться на полках или в шкафу. Более того, сам принцип полнолуния – это всегда оппозиция, противостояние сознательной (Солнце) и подсознательной (Луна) части, для большинства людей энергетически тяжелый день, а также день до и после полнолуния.

С одной стороны, будет огромная потребность быть признаваемым, нужным и оцененным по достоинству. В это время люди стремятся к публичности и обретению популярности, делают все, чтобы привлечь к себе внимание, проявляя лидерские качества, а также ответственность и дисциплину. Но с другой - может возникать напряжение из-за необходимости следовать расписанию и направлять свою энергию на укрепление своей репутации, вместо того чтобы следовать своим внутренним импульсам и быть свободным от условностей.

В это полнолуние будет сложно расслабиться, собраться с мыслями, т.к. настроение становится максимально переменчивым и зависимым от окружающих людей. Оригинальность и желание быть независимым, входит в конфронтацию с нашими привычками и общепринятыми правилам.

Луна – ночное светило, это женская энергия, темная. Луна своим гравитационным полем воздействует на земную биосферу и вызывает, в частности, изменения магнитного поля Земли. От ритмов Луны зависят приливы и отливы в мировом океане, давление воздуха, изменения температуры, сила ветра, а также уровень воды. Садоводы работают в своем огороде, ориентируясь на лунный календарь, а парикмахеры считают, что стричь волосы лучше при растущей Луне – они будут красивыми и послушными. И, конечно же, фазы Луны оказывают огромное влияние на людей, животных, растения. Вокруг полной Луны всегда ходило множество слухов и легенд. Всю свою историю человечество слагает об этом небесном теле множество сказаний и легенд, во многие из которых начинает верить.

Солнце освещает Землю, а Земля отражает солнечный свет в мировое пространство. Часть этого света попадает на лунную поверхность, которая в свою очередь снова его отражает, так что пепельный свет Луны — это, по существу, свет нашей Земли. Знак Льва находится под управлением Солнца – это сам принцип жизни. По сути, полнолунием во Льве управляет Солнце, которое находится в Водолее в статусе изгнания. Люди живут по принципу "здесь и сейчас", сознание фокусирует внимание на происходящее в этом месте и в эту секунду. Получается некий диссонанс – огромная потребность стать Солнцем и выйти в центр и одновременно невозможность это реализовать.

Полная Луна во Льве выворачивает душу человека наизнанку, хочется праздника, романтики и приключений. Но фиксированные качества знака Льва сдерживают внутренние порывы, многие люди в эти дни находятся в конфликте с самим собой, т.к. по внешним причинам нет возможности проявлять себя естественно, творить и любить, не обращая внимания на сложившиеся обстоятельства. Управитель полной Луны во Льве – Солнце в Водолее, где имеет слабый статус. Жизненной энергии не хватает на то, чтобы максимально отразить качества знака Льва и, соответственно, полнолуния в этом знаке Зодиака. Однако эмоции сдержать невозможно, они вырываются наружу и видны всем, чаще возникают стрессовые ситуации из-за собственной недальновидности, конфликты с окружающими.

Полнолуние во Льве оказывает сильное влияние на представителей фиксированных знаков Зодиака: Тельца, Льва, Скорпиона, Водолея. Поэтому людям, имеющим в этих знаках Солнце или Луну, будет особенно тяжело в период от полнолуния 5 февраля до новолуния 20 февраля. Желательно сдерживать деловой напор и готовность рисковать, т.к. вряд ли эти порывы принесут прибыль и пользу в этот период. Усиливается азарт, поэтому велика вероятность растратить все финансовые и энергетические ресурсы, пытаясь соответствовать образу успешного человека. Однако если обратить солнечную энергию полнолуния 5 февраля во внутрь себя и быть честным самим с собой, то удастся избавиться от внутренних блоков, препятствующих счастливой жизни.

На представителей других знаков Зодиака полнолуние во Льве оказывает мягкое влияние и, в целом, позитивное. Душа просит праздника, куража, творчества и важно реализовать эту потребность. Очень продуктивные дни для общения с детьми, участия в общественных мероприятиях, однако важно не заполнять собой все пространство и соблюдать личные границы других людей, уважать их привычки, стремления, поступки и мысли, которые отличны от законов внешнего мира, но не противоречат им.

Высокоосознанные, ответственные, обладающие талантом и харизмой, храбрые и благородные люди, получат заслуженную награду в дни полнолуния во Льве и в период убывающей Луны, который продлится до 20 февраля. Это может быть повышение в должности, признание заслуг, увеличение прибыли или предложение долгосрочного союза. Благоприятное время для актеров, общественных деятелей, творческих личностей. Предоставляется множество шансов тем, кто мечтает оставить рутину и начать индивидуальную деятельность, изменить жизнь к лучшему.

Если правильно воспользоваться потенциалом полнолуния во Льве и усмирить свое эго, можно добиться очень высоких результатов в социальной сфере и профессиональной деятельности. Но для этого необходимо объективно воспринимать себя и свою значимость, признавать свои ошибки и наличие раздутого эго, которое прекрасно иллюстрирует фраза известного философа: "Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое правое дело".

Полнолуние во Льве помогает привлечь внимание к своей деятельности, обрести популярность, наделяет умением организовывать важные мероприятия, уверенно разговаривать с влиятельными людьми. Но без проработки своих личных качеств, без усовершенствования своих навыков ничего не получится. Солнечная энергия полнолуния во Льве высвечивает абсолютно все, как хорошее, так и плохое. Практически нереально что-то скрыть, окружающие люди чувствуют фальшь и скрытые мотивы, поэтому сторонятся тех, кто действует только ради собственной выгоды. Если вы хотите добиться желаемых результатов, ни в коем случае не стоит превозносить свою личность и гнуть свою линию. Наоборот, подобные стремления отбросят на множество этапов назад. Будьте искренними, не скупитесь на похвалу, но не стоит лицемерить и притворяться.

Солнце в Водолее – управитель полнолуния во Льве, усиливает нашу индивидуальность и лидерские качества, придает стремление к коллективному и совместному творчеству в сотрудничестве с единомышленниками. Но для этого необходимо найти точку равновесия между своим подсознанием, которое находится в оппозиции к собственной сознательной части и проявленной личности. Эгоизм и завышенные амбиции могут сильно мешать.

Полнолуние во Льве благоприятно для запуска рекламной кампании, путешествий, посещения различных мероприятий, публичной деятельности, любви, романтики и приключений. В это время легче интегрироваться в социум, войти в желаемое общество. Усиливаются авантюризм и оптимизм, склонность людей к риску, поиску новых впечатлений, что иногда может привести к ненужным последствиям, т.к. легко потерять голову. Помните золотое правило, что все хорошо, когда оно в меру.

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