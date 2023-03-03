Полнолуние 7 марта в период "Ворот Золушки": что нас ждет в это время

7 марта в 14:40 произойдет полнолуние в Деве, но в этот раз это событие попадает в особый период планетарных взаимодействий, который называется "Ворота Золушки", т.е. это дни успеха, удачи, благополучия. Активен этот период всю первую декаду марта, а полнолуние максимально раскроет и расширит эти "золотые ворота счастья".

Традиционно "Ворота Золушки" помогают девушкам и женщинам найти свою любовь, выйти замуж и создать семью. Однако для каждого человека можно сделать индивидуальный расчет этих счастливых периодов на основании личного гороскопа, когда можно многое получить "на блюдечке с золотой каемочкой", рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

В этой статье раскрывается общий фон на период полнолуния 7 марта, поэтому не для всех подходящие условия и счастливые обстоятельства будут явно выражены. А это значит, что в первой декаде марта необходимо самостоятельно искать возможности. Но, кто ищет, тот обязательно находит! Можно сказать, что в ближайшие дни фортуна открывает свои объятия каждому человеку, главное довериться Вселенной и не пропустить свой шанс.

Как правило, самые важные и счастливые события происходят именно в те периоды, когда у каждого человека открываются "Ворота Золушки". Обычно это новые романтические отношения, конфетно-букетный период и бракосочетание, рождение детей, решение жилищных вопросов, путешествия, новый профессиональный виток, развитие бизнеса, рост доходов и т.д.

"Ворота Золушки", или еще называют "Золотые Ворота", открываются несколько раз в жизни, но человек очень часто пропускает свою удачу и те благоприятные возможности, которые предлагает мир. Поэтому очень важно знать конкретные периоды, когда у вас будут открываться "Ворота Золушки", чтобы схватить свою удачу.

Медленная планета – Сатурн, которая влияет на мировые процессы в целом, в день полнолуния 7 марта входит в знак Рыбы (последний знак Зодиака) на три года. И это происходит на фоне гармоничной конфигурации планет "Ворота Золушки". Полнолуние усиливает любые астрологические события, выводит энергии на самый высокий уровень. Первая декада марта 2023-го позитивна и перспективна, это время золотого периода успеха, удачи и благополучия. Приходит новое время, новая общественно-экономическая формация, начинается новая эпоха, и в этот период происходит разрыв между старым и новым. Полнолуние в Деве, в знаке стихии Земли показывает реальные возможности, которые обретут форму уже очень скоро. Страница прошлого закрывается, весь цивилизованный мир на пороге светлого будущего!

Полнолуние 7 марта в гармоничном аспекте с Ураном, планетой характеризующей все прогрессивное и современное. Земное полнолуние призывает работать (знак Девы) и приложенные усилия принесут желаемый материальный результат (Уран в Тельце). Но есть важный аспект, а именно то, что необходимо использовать социальные сети, осваивать новые профессии, стать уверенным интернет-пользователем, интегрироваться в образовательное пространство, получать новые знания и навыки. Тот, кто хорошо организован в интернете (Уран), тот так же хорошо организован и эффективен в реальной жизни.

Важно максимально использовать возможности, которые открываются в полнолуние 7 марта и в ближайшие дни до и после него. Ведь именно сейчас, в первой декаде марта, т.е. в период "Ворот Золушки" ("Золотых Ворот"), каждому человеку сопутствует везение на пути к достижению целей. Но нельзя сидеть сложа руки, необходимо действовать, принимать смелые решения. Ведь в итоге можно получить многое, например: выгодное предложение; повышение социального статуса; достичь успехов в карьере; улучшить жилищные условия; переехать на новое место жительства, в другой город или за рубеж; приобрести движимое и недвижимое имущество; встретить интересного человека, который окажет положительное влияние на всю жизнь; повысить уровень комфорта в своей жизни.

Приветствуется социальная активность, стремление выйти в центр, продвинуть свои интересы, обрести популярность. Двигаясь в желаемом направлении, можно оказаться в нужное время в нужном месте, т.е. благодаря стечению счастливому стечению обстоятельств можно стать счастливым.

Сейчас "Ворота Золушки" открыты для многих людей, но, даже если в личном гороскопе на данный период у конкретного человека не сформировалась такая комбинация планет, тем не менее, в первой декаде марта и особенно в полнолуние перед каждым человеком открываются новые перспективы и расширяются горизонты.

Нумерология семерки (7) связана со Звездой Магов, семиконечной звездой, которая является знаком мудрости, высокой образованности и философского склада ума. Также это символ духовной интеграции, представляет собой иерархический порядок мистической мысли. Потенциал семерки усиливает способность стремиться, познавать что-то новое, обмениваться информацией и энергией. Также это само понятие "наука" как стремление развить то, что уже наработано.

Наш календарь с семидневной неделей подтверждает значимость семи основных влияний, семи видимых планет Септенера (дневное и ночное светило и пять планет). Т.е. нашу повседневную жизнь формирует семерка: cемь дней недели, семь цветов радуги и семь основных музыкальных нот.

Распределение по Септенеру – как планет-управителей дней недели, градусов и т.д., происходит в соответствии со Звездой Магов. Личные и социальные планеты образуют так называемый Септенер (от слова "семь"). Семь планет, которые видны невооруженным глазом и известны с глубокой древности. Это Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. Современная астрология, в соответствии со своей геоцентрической моделью, использует все десять планет Солнечной системы (вернее, девять планет и Луну).

Исходя из вышесказанного, понятен смысл полнолуния 7 марта 2023 года. Это не только день очередной лунной фазы, солнечно-лунного взаимодействия. Влияние этого полнолуния глобально, поскольку есть связь с медленными планетами – Сатурном и Ураном, а также полнолуние 7 марта происходит в период благоприятной комбинации планет: Юпитера (большое счастье), Венеры (малое счастье) и Хирона (ключи, которые открывают двери к этому счастью).

Полнолуние в Деве включает мутабельную ось Зодиака и формирует подходящие обстоятельства для того, чтобы легче адаптироваться к новым условиям, плавно выйти из неудобной ситуации, сгладить острые углы в отношениях. Гармоничный аспект с Ураном сообщает нам о том, что устаревшее и ненужное, отжившее себя, должно быть оставлено в прошлом. Расчетливость, детализация и прагматизм поможет освободиться от оков разного рода. Можно проявлять нестандартный подход в решении своих вопросов.

Полнолуние в Деве стабилизирует психику, помогает побороть сложные эмоциональные состояния, способствует улучшению самочувствие, придает физических сил. Благоприятно влияет на финансовую сторону жизни, поэтому дела и повседневная активность дают видимый результат в короткие сроки. В это полнолуние может появиться желание обновить бытовую или офисную технику, заняться своей внешностью и здоровьем, ремонтом в квартире.

С 5 по 10 марта – очень сильные дни, в это время максимум возможностей для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, выйти из затруднительных ситуаций с минимальными потерями. Все, что будет происходить в этот период, окажет огромное влияние на несколько лет вперед.

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