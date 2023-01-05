Полнолуние 7 января в знаке Рак: что нас ждет в это время

В этот день восприятие, обработка и передача информации несколько затрудняется, поскольку Луна в оппозиции с ретро-Меркурием, планета, соответственно, в соединении с Солнцем. Информационное перенасыщение может повлечь за собой стрессы и угнетенные состояния. Полнолуние на оси Рак-Козерог является катализатором кардинальных перемен, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Очень сильное полнолуние, т.к. знаком Рак управляет Луна, и в этом же знаке до 9 января Черная Луна в последнем градусе максимально включает эмоционально-чувственную сферу, поднимает из подсознания страхи, детские комплексы. Если удастся взять себя в руки и преодолеть сложные психологические состояния в период с 6 по 8 января, то перед вами откроется множество возможностей и появится шанс добраться до вершин совершенства.

Луна – это душа, образ матери, символ женского начала, зачатия. Полная Луна в Раке утончает мировосприятие, способствует кристаллизации чувств, раскрывает подсознание. Напряжение с ретро-Меркурием негативно влияет на интеллектуальную сферу, любую работу, связанную с расчетами и планированием. Но дни полнолуния в Раке благоприятны для творческой деятельности, вырабатывается особый стиль, и в этом помогает гармоничный аспект с ретро-Ураном. Планета поможет проявить индивидуальность, подбросит не только оригинальные идеи и креативные решения, но и даст понимание происходящего вокруг на более высоком уровне. В день полнолуния 7 января открываются космические порталы, человек способен понять законы мироздания через духовные учения.

Полнолуние в Раке благоприятно повлияет на семейную жизнь, личные взаимоотношения. Но оно усложняет внешние проявление, социальную деятельность, понимание действительности, т.к. на время выбивает из повседневности и привычного русла жизни. Это связано с сильным статусом Луны в знаке, что усиливает склонность сводить любое суждение к индивидуальному мнению.

Поскольку по знаку Рака до 9 января перемещается Черная Луна, то соединение двух совершенно противоположных лунных энергий в период с 6 по 8 января создает давящий психологический фон. Более того, оппозиция с ретро-Меркурием формирует противоречивые желания, мешает рациональному поведению. Bнимaниe aкцeнтиpoвaнo нa внутpeнниx oщущeнияx: миp вocпpинимaeтcя чувcтвaми, a нe умoм. В эти дни противопоказано одиночество! С близкими, родными людьми, внешние тревожные события и личные неприятности пepeнocятcя намного легче, а усилившиеся фaнтaзию и воображение можно направить в творчество или хобби.

Энергетика этого полнолуния дает проницательность, усиливает интуицию, позволяет настроить гармонию в отношениях с партнером, наладить дружеские связи и установить баланс внутри себя, уравновесить личное и социальное. Обращайте на свои сновидения в ближайший день до и после полнолуния, а особенно в ночь с 6 на 7 января – подсознание даст вам нужные подсказки. Хорошие дни для самоисцеления, проведения различных обрядов на семейное благополучие и любовь.

После полнолуния 7 января изменения произойдут в жизни многих людей, т.к. это астрологическое событие практически совпадает с выходом Лилит (Черной Луны) из знака Рак 8 января. В целом, начинается благоприятный период для сферы любви и взаимоотношений, для семьи, брака, рождения детей, хотя на внешнем плане, в финансовой сфере, будет сложнее достичь желаемого. Важно, чтобы личные цели совпадали с коллективными или хотя бы не противоречили им – это откроет дополнительные возможности в профессиональной сфере.

Таинственная и мистическая атмосфера, царящая 7 января, идеально подходит для духовных практик и работы с подсознанием. В это время хорошо избавляться от привязок и привычек материального и чувственного характера. Внешние проблемы отойдут на второй план, появится сильная потребность в душевном общении, романтике. Могут нахлынуть воспоминания, захочется посмотреть старые фотографии, поговорить с родителями, детьми, братьями и сестрами. Монотонная работа по дому, совместное приготовление семейного обеда или ужина наилучшим образом отразятся на психологическом климате в семье и парных взаимоотношениях.

С 9 января энергии полнолуния немного ослабнут, но все равно полнолуние в Раке 7 января задает тон на весь период убывающей Луны, который закончится новолунием в Водолее 21 января. Так что используйте это время по максимуму для того, чтобы достичь баланса с самим собой и с дорогими людьми. Однако следует учитывать тот факт, что далеко не все люди сознательные и со здоровой психикой, поэтому не исключены всплески агрессии извне в ваш адрес. По возможности меньше бывайте в общественных местах, не вступайте в конфликты - и вы сохраните свое психическое и физическое здоровье.

Полнолуние – это всегда оппозиция Луны и Солнца, в этот раз поставит перед нами выбор: или бесконечные разговоры дома за столом, или вечерняя прогулка по заснеженным улицам. Гармоничные аспекты светил с ретро-Ураном сделает приятным ваш вечер при любом выборе, но может втянуть и в авантюры, скорее забавные и увлекательные, чем опасные. Но помните, сейчас не время для легкомысленности, т.к. в период полнолуния в Раке трудно держать эмоции под контролем, поэтому есть риск нарваться на психически нестабильных людей.

Это полнолуние поможет справиться с трудностями ушедшего года, по крайней мере на психологическом уровне. Не ищите логики в происходящем, доверьтесь интуиции, и тогда появятся реальные возможности воплотить в жизнь самые амбициозные планы уже в следующем лунном месяце, который начнется 21 января. С этого дня начнется период социальной активности, более того, Марс с Меркурий выйдут из ретрофазы во второй декаде января.

Наиболее чувствительны к полнолунию в Раке представители знаков Рак и Козерог. Все события крутятся вокруг представителей этих знаков Зодиака, и именно они задают тон происходящему вокруг. Время больших надежд, наполнения энергией, выздоровления и обретения/укрепления внутреннего стержня. Позвольте себя некоторую лень и медлительность, не нагружайте себя физическими упражнениями – время для этого будет в следующем лунном месяце. Полнолуние в Раке дарит вам удачу в личной жизни и хорошее настроение, добавляет привлекательности в глазах противоположного пола, поощряет влюбчивых и даже может подтолкнуть на любовные приключения.

Для Тельцов, Дев, Скорпионов и Рыб это время духовного обновления, творчества, новых идей и планов. Появляется некоторая усталость, на смену внешней активности приходит уединение. Но уже в третьей декаде января снова вернетесь в строй, сможете достигать и побеждать, если хорошо отдохнете в середине месяца. Самое время порадоваться существованию служб доставки, которые с радостью облегчат вам и без того суетливый период полнолуния в Раке.

Овнам и Весам непросто в дни полнолуния 7 января, напряжение с Луной добавляет импульсивности и чуть расшатывает психику, так что не вздумайте ругаться. Настроение меняется, желание красиво одеться и оказаться в центре внимания может стать непреодолимым. Это полнолуние сделает вас слегка рассеянными и порой забывчивыми. Постарайтесь не потерять мелкую, но нужную вещь.

Близнецы, Львы, Стрельцы и Водолеи, не торопитесь завершать праздники, приятные сюрпризы еще не закончились! Предоставляется отличная возможность вырваться из привычных будней, сменить прическу, просто переставить мебель или поменять шторы. Период полнолуния – прекрасное время для легкого флирта, шутливого настроения и романтических знакомств.

Читайте также: