Полнолуние в Близнецах 19 декабря 2021 года: что нас ждет в это время

Полнолуние в Близнецах 19 декабря 2021 года: что нас ждет в это время

Полнолуние 19 декабря 2021 года поднимет самые сложные, болезненные темы. Но также оно помогает осознать глубинную суть вещей, способствует освобождению от балласта, от того, что уже бесполезно.

19 декабря, в 06:35 по киевскому времени, в 28° знака Близнецы, произойдет последнее полнолуние в 2021 году. Это астрологическое событие окажет огромное влияние на всех людей, т.к. в этот день Венера переходит в ретроградное движение (до 30 января 2022). В такой фазе планета любви, денег, взаимоотношений, бывает редко - каждые 1,5 года. Это делает влияние Венеры очень сильным. т.к. разворот планеты происходит в полнолуние, то энергетический потенциал дня невероятно велик, рассказывает астролог Марина Скади.

С одной стороны, возможно торможение и застой в делах, в любви, в денежных вопросах, поднимаются давние темы, которые вызывают путаницу в мыслях и очень сильные эмоции. Произойдет анализ и переоценка личных и деловых отношений.

С другой стороны - в период от полнолуния 19 декабря 2021-го до новолуния 2 января 2022-го, есть прекрасная возможность вернуть дорогие отношения, возобновить деловое партнерство, внести изменения в договоры и пересмотреть условия сотрудничества, возврата долгов.

Полная Луна дает максимум эмоций, т.к. происходит в знаке Близнецы, в котором находится Черная Луна, то в ближайшие дни до и после полнолуния многие люди могут совершить ошибки, принять бесполезные решения, поссориться с родственниками из-за пустяков, купить то, что никогда не пригодится. В период полнолуния, а лучше до конца января 2022 года, не стоит экспериментировать с внешностью, менять имидж, обновлять гардероб.

Третья декада декабря будет сопровождаться не только предновогодними хлопотами. Также придется работать с большим количеством информации, анализировать ее, разбирать и передавать дальше. Знак Близнецы, который максимально включен полнолунием, обеспечит обилием контактов, поездок, а также активизируются давние связи (приятные и не очень). В этот период люди склонны тратить деньги, поэтому мелкий бизнес будет процветать в ближайшее время.

День полнолуния 19 декабря также знаменован гармоничным аспектом Солнце – Юпитер, что даст проявление тщательно скрываемого до этого момента, открывает возможности начать многое в жизни с чистого листа. Формируются благоприятные обстоятельства для того, чтобы исправить ранее совершенные ошибки в сфере личных или деловых взаимоотношений. Многие задумаются о своем месте под Солнцем, пересмотрят свои ценности и убеждения.

Позитивное влияние Юпитера на полнолуние будет способствовать гармонизации внешней среды, что благоприятно отразится на душевном состоянии людей, придаст оптимизма. Третья декада декабря будет знаменована улучшением международных отношений, расширением сотрудничества с иностранцами, развитием зарубежных контактов.

Как правило, в полнолуние многие люди понимают, что находятся в середине какого-либо процесса (работа, творческие и деловые проекты), но чтобы пойти дальше и благополучно приблизиться к завершению, необходим ресурс: идеи, связи с другими людьми, новые знания. Все это должно быть современным, оригинальным, неожиданным. Давние связи, проверенные временем отношения, вообще люди из прошлого, способствуют реализации задуманного и достижению целей.

Полнолуние 19 декабря принесет много запоминающихся событий – ведь вплоть до новолуния 2 января 2022 года будет действовать аспект соединения ретроградной Венеры и Плутона в Козероге. К этим планетам приближается Меркурий – управитель полнолуния в Близнецах, объединение трех планет произойдет 28-31 декабря. Завершение года может принести приятные события, связанные с решением денежных проблем, возвратом долгов, погашением кредитов. Наилучшее время для того, чтобы проявить инициативу и возобновить полезные контакты, устранить прошлые недоразумения, поговорить на серьезные темы, волнующие уже давно.

Поскольку полнолуние в Близнецах максимально включает Черную Луну, то личные кармические темы могут давать мрачные мысли, неуверенность в правильности своих действий, осложнения в имущественных и финансовых делах. Добавляет неприятностей напряженные планетарные энергии Урана и Сатурна, способствующие революционным ситуациям, политическим кризисам, конфликтам и раздражениям, приводящим к масштабным социальным преобразованиям. Весь мир почувствовал это напряженное влияние в 2021 году. Но придется еще немного потерпеть до конца 2021 и войти в 2022 с чистыми помыслами и светлыми мыслями. Поскольку это третье взаимодействие планет и завершающее (первое было в феврале, второе – в июне и третье – в декабре), то можно говорить о том, что самое сложное позади.

Кроме напряженного аспекта Сатурн – Уран (точный квадрат – 24 декабря) в третьей декаде декабря фоном проявлено соединение Плутона и Венеры в Козероге (точный аспект - 25 декабря). Нужно хорошо постараться, чтобы избежать усугубления ситуаций, которые тянутся годами и никак не решаются. Но это хорошее время для того, чтобы использовать прошлый негативный опыт с пользой – преобразовать его в конструктивную энергию для кардинальных перемен в настоящем.

20 декабря Меркурий – управитель Полнолуния, в гармоничном аспекте с Ураном. Меркурий – это мысль, а Уран – неожиданная вспышка, яркое озарение – записывайте, фиксируйте все, что приходит вам в голову в ближайшие дни до и после полнолуния 19 декабря. Появятся оригинальные идеи в сфере заработка, укрепления своего социального положения, используя поступающую информацию и знания. Из многообразия идей и мыслей, в более спокойный период, вы обязательно найдете что-то полезное, что поможет принять неординарное решение и выйти из самых сложных жизненных ситуаций.

Представители знаков Близнецы и Стрелец, сильнее всего почувствуют энергии полнолуния 19 декабря. Может возникнуть конфликт между сознательной волей и подсознательными мотивами, необходимость делать сложный выбор. Напряженность в отношениях с другими людьми, способствует трудностям в работе и финансовых делах. Склонность к беспокойству, нервозность, может активизировать хронические заболевания. С 22 декабря станет легче решать вопросы по всем жизненным областям.

Девы и Рыбы сталкиваются с препятствиями, возможен разлад сознательной и чувственной сфер. Сложно найти подход к противоположному полу. Осложняют ситуацию капризы, противоречивые устремления, повышенная требовательность к окружающим. Могут возникнуть трудности, связанные с достижениями в социальной сфере и в семейной. Постарайтесь проявлять меньше активности за несколько дней до и после полнолуния 19 декабря – это поможет избежать ошибочных решений, конфликтов и серьезных неприятностей.

Овны, Львы, Весы, Водолеи получают благоприятные возможности поменять свою жизнь к лучшему. Помогают планомерность и последовательность в действиях, а мешают - некоторая медлительность и чувствительность к неприятным словам окружающих в ваш адрес. Поэтому есть риск упустить счастливый шанс из-за появившихся сомнений в своих силах. Усилившееся воображение и богатая фантазия позволяет найти плюсы практически в любой ситуации. От этого завершение года для представителей этих знаков Зодиака, в целом, можно назвать благополучным. Внешняя атмосфера способствует сближению людей, легче найти взаимопонимание и устранить затянувшиеся конфликты.

Тельцы, Раки, Скорпионы, Козероги – более свободны и спокойны в дни полнолуния. Вы больше зрители, чем участники разных запутанных жизненных ситуаций. С одной стороны, возможный негатив обходит вас стороной, но с другой стороны - у полнолуния 19 декабря также много и положительных аспектов. И чтобы воспользоваться сильным энергетическим потенциалом полнолуния, придется сконцентрироваться и не расслабляться. В третьей декаде декабря может обнаружиться то, что ваша польза для коллектива огромна. Ваш позитивный настрой на результат и хорошее настроение, вдохновляют окружающих, способствуют улучшению работоспособности людей.

Полнолуние 19 декабря 2021 года поднимет самые сложные, болезненные темы. Но также оно помогает осознать глубинную суть вещей, способствует освобождению от балласта, от того, что уже бесполезно.

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