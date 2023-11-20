Полнолуние в Близнецах 27 ноября 2023 года: что нас ждет в это время

Полная Луна в Близнецах благоприятствует способствует установлению контактов и отношений между людьми, обмену информацией. Близнецы символизируют многообразную переменчивость нашего жизненного опыта, это энергия постоянных изменений и легкости бытия.

Кульминационный момент лунного месяца, начавшегося 13 ноября приходится на 27 ноября – это день полнолуния в Близнецах, которое произойдет в 11:16 по киевскому времени в 5-м градусе. Каждый месяц в полнолуние мы испытываем стресс и одновременно повышение энергетического потенциала. Влияние полной Луны начинается за день и продолжается еще один день после самого полнолуния. Это время, когда мы подводим итоги и оцениваем результаты своих дел, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Полнолунием в Близнецах управляет Меркурий, перемещающийся по Стрельцу, где имеет статус изгнания. Это знак равновесия, подобно тому, как лучник, натягивая тетиву со стрелой, должен быть в состоянии баланса и внутренней тишины перед ее пуском.

С 25 ноября Меркурий входит в петлю ретроградности, что усиливает склонность мыслить отвлечённо, в отстранении от конкретной, реальной действительности, оставляя что-либо в стороне. Мир представляется людям хаотичным и сложным, происходящее вокруг кажется алогичным.

Основные задачи полнолуния 27 ноября заключаются в том, чтобы найти разумный способ выйти за рамки обычного круга, перейти к объему определенных знаний и информации, расширить кругозор. От простого прийти к сложному, распространить свет и энергию дальше, перейти на новый уровень, самому что-то развить, а не быть посредником.

Прошлый опыт имеет большое значение, помогает привлечь к себе внимание, воодушевить других людей и показать им новые перспективы в существующей нестабильности. Необходимо уделять внимание деталям, дробить сложные задачи на более мелкие и управляемые части.

Марс образует оппозицию с полной Луной и, с одной стороны, дает высокий уровень энергии, предприимчивость, а с другой – агрессивность к чужим эмоциональным выпадам. В это полнолуние упрямство, своеволие, импульсивность, проявится у многих людей. Стоит с повышенной осторожностью перемешаться вблизи проезжей части дороги, в состоянии раздражения лучше не садиться за руль.

Национально-религиозные вопросы в это полнолуние обостряются еще сильнее. Люди склонны действовать по убеждениям, в соответствии с традициями, но это может создавать больше конфликтов с представителями других религиозных объединений. Повышается эффективность международного сотрудничества и международных отношений.

Полнолуние в Близнецах связано с взаимодействием, межличностными отношениями и коммуникацией. Благоприятствует начинаниям, связанным с деятельностью на благо других людей и всего человечества. Хорошо было бы уделить внимание нравственному воспитанию детей, обратить внимание на их поступки с позиций морали. Благоприятное время для журналистов, сбора различных сведений, выступления перед аудиторией.

Близнецы соотносятся с энергетическим телом человека, которое является посредником между физическим телом и более тонкими телами. Ключевые слова: обмен, информация, мышление, логика, контакт, обучение, документ, перемещение, родственники, поездка, посредничество, знания.

Знак Близнецы и Меркурий, характеризуют постоянную изменчивость, осознание двойственности. Управляют органами речи, дыханием, верхними конечностями – плечи, руки, пальцы рук. А также нервной системой, окислительными процессами в крови, порождающими жизненную активность, координацией движений – то, за что отвечает мозжечок.Полнолуние 27 ноября напоминает о том, что, возможно, настала пора

пересмотреть свои цели и переориентироваться на более высокую задачу в своей жизни. Или же придать своей жизни несколько другое направление, более соответствующее выражению своему внутреннему миру и духовному устремлению, своему предназначению.

Полная Луна в Близнецах активизирует стихию Воздуха. В ближайшие дни до и после полнолуния хорошо привносить в свою повседневность элементы фень-шуя: колокольчики, ловцы снов, слушать музыку ветра, наполнять дом приятными ароматами и свежестью. Особое внимание уделяйте проветриванию помещения. В дни воздуха наиболее активна положительная энергия, которая вместе с воздухом поступает в наше жилище.

Это время легкого, ни к чему не обязывающего, общения, флирта и легкомысленности. Одно из лучших положений Луны для завязывания новых знакомств. Люди в это время становятся более открытыми, доверчивыми и общительными. Любовный роман в эти дни легче начнется не страстным взглядом, а остроумным словом или интересным рассказом.

Полнолуние в Близнецах подходит для посещения стилиста, парикмахера, особенно хорошо делать пышные, воздушные прически. Волосы способны завиваться, но после стрижки, сделанной в эти дни, волосы могут стать непослушными.

Процессы снабжения, поставок и перевозок, командировки и любые поездки будут удачными и запоминающимися. Проще адаптироваться на новом месте, найти общий язык даже с самым сложным человеком, поддерживать любой разговор. Поскольку Луна в оппозиции с Марсом в день полнолуния, необходимо контролировать свои эмоции, вовремя остановиться, если вдруг начинается неконструктивный спор. Важно зарождающееся противостояние перевести в шутку.

Представители знаков стихии Воздуха (Близнецы, Весы, Водолеи), максимально прочувствуют энергии полнолуния 27 ноября, которое подарит массу возможностей для осуществления своих желаний. Можно получить новую должность, завести полезные связи и без проблем заключить выгодную сделку, расширить свой бизнес, свое дело, собственный проект. Возрастает уверенность в себе, что позволяет справиться со многими жизненными проблемами. А непринужденное, спокойное поведение успокаивает окружающих.

Не просто Девам и Рыбам в период полнолуния в Близнецах. Напряженных ситуаций довольно много, повышается риск травм, конфликтных ситуаций. Неблагоприятные дни для решения проблем партнерских или семейных отношений, а также взаимоотношений с детьми. Возрастает желание утверждать свой авторитет, настаивать на своем мнении, что может повлиять крайне негативно на сферу партнерства. День полнолуния лучше провести в одиночестве.

Ноябрьское полнолуние в Близнецах часто называют «морозным», так как это время знаменует переход из осени в зиму. Такую полную Луну, называют еще "бобровой". Считается, что в это время бобры строят плотины и устраиваются, на зиму. Традиция придумывать названия для полной Луны пришла от индейских племен. Они исходили из особенностей месяцев, погодных условий и поведения животных.

При полнолунии в Близнецах Солнце находится в Стрельце и повышает оптимизм, поэтому очень важно, сохранять в себе некоторую рациональность. Если собрать всю свою уверенность и начать действовать, то действительно можно что-то в своей жизни изменить. Отличная возможность подвести итоги и применить все свои навыки для достижения целей.

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