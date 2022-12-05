Полнолуние в Близнецах 8 декабря 2022 года: что нас ждет в это время

8 декабря в 06:08 по киевскому времени состоится полнолуние в Близнецаз в 17-м градусе, в мутабельном зодиакальном кресте, который символизирует мягкие изменения текущего положения вещей.

Период полнолуния и ближайшие дни после него будут наполнены контактами, общением, встречами со старыми знакомыми и приятелями. Множество проблем и задач удастся решить в период убывающей Луны, которая начнется с 09.12 и закончится моментом новолуния 23.12, т.к. легче будет приспосабливаться к жизненным обстоятельствам, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Это особое полнолуние, т.к. имеет аспект соединения с ретроградным Марсом, а это значит, что темы из прошлого, станут важными в настоящем. Давно начатые, утомительные и вялотекущие дела потребуют внимания. Возможно, пришло время вернуться к незавершенному курсу обучения, приложить немного усилий и закончить его, сдать экзамен и получить сертификат, права и другие разрешительные документы. Все, что вы сделаете в ближайшее время, обязательно пригодится в будущем.

В момент полнолуния Луна и Солнце находятся в противоположных знаках, т.е. если разделить полный круг, составляющий Зодиак, и имеющий величину окружности в 360 градусов на 2, мы получим 180 градусов - аспект оппозиция. Двойка символизирует два начала, две противоположности, различие и взаимодополнение, как Ян и Инь. Проявлять себя светила в этом аспекте будут аналогично – через противостояние, противоречия к созданию целого (полная Луна). Двойка – активный источник колебаний, поэтому оппозиция связана с разрывами, разрушениями, как видом испытания, пройдя через которое человек получает дополнение, компенсацию и гармонию. В дни полнолуния нужно очень постараться и найти точку равновесия между внутренним и внешним, между семьей и социальной жизненной сферой. Однако, на самом деле, это сделать очень непросто. Требуется сделать выбор, взвесить все "за" и "против", найти компромисс или прийти к консенсусу.

Близнецы – знак стихии Воздуха, активный, связан с мышлением и коммуникацией, но, чтобы достичь масштабных целей, необходим тот, кто ведет за собой. Но в период его максимального проявления, например, в полнолуние, можно успешно и ловко справляться с ежедневными делами, повышая уровень комфорта в своей жизни.

Полнолуние 8 декабря создаст атмосферу суеты и забот, может возникнуть необходимость что-то корректировать в работе, вносить изменения. Многие люди в этот период склонны выполнять сразу одновременно несколько дел, но вряд ли, все они будут завершены. Поэтому, как бы вам не хотелось выполнить сразу миллион задач, выберете наиболее значимые для себя, но не более двух – трех.

Поскольку полнолуние и ретро Марс практически в одном градусе Близнецов, то эти планетарные взаимодействия создают особые энергетические потоки, способствующие эмоциональному поведению. В эти дни присутствует нездоровая конкуренция и атмосфера конфликтности, чувствуется напряжение в коллективах, в отношениях с родственниками и соседями.

По возможности, избегайте нахождения в общественных места, в городском транспорте. Будьте предельно осторожны на дорогах, как в качестве водителя, так и в качестве пешехода. В полнолуние 8 декабря и ближайшие дни после него, многие люди в разговорах и действиях склонны к негативной реакции на самую невинную ситуацию.

Полнолуние в Близнецах окажет благоприятное влияние на ментальное пространство, процессы, происходящие в интеллектуальной сфере. Хорошее время для глубоко изучения интересующего материала, иностранных языков, самопознания. Повышение эмоциональности в дни полнолуния мешает видеть цели и достигать их. Мудрый человек, учитель, находящийся рядом, поможет задать правильное направление и сориентировать вас на успешное осуществление ваших мечтаний.

Для того, чтобы всегда быть в ресурсном состоянии, не падать духом в самых кризисных ситуациях, важно развить в себе умение ставить перед собой короткие, конкретные и важные задачи, достигать их, а потом ставить новые, последовательно двигаясь к более высоким целям. И полнолуние в Близнецах, создает для этого самые подходящие условия. Сейчас хорошо работает "Молитва" Экзюпери, написанная в один из самых тяжелых моментов его жизни, называется "Искусство маленьких шагов". Это полнолуние дает возможность постепенно решать жизненные задачи, поможет развить умение приспосабливаться к новым обстоятельствам и мягко перестраивать внешние обстоятельства под свои планы.

Четверг - это самый благоприятный день недели, потому что этим днём управляет Юпитер - самая большая планета Солнечной системы. Символ этого дня - удача, духовность, богатство. До 21 декабря Юпитер перемещается по знаку Рыбы, где имеет сильный статус. В четверг произойдет полнолуние 8 декабря, поэтому результаты происходящего в этот день, в перспективе, окажется полезным и вдохновляющим на новые свершения.

Меркурий управляет знаком Близнецы, в день полнолуния 8 декабря находится в Козероге – самая высокая точка гороскопа, знак реалистов, мудрых людей, способных ставить цели и достигать их.

В этом знаке каждый год происходит Зимнее Солнцестояние – рождение нового Солнца. Полнолуние в Близнецах под управлением Меркурия в Козероге поможет перейти от теории к конкретным действиям и развить практическое мышление.

В нумерологии цифра 8 трансформирует то, что уже развито достаточно и, более в данном виде совершенствоваться не может, переводя один вид энергии в другой. Восьмерка взвешивает, измеряет, собирает и проводит оценку. Задача 8 – огласить итог, результат пройденных стадий, ограничить проявление дальше, т.к. в своем проявлении эта цифра делает вывод. Своеобразная работа под силу именно сосредоточенной и строго симметричной фигуре, созданной двумя перекрещивающимися квадратами (2х4) или четырьмя отрезками, что напоминает спицы вращающегося колеса. Также можно представить восьмерку лемнискатой, символизирующей бесконечность. Две противоположности (2) проявились в каждой стихии (4 – огонь, земля, воздух, вода), в каждом времени года – 4 сезона в природе. Колесо Года - ежегодный цикл из восьми праздничных дней, связанный с солнечным календарём. 8 – это момент "сбора урожая", подведения итогов и наведения порядка.

Полнолуние в Близнецах способствует непостоянству, проявлению некоторой двойственности натуры. Люди в этот период способны к оценке ситуации одновременно с двух сторон, могут испытывать ненависть и любовь в одно и то же время. Это время борьбы в человеческой душе, войны чувств и разума, но, в целом, Близнецы – знак интеллектуальных способностей, легкий и дружественный, поэтому ничего драматичного произойти не должно.

В информационном пространстве появится много разной информации, но важно научиться воспринимать все, что вы слышите в пропорциях 50/50. Доверяйте только проверенным источникам и подтвержденным фактам, займитесь подготовкой к Новому году и не обращайте внимание на деятельность пропаганды – так вы сохраните свое психическое здоровье и светлую голову.

Период от полнолуния 8 декабря до новолуния 23 декабря (дни убывающей Луны) благоприятен для того, чтобы не спеша завершить дела, подготовить базу для будущих начинаний и встретить 2023 год в хорошем настроении. Прекрасная возможность разобраться в запутанных ситуациях и освободиться от того, что мешает двигаться вперед.

Для представителей стихии Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей) Полнолуние в Близнецах станет катализатором множества процессов – в ближайшее время трудно будет найти время для отдыха, т.к. текущие дела очень важны для будущего. Вы в центре событий и задаете тон происходящему вокруг, усиливается ваша способность влиять на окружающих, формировать общественное мнение.

Люди, родившиеся под другими знаками, более плавно и равномерно смогут планировать свое время и извлекут максимум пользы в период полнолуния и убывающей Луны, главное учтите рекомендации, приведенные в этой публикации.

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