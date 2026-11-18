Полнолуние в Близнецах 24 ноября 2026 года / © Associated Press

Реклама

Это одно из самых подвижных и насыщенных событиями Полнолуний года, когда окружающий мир начинает говорить с нами через знаки, случайные встречи, разговоры и новости, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

В дни вокруг Полнолуния многие заметят, что привычный ритм меняется. Телефонные звонки, сообщения, неожиданные предложения, внезапные признания или известия, пришедшие словно из ниоткуда, способны кардинально изменить планы на ближайшие месяцы. То, что долго находилось в стадии ожидания, получает продолжение. То, что было скрыто или оставалось неясным, выходит на поверхность.

Реклама

Близнецы символизируют дороги, перекрестки, информацию и возможность выбора между несколькими вариантами. Именно поэтому данное Полнолуние редко связано с окончательной точкой. Чаще оно показывает сразу несколько направлений и заставляет задуматься о том, какой путь действительно интересен человеку. Возникает желание изучить дополнительные возможности, приобрести новые знания, завести полезные знакомства или посмотреть на старую ситуацию совершенно иначе.

Реклама

В ближайшие дни после полнолуния мы встречаем других людей, которые помогают открыть новые перспективы. Многие получают важные документы или ответы, которых ждали долгое время. Или неожиданно узнают информацию, меняющую отношение к происходящему. Иногда достаточно одного разговора, чтобы события ближайших месяцев сложились совершенно по другому сценарию.

Особенность Полнолуния 24 ноября заключается в том, что оно словно связывает незавершённые сюжеты прошлого с дорогой в будущее. Ретроградный Уран, находящийся в соединении с Луной, способен возвращать людей, идеи, мечты и ситуации, которые когда-то казались закрытыми или утратившими актуальность. Однако его задача не в том, чтобы заставить прожить прошлое заново. Напротив, Уран показывает, насколько изменились обстоятельства и сколько новых возможностей скрывается за старыми дверями.

Это Полнолуние несёт энергию освобождения от ограничений, неожиданного прозрения и смелого взгляда вперёд. События этих дней могут напоминать внезапную вспышку света, которая позволяет увидеть перспективы там, где ещё недавно находилась лишь неопределённость. Будущее словно подаёт знак, используя события из прошлого как проводников к новым горизонтам.

Для многих конец ноября станет временем активного общения. Возрастает количество встреч, переговоров, переписок и обсуждений. Некоторые разговоры окажутся намного важнее, чем покажется на первый взгляд. Даже случайно услышанная фраза способна стать подсказкой для принятия важного решения.

Реклама

Полнолуние происходит на оси Близнецы-Стрелец, поэтому одновременно затрагиваются темы знаний, мировоззрения, путешествий и поиска смысла происходящего. Одни будут получать ответы через факты и конкретную информацию, другие через собственный опыт и новые впечатления. Важно не замыкаться в одной точке зрения и быть готовыми увидеть более широкую картину.

В этот период особенно важно обращать внимание на совпадения. Встречи, которые кажутся случайными, могут иметь большое значение в будущем. Одни и те же темы способны повторяться вновь и вновь через разных людей и разные обстоятельства. Это подсказки пространства, которые помогают понять, куда направляется жизненный поток.

Полнолуние в Близнецах открывает множество дверей одновременно. Появляются новые идеи, возникают необычные предложения, расширяется круг общения. Однако вместе с этим возникает необходимость отделять действительно важное от информационного шума. Не каждое предложение заслуживает внимания, не каждая возможность должна быть реализована.

Очень заметными могут стать события в сфере обучения. Кто-то начнет новый курс, кто-то решит углубиться в интересующую тему, а кто-то получит результат своих предыдущих усилий. Всё, что связано со знаниями, навыками, преподаванием и передачей информации, получает мощный импульс для развития.

Реклама

Еще одной важной темой Полнолуния становятся отношения с близким окружением. Братья, сестры, соседи, однокурсники, коллеги и люди, с которыми человек взаимодействует ежедневно, могут сыграть значительную роль в происходящих событиях. Именно через них часто приходят новости, идеи и возможности.

Для некоторых это будет время судьбоносного выбора. Иногда речь идет не о чем-то масштабном, а о, казалось бы, небольшом решении, которое впоследствии меняет направление всей жизни. Один звонок, одно письмо, одна поездка или один разговор способны запустить длинную цепочку событий.

Энергия Близнецов также связана с любопытством. Поэтому Полнолуние благоприятствует поиску новой информации, анализу происходящего и расширению кругозора. Чем больше человек готов учиться и воспринимать новое, тем больше преимуществ он сможет получить от этого периода.

Одновременно возрастает значение слов. Сказанное вблизи Полнолуния может надолго остаться в памяти. Поэтому важно внимательно относиться как к собственным заявлениям, так и к обещаниям окружающих. Информация становится особенно значимой и быстро распространяется.

Многие почувствуют, что старые представления о ситуации больше не актуальны. Открываются новые факты, меняются обстоятельства, появляются дополнительные детали. Появляется возможность увидеть более объемную картину происходящего и принять решение на основе более полной информации.

Полнолуние также способно принести неожиданные поездки и перемещения. Для кого-то это будет короткое путешествие, для кого-то знакомство с новым местом, а для кого-то начало целого периода перемен, связанных с дорогами и движением вперед.

Особенно сильное влияние этой лунации почувствуют Близнецы, Стрельцы, Девы и Рыбы первых декад знаков. Для них конец ноября может стать временем важных новостей, значимых знакомств, принятия решений и поворотных жизненных событий.

Главный образ этого Полнолуния — множество дорог, освещённых серебристым лунным светом. Каждая из них ведёт к своему будущему. Возможно, именно сейчас жизнь показывает, что вариантов намного больше, чем казалось раньше. А значит, пришло время увидеть новые горизонты, услышать важные послания пространства и сделать шаг навстречу тем возможностям, которые уже стоят на пороге.

Новости партнеров

Новости партнеров