Полнолуние в Деве 18 марта 2022 года: что нас ждет в это время

Полнолуние в Деве 18 марта 2022 года: что нас ждет в это время

18 марта в 09:17 по киевскому времени - полнолуние в Деве, в пятницу - день Венеры. Планета символизирует любовь, творчество, красоту и гармонию, а также комфорт и материальные блага.

Венера движется по Водолею, и в ближайшие две недели после полнолуния будут выражены дружественные связи, новые контакты, которые способствуют оригинальному решению проблем и конфликтов. Общественные дела, активная социальная жизнь, общение с разными людьми может стать причиной неожиданной встречи с будущим романтическим партнером, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

По принципу аналогии полнолунию соответствуют энергии Марса – планета активности, действий, физической силы. Марс движется по Водолею (характеризует социальные связи, отношения с единомышленниками), и в этом знаке воинственность планеты снижается, включается логика и способность стратегически мыслить и планировать. Неординарный подход к делам и хитрость, помогают эффективно разрешать проблемы и устранять конфликты. Полнолуние в Деве усиливает амбициозность, активность, прилив энергии и жизненных сил. Также становится легче адаптироваться в новых условиях, расчетливость позволяет найти плюсы даже в самой сложной ситуации.

Управителем знака Девы, в котором происходит полнолуние 18 марта, является Меркурий, который движется по знаку Рыбы до 27 марта 2022. Планета характеризует мышление, информацию, коммуникации. В Рыбах имеет статус изгнания и падения, а это значит, что количество искаженных фактов и ложной информации значительно увеличится в этот период. В этот период происходит усиление внушаемости под влиянием внешних условий. С другой стороны, люди относятся друг к другу теплее и душевнее, готовы чем-то делиться, помогать нуждающимся.

Нумерология числа 18 отражает мир эмоций, пассивность, родовые связи. Эти характеристики полностью соответствуют энергиям полнолуния – это время максимальной силы Луны. Знак Девы принадлежит к стихии Земли, полнолуние в этом знаке Зодиака делает почву плодородной, т.е. происходят процессы, которые дают видимый, полезный, практический результат.

Полнолуние 18 марта подводит своеобразный итог пройденного пути, помогает переосмыслить, проверить, углубиться в поисках причин и следствий в самые закрытые темы. Происходит фиксация на сфере непроявленного – на чувствах, ощущениях, образах и впечатлениях. Люди понимают красоту окружающего мира изнутри, интуитивно осознают, что за этой красотой стоит, а также то, что мечты и реальность – это разные понятия.

В период от 18 марта до 1 апреля 2022 года будет проходить достаточно жесткий отбор для дальнейшей реализации самых искренних стремлений и чистый помыслов. Только те процессы, которые взаимосвязаны, последовательны, смогут проявиться и осуществиться. Люди получают заряд энергии, импульс к достижению цели.

18 в сумме дает 9 – опыт, мудрость. Цифра 9 показывает природу человеческого стремления, осознает накопленные знания и это приводит к состоянию сосредоточенности, наполненности, приближению к идеальной форме. Сама 9 (девятка), так же как и 6 (шестерка), – это почти круг или ноль, но незавершенный. И если на стадии 6 – это наполненность на материальном, социальном уровне, в обществе и семье, то на стадии 9 – это наполненность духовным содержанием. Девятка заканчивает цикл однозначных чисел, тем самым показывая самый высокий уровень развития отдельного человека и общества в целом. Полнолуние 18 марта поможет обрести целостность во всех смыслах этого слова, будет способствовать завершению, окончанию военного конфликта.

Полнолуние 18 марта включает ось служения Дева – Рыбы, ее принцип – понимание, лечение, помощь. Сюда относится все, что касается подчиненного положения, заботы о здоровье и ограничений. Пришло время каждому человеку проработать эти энергии, сделать правильные выводы – это будет первый шаг к исцелению сложившейся ситуации. Нужно задуматься о жизненном предназначении (Солнце) и духовной наполненности (Луна), найти способ уравновесить эти сферы. К Деве относится медицина, все физическое тело человека, все, что имеет отношение к здоровью, ремонту, оказанию конкретной помощи. К Рыбам относится непрактическая, неконкретная, невещественная помощь, которая стоит за всей медицинской профессией – сострадание, сочувствие к чужим страданиям и нуждам.

Дева - самый рациональный знак, Рыбы – самый иррациональный, две крайности нуждаются во взаимном дополнении. Примером может служить то, как мистики противоречат материалистам, а материалисты критикуют мистиков. Вещественный материальный мир может остаться мертвым, если не будет одухотворенности в стремлениях преобразовать этот материальный мир, если человечество не будет стремиться к идеальному состоянию. Каждый знак нуждается в дополнении своей противоположностью, и круг Зодиака демонстрирует этот процесс единства и борьбы противоположностей. Сейчас важно задуматься об истинных ценностях, оставить в стороне материальной и попытаться понять глубинный смысл того, что сейчас происходит в мире.

Важность знаний и навыков, системности мелочей и деталей, умений и профессиональных способностей, становится очевидной в ближайшие две недели после Полнолуния, которое в интересах будущего Украины. Гармоничная конфигурация Северного Узла в Тельце (Украину характеризует этот знак), Луны, Плутона и Солнца ("Парус"), состоит из оппози­ции и пяти гармоничных аспектов. Тему основного конфликта задает оппозиция Луны и Солнца, т.е. это само полнолуние. Раз­решение этого напряжения происходит благодаря рассудительности, усиливается способность к восстановлению сил и быстрой регенерации, люди склонны принимать волевые решения, которые дают быстрый видимый результат.

Два важных астрологических события - полнолуние 18 марта и весеннее равноденствие 21 марта в 17:34 по киевскому времени, усиливают друг друга и обязательно принесут благоприятные изменения Украине и всему миру. С 21 марта уровень сознания людей становится на порядок выше, усиливаются способности мыслить масштабно, видеть картину в целом.

В ближайшие дни после полнолуния начнут формироваться благоприятные обстоятельства, которые позволят разви­ваться и совершенствоваться как отдельным людям, так и государствам в целом. Эффективные результаты от действий или важных переговоров возможны лишь в том случае, если будут найдены новые пути решения сложнейших вопросов. Старые методы и схемы больше неактуальны, они не принесут желаемых результатов.

Плутон, планета трансформации, вопросов жизни и смерти, а также возрождения в новом качестве, находится в гармоничных аспектах с полнолунием. Планета питает своей мощной энергией Солнце и Луну – источники жизни. Это указывает на интенсивный рост самосознания каждого человека. Происходящие события заставят многих людей сделать решительный шаг, вынудят к новому старту или к изменению образа жизни. Прошлое окажет существенное влияние на настоящее, поэтому стоит обратиться к опыту и применить его в настоящем.

Мотивом и реальной движущей силой поступков станет стремление показать свои сильные стороны и повлиять на ситуацию – подавить агрессора и обрести свободу. Что бы ни случилось, каждый выйдет из сложившейся военной ситуации преобразившимся — более сильным, решитель­ным и независимым человеком. Полнолуние 18 марта 2022 года позволит расширить границы восприятия мира, постепенно это приведет к глобальным преобразованиям во многих государствах.

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