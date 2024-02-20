Полнолуние в Деве 24 февраля 2024 года: что нас ждет в это время

Полнолуние в Деве приоритетным определяет целесообразность и эффективность любых процессов. Вблизи Полнолуния становится явным то, что ранее было скрыто, приходит информация по вопросам, которые ранее из-за её недостатка, решить не получалось.

24 февраля в 14:30 по киевскому времени произойдет полнолуние в Деве – последнее в текущем астрологическом цикле. Полезно в это время подвести итоги, привести к синтезу некий прошлый период, например год, и запустить новый цикл своего развития. 20 марта в День Весеннего Равноденствия, начнется Новый астрологический год, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Управляет полнолунием в Деве – Меркурий, планета интеллекта, коммуникаций, познания мира. На фоне напряженного аспекта Венеры с Юпитером, это полнолуние способствует богатому воображению, возрастанию потребностей, а также достижению хороших результатов, если направить энергию дня на продуктивную работу.

Знак Девы относится к стихии Земли, серьезный, конкретный и практичный. Полнолуние – оппозиция Луны и Солнца. 24 февраля Луна в Деве противостоит Солнцу в Рыбах – выражена ось физического и духовного служения. Также такое положение светил означает противостояние порядка и хаоса, логики и интуиции, реальности и вымысла. Показывает единство и борьбу Материи и Духа, что объясняет ситуации, когда иногда люди идут за чувствами вопреки логике.

Сила полнолуния схожа с энергией Марса, поэтому день полнолуния, а также до и после этого астрологического события, обычно время воинственное, агрессивное. Повышенная эмоциональность и стремление к конкуренции могут давать столкновение между людьми по малейшему поводу, приводить к необдуманным поступкам, обострению конфликтных ситуаций. Марс управляет и деловой сферой, поэтому договориться будет непросто в дни полнолуния.

Полнолуние в Деве позволяет легче достичь успеха в профессиональной сфере, но чрезмерная критика по отношению к коллегам и их действиям может негативно отражаться на психологической атмосфере в рабочей среде. Каждому человеку следует помнить о том, что эгоизм и повышенная конфликтность помешают при обсуждении проектов, заключении сделок и договоров, при посещении начальства и официальных органов. Только думающие и осознанные личности смогут использовать потенциал полнолуния в Деве с пользой для себя и окружающих, а не пускать сильные энергии этого дня на разрушение.

Две недели после полнолуния стоит посвятить завершению старых дел, чистке пространства, в том числе, информационного. Дева – знак физического служения, порядка и системы. Полнолуние в Деве требует разложить по полкам всё и везде, во всех сферах. То, что скрывалось: действия за кулисами, мошенничество, интриги, обман – все это раскрывается и устраняется.

Полнолуние в Деве 24 февраля поддерживает любые действия, направленные на стабилизацию и упрочнение положения. Логический подход и последовательность в выполнении задач, позволит выйти из тупиковых ситуаций. Особенно, если они связанны с деньгами и ресурсами. Хорошее время для диагностики заболеваний, начала лечения, либо просто ухода за собой и приведения своего тела в форму. В теле человека знак Девы связан с органами пищеварения, селезенкой, поджелудочной железой – эти органы и системы требуют внимания в ближайшее время.

В период полнолуния в Деве не стоит забывать и о духовной составляющей жизни. Желательно настроиться на связь со своим подсознанием, почувствовать свою Душу, прислушаться к подсказкам собственной интуиции. Энергия Девы в полнолуние может помочь понять свое предназначение, истинные задачи, значимые не только для себя, но и для других людей.

Закон количества, переходящего в один прекрасный момент в качество, очень точно описывает этот процесс. Знак Девы отражает материнский принцип, управляет процессом постепенного и медленного духовного развития или Души. Знаку Девы свойственно терпение, кропотливый труд, сосредоточенность, понятие циклов созревания. Позволяет добиваться результатов в долгих, сложных и кропотливых делах, таких как научные исследования, врачебное дело, работа с цифрами и точными расчетами. Полнолуние в Деве благоприятно для выполнения задач, требующих монотонного повторения, долгих однообразных циклов, ради некоторой светлой цели в конечном итоге.

Полнолуние в Деве принесет важные события в жизнь земных (Телец, Дева, Козерог) и водных знаков (Рак, Скорпион, Рыбы) Зодиака. Земля и Вода – женские стихии, пассивные.

Земля дает нам практичность, рассудительность и устойчивость, умение видеть суть и поддерживать порядок вещей. Вода наделяет нас эмоциональностью и чувствительностью, эмпатией и гибкостью.

Девы запомнят полнолуние 24 февраля, как жизнерадостный и продуктивный период. Воспользуйтесь его позитивным потенциалом, вновь поверьте в себя и предпринимайте смелые шаги в направлении достижения своих целей. Вы сможете преодолеть препятствия, если сосредоточитесь на себе, а на недостатках окружающих вас людей. Поразмыслив о том, чему научило вас прошлое, устремите взор туда, где вы хотите оказаться в будущем. В этот день существует возможность обрести баланс, если оно было утеряно.

Тельцы и Козероги получают прекрасные возможности для развития карьеры и бизнеса. Прилив жизненных сил и энергии позволяет быть заметными в обществе и обходить конкурентов. Благоприятное время для осуществления творческих проектов, общения с высокопоставленными людьми, решения имущественных и финансовых вопросов. Обстоятельства последней недели февраля благоприятно отразятся на вашей репутации. Вы обретете довольство собой, почувствуете новый приток жизненной энергии. Коллеги и партнеры поддержат вас – смело заявляйте о себе и демонстрируйте свои таланты. В это период просьбы об одолжениях встретят благожелательное отношение.

Рыбы приобретают более полное ощущение собственной уникальности и внутренней силы. Если еще недавно обстоятельства сложились не в вашу пользу, усилившаяся уверенность в себе и жизненная сила, помогут вам улучшить их в ближайшие дни после полнолуния 24 февраля. Радуйтесь окружающему миру и своему месту в нем, вдохновляйте других людей, используя свой мощный творческий потенциал. Вы задаете тон происходящему вокруг, способны оборачивать ситуацию в свою пользу.

Раки и Скорпионы, не бойтесь перемен – они к лучшему! Полнолуние 24 февраля позволяет обрести психологический комфорт, а цели и потребности сплетаются в единое целое. Попробуйте отстраненно взглянуть на происходящее и увидеть себя со стороны – это поможет быстрее добиться высоких результатов. Уверенность в себе и в правильности своего пути привлекает к вам внимание нужных людей, позволяет обрести популярность, продвинуть собственные интересы.

С другой стороны, легкий успех у противоположного пола может привести к проблемам в браке, непостоянству в чувствах. Поэтому следует не забывать о последствиях своих поступков.

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