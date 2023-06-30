Полнолуние в Козероге 3 июля 2023 года: что нас ждет в это время

Луна в статусе изгнания в этом знаке, что является сложным для чувственных взаимоотношений. Последнее полнолуние в Козероге, когда Плутон находится также в этом знаке Зодиака. Это показатель того, что очередной этап эволюции человечества заканчивается, после чего последует новый глобальный цикл, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Козерог – знак стихии Земли, его характеристики – сухость и холод, по аналогии с землей в декабре-январе. Для Луны это некомфортное положение, поскольку природные характеристики ночного светила – забота, чувства, инстинкт самосохранения, светлые эмоции. Поэтому полнолуние в Козероге генерирует сдержанные энергии, системность, гиперответственность, стремление контролировать все вокруг.

В период полнолуния в Козероге может появиться страх потерять статус, поэтому люди склонны взваливать на себя больше задач и обязанностей, чем обычно, в связи с чем возрастает риск столкнуться с хронической усталостью и эмоциональным выгоранием.

Управитель полнолуния в Козероге – Сатурн, планета сейчас перемещается по знаку Рыбы в фазе ретроградного движения. Это полнолуние может принести кармические испытания, но и кардинальные перемены. Сатурн воспитывает, требует строгого соблюдения норм и правил, выполнения работы над ошибками. Полнолуние в Козероге заставит пройти уроки представителей всех знаков Зодиака в большей или меньшей степени.

Полная Луна в Козероге награждает мужественных, ответственных, дисциплинированных и упорных людей, всех тех, кто доказал, что старался выполнять работу качественно и поэтому заслужил некоторые блага. Это полнолуние помогает оформить и запустить проекты, найти точку опоры, продвинуться вверх по карьерной лестнице.

Полнолуние в Козероге активизирует в людях принципиальность и консерватизм. Все, от детей до стариков, стремятся поступать в строгом соответствии со своими убеждениями в любых жизненных ситуациях. Но именно это и ограничивает возможность наладить контакт, устранить конфликт, скорее даже усугубляет и без того непростые отношения.

Полнолуние в Козероге определяет фон событий на весь период убывающей Луны (3-16 июля). Имеет ярко выраженную профессиональную направленность, поэтому любовная сфера отойдет на второй план, но это может привести к охлаждению чувств. Многим придется разрываться сразу на несколько направлений одновременно, а еще выбирать между семейным отдыхом и активной работой. Особого внимания потребуют маленькие дети и подростки – подарите им немного тепла, даже если дел невпроворот.

Лунная энергия тянет назад, в прошлое, полнолуние поднимает из подсознания воспоминания, особенно связанные с детством, родом, семьей. Это символ женского начала (Инь) и всего, что связано с ним: процесс зачатия, беременность, рождение, развитие, старение и исход жизни. В знаке Козерога все эти темы трудно раскрыть, эмоциональные проявления часто негармоничны, поскольку Луна здесь в заточении.

Это полнолуние окажет благоприятное влияние на представителей знаков стихии Земли – Тельцов, Дев и Козерогов. Щепетильное и ответственное выполнение собственных обязанностей будет способствовать преодолению проблем и трудностей. Предпринимателям и начальникам рекомендуется с большим вниманием отнестись к подчиненным – их ошибки могут дорого обойтись. Могут возникнуть неожиданные неприятности, вызванные оплошностями кого-то из коллег или партнеров. В ближайшие дни до и после полнолуния возможны и происки конкурентов, интриги тайных врагов, но это не окажет серьезного негативного влияния на ваш бизнес, предприятие или работу отдела.

Тельцы, Девы и Козероги, у вас хороший шанс улучшить свое материальное положение. Берите только ту работу, которая принесет вам хорошее денежное вознаграждение. Если чувствуете, что расти больше некуда, то смело пишите заявление на увольнение. Рассмотрите варианты удаленной работы через интернет. Будьте внимательны к предложениям, которые поступают от руководства. Тщательно проверяйте документы, которые подписываете. Поспешность и суета могут принести множество проблем, решать которые придется вам долгое время. Молодым специалистам стоит отправиться на курсы повышения квалификации.

Сложнее всего в период полнолуния в Козероге творческим, эмоциональным людям. Это, как правило, представители знаков стихии Воды: Раки, Скорпионы, Рыбы. Ситуация с финансами достаточно напряженная из-за возросших семейных расходов. Однако скоро все наладится, и объем поступающих денег возрастет во второй половине месяца. Могут получить продолжение проблемы с детьми, и, как обычно, все это выразится в крупных расходах.

Луна влияет на каждого человека, а вот каким будет ее влияние – положительным или отрицательным, зависит только от нас. Полная Луна в Козероге требует побороть лень, исключить легкомысленное отношение к тем или иным вопросам. Творческим, чувствительным и эмоциональным людям очень непросто в этот период. Многие засядут в зону комфорта и резко сократят общение с окружающими. Ничего страшного, через несколько дней жизнь войдет в привычное русло. Но в любом случае полнолуние в трудолюбивом Козероге приветствует выносливость и терпение.

Сложнее всего Ракам в период полнолуния в Козероге, но если они уважительно относятся к дисциплине и правилам, соблюдают их, то это будет хорошая прокачка себя, возможность наработать определенные качества, позволяющие достигать поставленных целей, а также повышать качество жизни и уровень удовлетворенности ею.

Овны и Весы очень импульсивны в дни новолуния в Козероге, поэтому могут наделать множество ошибок. При ведении деятельности, особенно в ближайшее время, чрезвычайно важно взвесить все за и против, провести анализ с точки зрения собственных внутренних убеждений и того, как это согласуется с интересами окружающих, после чего принимать решения. Напряженные аспекты между полной Луной и натальным Солнцем, заставляют непроизвольно и слишком бурно реагировать даже на маломальский раздражитель. А это увеличивает вероятность неприятностей и опасностей, т.к. не удается правильно проанализировать ситуацию. Будьте особенно внимательны на дорогах, как в качестве водителя, так и в качестве пешехода.

Близнецы, Львы, Стрельцы, Водолеи чувствуют себя более-менее свободно, полная Луна в Козероге морально подготовит к принятию последующих перемен. Это полнолуние связано с кармой, прошлыми событиями, поэтому если удастся правильно проанализировать свой опыт, то можно легко выйти на новый уровень, получить желаемое, исправить ошибки. Полнолуние в Козероге поможет увидеть в прошлых событиях истину, стимул к действиям. Это попытка возврата к себе, своему настоящему "я", переоценка ценностей, выводов, устоев и традиций. Время еще более внимательной работы над качеством того, что вы делаете.

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