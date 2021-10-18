Полнолуние в Овне 20 октября 2021: что нас ждет в это время

В ближайшие две недели после полнолуния в Овне на первый план выйдет творческая активность и интенсивные любовные взаимоотношения.

20 октября произойдет полнолуние в Овне в 17:57 по киевскому времени.

Полнолуние – момент, когда энергия роста сменяется энергией убывания. К этому времени процессы, начавшиеся после новолуния, достигают максимального развития. По принципу аналогии, полнолунию соответствуют энергии Марса. Планета активности, силы, воинственности – Марс движется по знаку Весы, где имеет статус изгнания. Поэтому в ближайшие две недели после полнолуния в Овне на первый план выйдет творческая активность и интенсивные любовные взаимоотношения. Романтика способствует повышению работоспособности, чаще случаются служебные романы, рассказывает астролог Марина Скади.

Овен – первый знак (иногда называют "ребенок Зодиака"), поэтому могут возникнуть новые обстоятельства, которые заставят многих людей изменить привычные методы работы, способы действий и достижения целей. Благостное влияние полнолуния в Овне состоит в том, что оно способствует повышению радости, оптимизма, бодрости. А в негативном проявлении – снижается уровень ответственности за свои поступки. Порой даже взрослые, зрелые люди могут вести себя как дети, предъявлять претензии и требовать больше, чем может дать другой человек – партнер, коллега, близкие люди.

Луна, отвечающая за внутренний мир человека, его психологические особенности, эмоции, чувства, находится в ярком и динамичном знаке Овна. Луна – ближайшее к Земле небесное тело, поэтому смены ее фаз ощущают все люди, а также домашние животные. С одной стороны, в огненном знаке ночное светило заряжается позитивом, что помогает людям открываться друг другу, проявлять интерес к окружающему миру. С другой стороны - Овен не умеет ничего скрывать, и потому вся личная жизнь, все эмоции, истинные чувства, действия у всех на виду.

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Мужчины особенно сильно почувствуют влияние этого полнолуния, поскольку оно происходит в оппозиции со своим управителем – Марсом, имеющим слабый статус в знаке Весы, которым управляет Венера. Под влиянием женской планеты искажаются проявления мужской энергии в дни полнолуния, наделяет несвойственными мужчинам качествами. Зато многие мужчины становятся романтичными, нежными, творческими.

Если внутренне не принимать и не пытаться понять особенности периода от полнолуния 20 октября до новолуния 2 ноября, то планетарные энергии могут доставить неприятности. В этот период оказывают особое влияние, т.к. текут не естественно, а скорей от противного, поэтому могут быть перегибы. Присутствие рядом сильной и властной женщины, помогают выравнивать несоответствие энергий. Если же нет рядом заботливой и сильной женщины, то возможна компенсация слабости через преувеличенную мужественность, агрессивное поведение. Нейтрализовать возможные негативные влияния этого полнолуния можно в физических действиях, занятиях спортом, настойчивость и упорный труд.

Полнолуние в Овне способствует повышению импульсивности, женщины становятся очень капризными, обидчивыми, а мужчины не понимают, чем могут привести их в равновесие. Чтобы сохранить мир и покой в отношениях, потребуется компромисс, объективный и взвешенный анализ происходящего. В ближайшие дни после полнолуния количество ДТП увеличится, поэтому следует проявлять повышенную осторожность водителям и пешеходам.

Полнолуние – это оппозиция Солнца и Луны, напряженный аспект, в этот раз Луна также в оппозиции с Марсом, которое управляет полнолунием в Овне. А это оказывает сильное влияние на общий эмоциональный настрой, создает специфическую внутреннюю атмосферу. За день до и после полнолуния 20 октября, жизненно важно держать баланс и сохранять равновесие. В этот день энергии много, это период максимальной психической активности человека. Эмоциональная сфера доходит до крайней точки накаливания. Поэтому высвобождаться эта энергия может не самым лучшим способом – через ссоры, выяснение отношений (часто с битьем посуды), тем более Марс находится в плохой позиции, что увеличивает возможность возникновения острых противоречий и конфликтов, грубое отношение по отношению друг к другу - как словесное, так и физическое. Однако накал страстей быстро стихает и люди снова готовы к сближению, а в любовных отношениях начинается новый этап.

Полнолуние 20 октября – это пик реализации жизненных энергий. Приходит понимание того ,что необходимо для ощущения комфорта, удовлетворения потребностей, дополнения. Обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы максимально продемонстрировать себя и получить сильные эмоции. Лучше не затевать никаких начинаний, а спокойно работать с тем, что есть или завершать ранее начатое. Стоит учитывать то, что в дни полнолуния все выходит на поверхность – выявляются ошибки, истинное отношение друг к другу, скрытые факты. С этого дня многие процессы начнут подходить к своему логическому завершению. Если были яркие конфликты, сложности, проблемы, то они постепенно начнут затормаживаться. Появляется ощущение усталости и желание остановиться, чтобы чувствовать себя хорошо, нужно уменьшить расход энергии, личных ресурсов.

Действовать в команде, в совместном взаимодействии сложно под влиянием овновских энергий, а следовать установленному распорядку и новым правилам, довольно сложно. Если же в это полнолуние поступит предложение или появится возможность получить новый опыт, то стоит входить только в уже запущенный рабочий, действующий проект, при этом быть готовым к тому, что придется принять существующие условия. Но в это время удается пользоваться результатом работы других людей, при этом важно различать взаимную пользу и потребительство.

Начинается период, когда погружение в свой внутренний мир обязательно даст положительные результаты – в ближайшее время можно решить свои глубоко личные проблемы. Усердная работа над собой способствует конструктивным трансформациям, можно изменить многие ситуации, людей, окружающую действительность. Период от полнолуния до новолуния благоприятен для личностного развития, при правильном использовании своего потенциала, можно достичь высокого духовного роста.

Представители знаков ОВЕН и ВЕСЫ ощутят влияние энергий полнолуния 20 октября очень мощно. Поэтому следует подготовиться к различным переменам, новым людям, ситуациям, тенденциям. Не торопитесь сразу включаться в процессы или завязывать долгосрочные отношения – возьмите некоторое время на раздумья. Не стоит сразу менять существующее положение вещей. Если желание не исчезнет через несколько дней, значит пришло время привнести в жизнь новые краски.

РАКИ и КОЗЕРОГИ могут столкнуться с различными препятствиями, несогласием со стороны окружающих, коллег, родственников. Конфликтный период в ближайшее время после полнолуния, но постепенно, к новолунию 2 ноября большинство негативных ситуаций исчезнут без следа. Очень важно в дни полнолуния сохранить самообладание и не разрушить то, что возможно затянулось во времени и сейчас утомляет. После 20 октября начнется период упорядочивания, станет понятно, когда можно будет получить реальную пользу от приложенных усилий.

ЛЬВЫ и СТРЕЛЬЦЫ - везунчики в ближайшие дни. Вас рады видеть, слушать, работать с вами – воспользуйтесь этим периодом. Если все продумать и правильно спланировать, вовремя продемонстрировать свои сильные стороны и способности, то удастся продвинуть свои проекты, защитить интересы, получить повышение в должности или улучшить условия работы и оплаты труда.

БЛИЗНЕЦЫ и ВОДОЛЕИ, если вы устали, находитесь в состоянии неопределенности, приготовьтесь к приятным сюрпризам. В полнолуние вы почувствуете приток жизненных сил, энергии, оптимизма и с легкостью сможете обойти своих конкурентов и получить первые результаты своих стараний. Улучшения уже на пороге – будьте готовы к новому приятному повороту событий.

ТЕЛЬЦЫ, ДЕВЫ, СКОРПИОНЫ, РЫБЫ – нейтральный период, все зависит только от вас. Вы вольны выбирать то, что вам удобно, однако не стоит рассчитывать на помощь со стороны. Впрочем, мешать вам также никто не будет в дни полнолуния 20 октября.

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