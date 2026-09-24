Полнолуние в Овне 26 сентября 2026 года: что нас ждет в это время

Полнолуние в Овне 26 сентября 2026 года / © Credits

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Полнолуние 26 сентября в 19:49 (GMT+3) в 4-м градусе Овна — яркая, взрывная кульминация лунного месяца, начатого новолунием в Деве 11 сентября. В это время Солнце в гармоничных, дипломатичных Весах встречается лицом к лицу со своим противоположным полюсом — импульсивным, воинственным, не терпящим промедления Овном, где как раз находится полная Луна, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Овен традиционно связывают с мифом о золотом руне. У царя города Орхомен по имени Афамант было двое детей — сын Фрикс и дочь Гелла — от первой жены, богини облаков Нефелы. Когда Афамант женился во второй раз, новая жена возненавидела детей от первого брака и захотела их погубить, чтобы трон достался её собственным сыновьям.

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Она хитро всё подстроила: испортила посевное зерно так, что в стране начался голод, а потом подкупила гонцов, отправленных к оракулу за советом. Гонцы принесли царю ложный ответ, что якобы боги требуют принести в жертву его сына Фрикса, чтобы голод прекратился. Убитый горем, но веривший в волю богов отец согласился.

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В самый последний момент, когда мальчика уже должны были принести в жертву, его родная мать взмолилась богам о спасении. И тогда с небес явился чудесный золотой баран — говорящий и умеющий летать. Он подхватил обоих детей, Фрикса и Геллу, и понёс их по воздуху прочь от опасности.

К сожалению, по дороге девочка не удержалась и упала в море — с тех пор этот пролив называют в её честь. А мальчик благополучно долетел до далёкой страны Колхиды на восточном берегу Чёрного моря, где его тепло принял местный царь.

В благодарность за спасение Фрикс принёс барана в жертву богам, а его золотую шкуру — то самое золотое руно — подарил царю. Тот повесил руно в священной роще и приставил охранять его огромного дракона, который никогда не спал.

Именно за этим руном много лет спустя отправился знаменитый герой Ясон со своей командой смельчаков-аргонавтов — это отдельная большая история о храбрости, хитрости и любви.

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А золотой баран, спасший детей ценой стремительного, бесстрашного полёта, был вознесён богами на небо и стал зодиакальным знаком Овна. Именно поэтому Овен в астрологии связан с идеей спасения через мгновенный порыв — той внутренней смелостью, которая подталкивает действовать сразу, без долгих размышлений, когда ситуация требует решительности «здесь и сейчас».

Полнолуние в Овне активирует именно эту архетипическую энергию. Но, как и в мифе, за золотым руном всегда следует опасный путь, а те, кто бросается в погоню за целью слишком поспешно, рискуют повторить судьбу многих аргонавтов, поплатившихся за неосторожность.

Полнолуние — это точка наивысшего напряжения между Солнцем и Луной, стоящими друг напротив друга на небесной сфере. Это время, когда скрытое становится явным, подавленное — видимым, а то, что зрело исподволь на протяжении всего лунного месяца, наконец прорывается наружу. Полная Луна часто приносят эмоциональные пики, неожиданные откровения, кризисы, требующие немедленного разрешения.

Но характер этого прорыва сильно зависит от знака, в котором находится Луна. Если бы это было полнолуние в спокойной, взвешенной Деве или мечтательных Рыбах, эффект был бы совершенно иным. Овен же — самый импульсивный, самый скорый на реакцию знак зодиака, и именно поэтому полнолуние здесь редко бывает тихим.

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Противостояние Овна и Весов: личное против общего

Ключ к пониманию этого полнолуния — в самой оси противостояния. Солнце в Весах олицетворяет стремление к балансу, компромиссу, учёту интересов другого человека, дипломатичность и партнёрство. Луна в Овне, напротив, требует немедленного удовлетворения собственных потребностей, личной свободы, права действовать так, как считаешь нужным, без оглядки на чужое мнение.

Это классическая ось «я» против «мы» — и полнолуние 26 сентября обостряет именно этот внутренний и внешний конфликт. Многие в эти дни могут почувствовать острое противоречие между желанием сделать то, что важно лично для них, и необходимостью учитывать интересы партнёра, семьи, коллектива.

Чего ждать от этого полнолуния

Всплеск эмоций и нетерпения. Накопившееся за последние недели напряжение может прорваться внезапно и остро — раздражение, которое сдерживалось из вежливости или страха конфликта, способно выплеснуться без предупреждения.

Желание отстоять себя. Многие почувствуют острую потребность заявить о своих границах, сказать «нет» там, где раньше молчаливо соглашались, или начать действовать в собственных интересах, даже если это означает временный разлад с кем-то из окружения.

Импульсивные решения. Полнолуние в Овне редко способствует взвешенным, продуманным шагам — скорее наоборот, велик соблазн принять решение здесь и сейчас, под влиянием момента. Стоит быть особенно осторожным с обещаниями, увольнениями, разрывами отношений или крупными покупками, сделанными на эмоциональном пике.

Конфликты в партнёрстве. Поскольку ось затрагивает именно тему отношений, не исключены ссоры с партнёрами — романтическими или деловыми — где каждая сторона будет отстаивать собственную правоту, забывая на время об умении договариваться.

Прилив физической энергии. Овен управляет телом и физической активностью, поэтому полнолуние может подарить неожиданный прилив сил — важно направить эту энергию в конструктивное русло: спорт, активные действия, завершение давно начатых дел, а не в разрушительные споры.

Полнолуние в Овне происходит после осеннего равноденствия — момента идеального баланса между днём и ночью. Едва достигнув равновесия, чаша весов тут же начинает раскачиваться в сторону импульсивного, огненного полюса. Это можно расценивать как напоминание, что баланс — не статичное состояние, а постоянный, живой процесс балансирования между крайностями, и полнолуние в Овне ярко демонстрирует, что может произойти, когда одна из чаш весов начинает перевешивать.

Главный урок полнолуния 26 сентября состоит в процессе восстановления настоящего баланса. Для этого важно позволить себе честно, открыто заявить о своих потребностях, даже если внешняя гармония нарушается. Подлинное партнёрство строится не на молчаливом самоотречении одной из сторон, а на способности каждого быть услышанным.

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