Полнолуние в Овне 29 сентября 2023 года: что нас ждет в это время

Полнолуние в Овне 29 сентября в 12:57 по киевскому времени, нельзя назвать простым. Это день противоречий, импульсивных необдуманных поступков. Но, в то же время, осознанные личности имеют возможность кардинально изменить свою жизнь и начать, что называется, с нуля.

Луна – самый быстрый элемент гороскопа и наше ночное светило, отвечает за чувственную и эмоциональную сферу. В знаке стихии Огня способствует усилению темперамента, страсти, возрастанию физической и психической силы. В период с 28 по 30 сентября многие люди становятся активными и эксцентричными, не боятся новшеств. Также, стоит учитывать, что эмоциональная сфера страдает больше всего, многие испытают перепады настроения, сложно проконтролировать свое состояние, появляется беспричинная тревожность, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Полнолуние в Овне станет временем благоприятных перемен только для тех, кто не ленится, кто готов выйти из зоны комфорта и прилагает усилия в направлении достижения целей. Из-за желания ускорить процессы и получить все и сразу, важно не пропустить счастливые шансы, которые дарит полная Луна в Овне. В это время люди испытывают сильное желание для новых начинаний и изменений в своей жизни, появляются силы начать все заново.

Дни полнолуния оказывают значительное влияние на поведение и настроение человека. Это хорошее время для улучшения физического здоровья, принятия важных решений и конкретных действий. Полная Луна усиливает духовную и эмоциональную активность, а также влияет на потребности, желания и взаимоотношения. Будет эффективна плотная работа над собой, процесс поиска себя настоящего, своего «Я».

Полнолуние в Овне – наиболее благоприятный период для реализации грандиозных планов. Именно сейчас можно сказать, что желания и возможности совпадают. Можно смело браться за задумки, которые до этого откладывали. Более того, появляется возможность показать отличные результаты даже в незнакомых областях. Повысить качество жизни смогут даже те, кто считал себя неудачником – полная Луна в Овне благосклонна и даст всем возможность почувствовать себя лучше.

В ближайшие дни до и после полнолуния в Овне не рекомендуется заниматься экстремальными видами спорта – Луна не против активного отдыха, но против ненужного риска. Торопливость в этот период тоже под запретом – люди становятся активнее, чем обычно, и даже не понимают, куда и зачем они спешат. Это приводит к ошибкам, и вместо одной проблемы получается несколько.

Полная Луна в Овне дает ощущения душевного подъема и желание свернуть горы – здесь кроется подвох, ведь можно просто-напросто не рассчитать силы и свалиться от переутомления. Перемены в профессиональной сфере окажутся приятными, если действовать планомерно. Можно использовать это время для поиска подработки или для перехода на другую должность. В эти дни Луна поддержит людей, которых привлекают не сами деньги, а способы, которыми их можно заработать. Действовать лучше без риска – только трезвый расчет, тщательная подготовка ну и немножко азарта, который подтолкнет в нужном направлении.

Полнолуние 29 сентября будет проверять партнерские взаимоотношения и любовные союзы на прочность. Лучшим помощником в личных и деловых отношениях станет компромисс. Нужно чаще вспоминать о золотой середине и не ставить ни одну из жизненных сфер в экстремальные условия – никаких излишеств быть не должно.

В конце сентября – начале октября можно разбудить в себе новые таланты, легче произвести хорошее впечатление на влиятельных людей или покровителей. Но при этом не следует забывать о прошлом опыте и проводить работу над ошибками. Контакты, установленные в это время, окажутся полезными, будут шансы обзавестись друзьями и единомышленниками. Однако период не обходится без нервных срывов – это время странностей и недоразумений, многие планы подвергнутся корректировке.

Полная Луна в Овне вытаскивает на свет страхи, сомнения и комплексы. Желательно включить режим ожидания, не строить серьезных планов, если база недостаточно подготовлена. И уж тем более не втягиваться ни в какие рискованные и опасные авантюры. В это полнолуние рекомендуется работа по осознанию истинных целей своей жизни, своего предназначения.

Марс – управитель полнолуния в Овне. До 12 октября перемешается по знаку Весы, где имеет статус изгнания. Передвижение по этому знаку Зодиака проходит относительно спокойно, агрессивная энергия планеты минимальна. Но при этом многие люди испытывают эмоциональный подъем, чувствуют себя бодрыми и энергичными и готовы свернуть горы. Проблема состоит в том, что же выбрать, чем заняться и довести до результата. Ведь взявшись за несколько дел одновременно, можно «перегореть», и проекты останутся незавершенными.

Марс в Весах находится в аспектах с кармическими Лунными Узлами и акцентирует важность периода от полнолуния 29 сентября до новолуния 14 октября, которое является солнечным затмением в Весах. Нисходящий Лунный Узел в соединении с Марсом показывает то, что уходит, что уже не может развиваться. Воинственный Марс при таком аспекте обладает сбалансированной энергией, позволяющей любой острый конфликт перевести в другое русло и найти решение дипломатическим путем. Терпение на исходе, эмоции переполняют. На фоне таких планетарных взаимодействий будет все больше разговоров о необходимости договариваться и заканчивать войну. Причем западные лидеры будут очень настойчиво это рекомендовать и где-то даже давить на руководство Украины.

Полнолуние в Овне показывает ценность партнерства. Важно не вмешиваться в планы друг друга, но по возможности учитывать взаимные интересы без пререканий. Спорить не рекомендуется, как и слишком глубоко воспринимать малейшую неудачу. Пришло время перестать заниматься самокритикой, и тогда самооценка поползет вверх. В этот период очень важно, чтобы рядом был человек, который удержит от падения в депрессивную пропасть. Марсианской энергии достаточно, чтобы разгрести накопившиеся дела. Можно попробовать себя в деятельности, отличающейся от привычной работы.

Полнолуние по оси взаимоотношений Овен – Весы (центральная ось Зодиака) акцентирует темы партнерства, сотрудничества, социальных и романтических связей. Следует поработать над отношениями с любимым человеком и подумать о том, как разнообразить личную жизнь. Лучшее время для того, чтобы заняться усилением коммуникационных способностей, почитать литературу, пообщаться с людьми, которые уже достигли успехов в какой-либо области. Полезны ближние и дальние поездки, путешествия, смена обстановки.

Период убывающей Луны (30 сентября – 13 октября) подходит для любых действий и процедур, направленных на улучшение внешности. Самое время записаться в тренажерный зал или в бассейн. Также можно обновить свой гардероб, сменить имидж. Чем быстрее пройдет процесс избавления от всего ненужного и наносного, тем лучше.

Полнолуние в Овне символизирует творческое начало, помогает проявить лидерские качества, учит управлению. Под влиянием Овна и планеты Марс развиваются организаторские способности. В этот период происходит осознание, что пора с благодарностью отпустить старое, чтобы создавать новое.

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