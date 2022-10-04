Полнолуние в Овне 9 октября 2022: что нас ждет в это время

9 октября в 23:55 по киевскому времени - полнолуние в огненном Овне в 17-м градусе, оно концентрирует энергию этого знака максимально, и с ней можно работать наиболее эффективно за день до и после полнолуния. Овен является первым знаком Зодиака, управляет процессом зарождения идей, символизирует Начало, творческий импульс.

В полнолуние всегда Луна и Солнце находятся в оппозиционных знаках Зодиака. Аспект "оппозиция" изначально связывает две противоположности, представляет собой некий конфликт. Поскольку в полнолуние 9 октября 2022 Солнце находится в Весах, в самом гармоничном знаке Зодиака, то во второй декаде октября есть шанс найти компромисс по самым сложным вопросам. Управляет дневным светилом в этом знаке Зодиака Венера, имеющая сильный статус, т.к. также движется по знаку Весы, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Управитель Овна, а значит, и полнолуния в Овне – воинственный Марс, планета также характеризует силу любого полнолуния. Во второй декаде октября вялотекущие конфликты могут приобрести жестокий и разрушительный характер, однако это быстро закончится. В скором будущем удастся создать новый порядок после сложных трансформаций и неожиданных прояснений. Политики и дипломаты всех стран будут искать пути выхода из тупика, в котором оказался весь мир. Полнолуние 9 октября 2022-го приблизит победу Украины и всего цивилизованного сообщества над варварством России. Военное поражение РФ будет наращивать свои обороты, и это станет очевидным даже для самого агрессора.

Венера и Марс имеют прямое отношение к полнолунию в Овне. До 23 октября 2022-го планеты связаны обнадеживающим гармоничным аспектом, поэтому энергии полнолуния создадут благоприятные условия для совместных действий на международном уровне, для благополучного разрешения любых конфликтов, в том числе и вооруженных. Это время обновлений на военном фронте, и мы уже видим, как Вооруженные силы Украины освобождают территории от российских оккупантов.

В римской мифологии Марс, сын Юноны и Юпитера, почитался как бог войны. Он был древнейшим божеством и входил в триаду богов (Юпитер, Марс и Квирин), первоначально возглавлявших римский пантеон. В далекой древности Марс считался богом плодородия и растительности. Предполагалось, что он мог вызывать падеж скота и гибель урожая или же предотвращать их. Священными животными Марса были волк, дятел, конь и бык. Позднее Марс приобрел воинственные черты и стал богом войны. Он сопровождал воинов, идущих на войну, принимал жертвенные дары перед сражениями и появлялся на поле битв в сопровождении богини защиты Родины – Беллоны. В честь Марса первый месяц римского года, когда совершался обряд изгнания зимы, был назван Мартом.

В древнегреческой мифологии Марсу соответствует Арес – сын Зевса и Геры, бог коварной, вероломной войны. Даже олимпийские боги недолюбливали Ареса. Афина – богиня честной и справедливой войны, более всех ненавидела Ареса. Афродита родила Аресу двух сыновей под стать отцу: вечные спутники войны Фобос (Страх) и Деймос (Ужас).

Полнолуние 9 октября 2022-го происходит на фоне стационарного Плутона и при напряжении Марса с ретро-Нептуном. Такие планетарные влияния способствуют экономическому торможению, обострению конфликтов на всех уровнях, возможен некий системный протест оппозиции во многих странах.

Вторая декада октября будет тревожной для всех и достаточно сложной для людей, обладающих властью и деньгами. После полнолуния будет формироваться новая политическая линия, возможны "резкие телодвижения за закрытыми дверями", перевороты верхних эшелонов власти, социальные бунты в странах, в которых присутствуют напряженные общественные настроения.

Полнолуние в Овне - это огонь Творения, который очищает от устаревших форм и помогает создавать новые. Благоприятствует самостоятельной работе по осознанию истинных целей своей жизни, своего предназначения. Но важно учесть тот факт, что собственные намерения и планы должны быть согласованы с целями семьи, группы, страны и всего человечества. Тот, кто стремится только потреблять, разрушать и уничтожать, обязательно потерпит поражение.

Огонь Овна усиливает активность и решительность, способствует творческой реализации, проявлению волевых качеств. Увеличивается не только физическая, но и психическая активность. Люди становятся легкими на подъем, что позволяет эффективно организовать любой процесс и быстро получить желаемый результат. Полнолуние в Овне максимально включает энергии этого знака, помогает преодолевать препятствия на пути к достижению целей.

Нумерология числа 9 созвучна потенциалу полнолуния – это окончание определенного этапа, приближение к идеальной форме. Девятка завершает ряд простых чисел, а с полнолунием закачивается рост Луны. Это накопленный жизненный опыт и приобретенные знания, которые можно передать другим. Достигнутая наполненность проявляется на разных уровнях: материальном, социальном, в обществе и в семье. А теперь уже возникает потребность наполниться духовным содержанием.

В период полнолуния в Овне рутина и монотонность утомляют, снижают вероятность поймать счастливый шанс. Активная жизненная позиция является залогом успеха в дни полнолуния в Овне и во второй декаде октября 2022-го. Побеждает тот, кто готов к самым радикальным действиям, но при этом энергия направлена на созидание и поддержание жизни. Если вы верите в силу позитивного мышления и позитивного действия, то сможете определиться с выбором, решить спорные вопросы и кардинально изменить жизнь к лучшему.

Управитель полнолуния в Овне 9 октября 2022-го – Марс, перемещается по знаку Близнецы (управляется Меркурием), что помогает стратегическому планированию и конструктивным диалогам. Хорошее время для обучения в автошколах, сдачи зачетов и экзаменов, покупки автомобиля.

Полная Луна в Овне создает активный внешний фон и ясность действий в сложившихся обстоятельствах. Вызывает противоборство и вызов между сторонами конфликта, стремление обрести независимость, помериться силами с другими людьми. Благоприятное время для спортсменов, сотрудников силовых структур, а также работников всех сфер, связанных с силой, энергией, огнем, войной и логикой.

Поскольку Овен конфликтует со знаками Рака, Весов, Козерога, то представителям этих знаков Зодиака в дни полнолуния в октябре 2022-го следует быть готовыми к различным препятствиям, к критике в свой адрес. Количество неприятностей, в которых можете оказаться, в основном зависит от вас самих же, от уровня вашего внутреннего развития и осознания происходящего вокруг. Инициатива и активность с вашей стороны могут вызвать сильное сопротивление партнеров и окружающего вас пространства. Но это время благоприятно для самостоятельной работы, самопознания и самосовершенствования.

Для Овнов полнолуние 9 октября означает появление благоприятных возможностей для раскрытия своих качеств, свободу действия и самовыражения, новый цикл в личном развитии. Выбирайте прямые пути, открыто заявляйте о себе - вы сможете выделиться из общей массы, привлечь внимание нужных людей, обрести популярность.

Полнолуние в Овне принесет благоприятные возможности Львам и Стрельцам, а также Близнецам и Водолеям. Вы воодушевлены собственными замыслами и целями, у вас действительно много получится. Однако, сами того не замечая, вы можете вступить в столкновение с чувствами и интересами других людей. Важно держать баланс во всем, чтобы сохранить гармонию с окружающим миром и быстро реагировать на меняющиеся условия внешней среды.

Представители знаков Телец, Дева, Скорпион, Рыбы вольны выбирать, что и как делать, где жить и работать, как распоряжаться своими ресурсами. Никто особо не помогает, но и никто не мешает. Будьте терпимее к другим, прислушивайтесь к их советам, чтобы избежать трудных ситуаций.

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