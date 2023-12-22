Полнолуние в Раке 27 декабря 2023 года: что нас ждет в это время

Полнолуние в Раке 27 декабря, в знаке силы Луны, активизирует эмоциональную составляющую жизни. Также, за счет возросшей интуиции, помогает открыть "дверь" в новое, благополучно завершив старые дела. Лучшее, что можно сделать в этот период – уделить время семье и ждать своего "звёздного" часа.

Знак Рака – самый семейный знак Зодиака, женский, душевный. Полнолуние в 02:33 по киевскому времени на фоне напряженного аспекта ретро Меркурия с Нептуном принесет множество переживаний, противоречивых мыслей, особенно в вопросах выбора – от смены места жительства до планирования будущего своих детей. Поступки менее логичны, т.к. их диктует подсознание. Усиливается инстинкт самосохранения, поэтому чувство тревоги сопровождает везде и во всем, особенно если это касается вопросов безопасности, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Полнолуние в Раке акцентирует внимание на внутренних ощущениях: миp вocпpинимaeтcя чувcтвaми, a нe умoм. Люди стaнoвятcя бoлee впeчaтлитeльными, paнимыми, возрастает пoтpeбнocть в любви. Обострившаяся проницательность позволяет понять то, что пока не проявлено, но уже влияет на развитие тех или иных жизненных ситуаций. Энергии перемен мы сможем почувствовать сразу же после полнолуния, в период убывающей Луны.

В полнолуние и ближайшие дни после него стоит довериться жизненному опыту родных и дорогих вам людей, прислушаться к своему внутреннему голосу при принятии решений. Что-то совсем новое претворять в жизнь лучше уже после новолуния 11 января 2024 года. На первый план поставить дом, семью и чувственные отношения – это главные ценности полнолуния в знаке Раке.

Последние дни 2023 года – это время глубоких раздумий, а любая мелочь может выбить из колеи, нарушить психологический комфорт. Сохранять душевную стабильность при полнолунии в Раке довольно сложно. Желательно все профессиональные дела закончить за несколько дней до полнолуния 27 декабря, поскольку количество служебных конфликтов возрастет в этот период. Старайтесь не принимать близко к сердцу происходящее, отстранитесь от неприятных ситуаций и подумайте о чем-нибудь хорошем.

Рак – знак стихии Воды, полная Луна в здесь проявляет себя максимально, люди демонстрируют весь спектр чувств: от робости и застенчивости, потребности следовать семейным традициям до невероятной преданности родной стране и национальной культуре. В такие периоды чаще совершаются героические подвиги, хорошие результаты дает патриотическое воспитание.

В период гармоничных лунных энергий можно обрести крепкий "тыл", получить поддержку на пути к той жизни и тому месту, где можно расслабиться, обрести покой и забыть обо всех заботах. Общайтесь, обменивайтесь мыслями, полистайте семейный альбом и предайтесь воспоминаниям – впереди хорошее время для укрепления родственных уз, сохранения преемственности поколений.

Луна отвечает за наши потребности в повседневной жизни, отношения с женщинами. Она особенно важна в младенчестве и детском возрасте до 4 лет. Поэтому дети также очень чувствительны к энергиям полной Луны в Раке. При полнолунии в Раке сильнее проявляется материнский инстинкт, желание окружить ребенка теплом и заботой. Желательно мамам и бабушкам быть рядом с маленькими детьми и за счет своего жизненного опыта находить правильные решения, если дети капризничают, сами не знают, чего хотят. Травмировать детскую психику очень легко в эти дни. Все, что происходит (плохое и хорошее) в ближайшие дни до и после полнолуния в Раке, Скорпионе или Рыбах, глубоко откладывается в глубинах подсознания.

Представителям знаков Рака, Скорпиона и Рыб следует воспользоваться этим моментом, чтобы выстроить гармоничные отношения с окружающими. Скрытность, недоверчивость, недосказанность могут оттолкнуть людей, которые вам дороги. Поэтому не бойтесь показывать свои чувства, говорить о том, что вас больше всего волнует – это поможет разрешить не только существующие напряженные ситуации, как на работе, так и в семье, но и собственные внутренние проблемы. Хорошее время для работы со специалистами, которые помогают разобраться в себе, понять истинные свои потребности и отделить их от ложных желаний. Но в целом, все, что будет происходить в последнюю неделю 2023 года, является для представителей водных знаков, полезным и в интересах будущего.

Сложнее Овнам, Весам и Козерогам в период полнолуния в Раке, поскольку повышена чувствительность ко всему происходящему. Более того, фантазия в это время настолько развита, что многие проблемы являются надуманными. Душу терзает страх и тревога, повсюду мерещатся угрозы и заговоры. Однако, необходимо сделать все, чтобы оказаться в том месте и с теми людьми, с которыми хорошие отношения и присутствует ощущение безопасности. Лучше отложить рабочие дела на январь, т.е. ближайшие дни до и после полнолуния в Раке, совершенно не подходит для принятия важных решений и активных действий. Из-за внутреннего напряжения, эмоциональной нестабильности, вряд ли получится добиться успеха.

Абсолютно всем представителям зодиакальных знаков следует помнить о том, что нервное напряжение, которое присутствует у многих в дни полнолуния, способно усугубить проблемы со здоровьем. Порой, ценой титанических усилий приходится сохранять невозмутимый вид, но внутри в это время происходят разрушительные процессы. В таком случае лучше освободиться от этого напряжения – это можно сделать разными способами: одному достаточно поплакать, а другому несколько часов провести в тренажерном зале. Те хронические заболевания, которые проявятся в этот период, носят психосоматический характер. И главная задача состоит в том, чтобы определить природу эмоционального состояния, вызвавшего имеющуюся проблему со здоровьем.

Полная Луна в Раке особое влияние оказывает на домашних животных. Они могут дрожать без причины, быть чрезмерно возбужденными, лаять и мяукать больше, чем обычно. Особенно внимательно следует отнестись к поведению беременных и кормящих самок, новорожденных щенков и котят. Если до полнолуния не было никаких проблем, то, скорее всего, можно обойтись и без ветеринара. Но если уже наблюдали что-то подобное у домашних питомцев, посещали ветеринара, лечили своих любимцев, то странное поведение точно неспроста.

В плане финансов период полнолуния в Раке не очень благоприятный, поскольку траты зависят от внутреннего состояния. А под воздействием эмоций легко приобрести то, что вряд ли пригодится, сделки, с высокой долей вероятности, окажутся невыгодными. Тем более полнолуние 27 декабря приходится на фазу ретроградности Меркурия. Но про новогодние подарки любимым и дорогим людям нельзя забывать! Только покупать их нужно не в самым последний момент.

Полнолуние в Раке благоприятствует улучшению супружеских отношений, сближению партнеров. Можно вернуть в личную жизнь романтику, даже если уже в браке не один десяток лет. Это хорошее время для обсуждения наболевших вопросов, но без резких слов и проявлений грубости. Не надо притворяться, придумывать нечто необычное, так как только искренность и простота поможет произвести хорошее впечатление на другого человека, добиться его симпатии.

Новый год – семейный праздник, а полнолуние в Раке сделает атмосферу наиболее благоприятной для укрепления отношений с родными и близкими людьми.

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