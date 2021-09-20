Полнолуние в Рыбах 21 сентября 2021: что нас ждет в это время

Полнолуние в Рыбах 21 сентября 2021: что нас ждет в это время

Полезно в это время подвести итоги, проанализировать некий прошлый период и запустить новый цикл своего развития.

21 сентября в 02:55 по киевскому времени полнолуние в Рыбах (15-е лунные сутки). Мистическое время, позволяющее заглянуть в глубины Души. Ночное светило влияет на всю живую природу, на все разумные и неразумные существа. Знак Рыбы – 12-й знак Зодиака, завершающий, принадлежит к стихии Воды, это смешение и слияние всего наработанного опыта Зодиака. Океан как аналогия со знаком Рыбы наиболее красочно иллюстрирует бескрайность внутреннего потенциала, собранного всем Зодиаком, рассказывает астролог Марина Скади.

Луна на нашем небе многолика и переменчива, она постоянно меняет свою фазу, как женщина меняет свое настроение и самочувствие. Поэтому лунных богинь насчитывается несколько, прежде всего, это Артемида сестра Аполлона (Солнце). Она заботится обо всем, что живет на земле, растет в лесу и поле, благословляет брак, рождение детей, вызывает рост трав, цветов, деревьев. Артемида любит отдыхать в тени и прохладе, чтобы никто не нарушал ее покой. Также лунной богиней является Селена. Каждую ночь Луна – Селена, символ женственности и воспринимающего начала, мирно светит на спящую землю печальным серебряным светом, она так любила прекрасного Эндимиона, что погрузила его в вечный сон, желая видеть его всегда молодым, каждый день она ласкает его и шепчет слова любви, но не получает ответа. И, наконец, Геката – богиня чародейства и колдовства, которую сопровождают различные чудовища (страхи и мания), живущие в подземном мире. Она отражает период темных ночей, когда Луны не видно на небе (можно сказать, она максимально "темна", углублена в себя) перед новолунием.

Луна - владычица скрытых природных сил; влияние ее зависит от фаз. Полнолуние в Рыбах дает человеку увеличение эмоционального восприятия, его всплеск, усиливается чувственность. В этот день желательно уменьшить количество потребляемой жидкости, исключить спиртное, особенно, если есть проблемы с почками. Уязвимой становится кожа, повышается опасность аллергий, появляется склонность к отекам. Лекарственные препараты принимайте только по назначению врача – не занимайтесь самолечением! Луна отвечает за наши потребности в повседневной жизни, отношения с женщинами. Смены ее фаз особенно важны в младенчестве и детском возрасте до 4 лет.

Полнолуние сентября 2021 очень важное, т.к. оно случается накануне осеннего равноденствия, которое произойдет 22 сентября в 22:21. Для многих это станет переломным моментом, когда приходит осознание – по-старому больше нельзя. Поскольку эмоции в полнолуние превышают допустимые пределы, весьма сложно все досконально взвесить и принять вдумчивое решение. В таких случаях и помогает жизненный опыт и мудрость представителей старшего поколения. Энергия полной Луны помогает воплотить наши проекты в жизнь.

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Полнолуние - особое время, когда энергетика пространства меняется и сил становится в избытке. Энергия полнолуния способствует активации ваших потребностей и желаний, что помогает многим людям определиться в жизни, найти новые возможности, укрепить связи с родными. Однако в этот день возможны эмоциональные срывы, бессонница, т.к. стихия Воды, отвечающая за чувства и эмоции, максимально проявлена при Полнолунии в Рыбах.

Управляет полнолунием в Рыбах – Нептун (Посейдон) – хозяин подводного царства, где стоит его чудотворный дворец, способный вызывать грозные бури и колебать земли, в его окружении есть вещий старец – Нерей, ведающий все сокровенные тайны. Посейдон – покровитель моряков, рыбаков, прорицателей, он отвечает за воду, благодаря которой существует все живое, он живет далеко на границах мира, и все земли охватывает подвластный ему океан, его не заботят дела земные, а только высшие духовные устремления.

Число 21 очень созвучно потенциалу знака Зодиака - Рыбы. Это абсолютность, идеальность, смешение, слияние, полное единение, окончание цикла. Женская, темная, пассивная составляющая (2) объединилась с Единицей (1) – которая несет в себе мужское, светлое, активное начало. Т.е. Двойка приняла качества Единицы, которая в свою очередь, развила качества Двойки. Это завершение существования и развития системы. На стадии 21 достигнут максимально возможный уровень развития, при котором система представляет собой одно целое. Дальнейшие стадии уже приводят к возникновению новых противоречий, ведущих за собой новое взаимодействие и новый виток становления системы в очередном витке эволюции. На стадии 21 уже невозможно вернуть систему в такое противоречивое (начальное) состояние, это возможно лишь на новом уровне, но в данной системе цикл уже завершен.

Энергетический потенциал полнолуния в Рыбах 21 сентября для многих станет поворотной точкой, изменения могут быть как в лучшую, так и в худшую сторону. Но общее для все – завершение, подведение итогов и подготовка к новому жизненному циклу.

Для представителей знаков стихии Воды: Рак, Скорпион, Рыбы - это полнолуние принесет эмоциональный подъем, усилится проницательность, способность тонкого восприятия окружающей среды. Если вы зашли в тупик и не знаете, что делать дальше, Полнолуние в Рыбах поможет запустить процесс завершения и обновления. Также откроет новые перспективы, даст благоприятные шансы и возможности. Усилится творческое воображение, многие обретут душевную гармонию, а гармоничный психологический фон окажет благотворное влияние на все жизненные сферы.

Девам не просто в полнолуние и в ближайшие дни после него – оппозиция Луны к Солнцу в Деве способствует перепадам настроения, непостоянству чувств, возможны даже нарушения здоровья. Ситуации выбора буквально во всем, еще больше утомляют, усиливают нервозность.

Близнецы и Стрельцы столкнутся с различными препятствиями, появится много хлопот и забот. Существующие неприятные ситуации или отношения, могут так и закончиться на негативной ноте. Важно взять себя в руки, отбросить ненужные эмоции и предпринять все усилия, чтобы освободиться от тревожных мыслей и начать процесс изменения жизни к лучшему.

Для Тельцов и Козерогов это полнолуние окажется благоприятным, поможет улучшить материальное положение или успешно завершить финансовые дела или укрепить существующий фундамент как в денежной сфере, так и в партнерских взаимоотношениях.

Овны и Водолеи могут оказаться в двусмысленной ситуации, но в этом случае наилучшим будет сохранить нейтральность, не стоит проявлять инициативу или инициировать какой-либо процесс. Выжидание – лучшая модель поведения на ближайшие две недели.

В полнолуние в Рыбах легче всего что-то отпустить в своей жизни, проработать привязки к материи, освободить Дух от плена материи. Энергии знака Рыбы помогут осознать сущность этого принципа. Полезно в это время подвести итоги, проанализировать некий прошлый период и запустить новый цикл своего развития.

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