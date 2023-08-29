Полнолуние в Рыбах 31 августа 2023 года: что нас ждет в это время

Финал лета – полнолуние в Рыбах 31 августа в 04:35 по киевскому времени, символизирующее завершение важного жизненного цикла, после которого последует новое начало. Второе полнолуние августа происходит в последнем, двенадцатом знаке Зодиака и призывает отпустить прошлое, что позволит расчистить дорогу в будущее.

В ночь с 30 на 31 августа мы станем свидетелями самого яркого полнолуния, его также называют "суперлунием", потому что именно в это раз Луна подойдет максимально близко к Земле (перигей). Это событие имеет и еще одно название – Голубая Луна. Так называют второе Полнолуние за один календарный месяц (первое было 1 августа). Мощная ночь нас ждет, поэтому нужно успокоиться, что позволит наполниться светом, после чего отпустить все ненужное и смело идти дальше, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Полнолуние в Рыбах находится под управлением Нептуна и Юпитера. Планеты создают особый, мистический фон – размывают границы и расширяют пространство, усиливают фантазию, позволяют оценить ситуацию в целом. В дни полнолуния трудно уловить детали и внести конкретику в текущие процессы. А чрезмерный оптимизм вредит в это время, поэтому важно все-таки немного заземлиться и посмотреть реально на вещи.

Женская энергетика знака Рыбы будет зашкаливать, но в данном случае мы можем ее с удовольствием пустить на эмпатию, принятие, сочувствие и поддержку других. Очень важно уделять время себе, заняться хобби или духовными практиками. В суете городских будней надо не забывать обращаться внутрь себя, позволять себе минуты уединения. И в такой мощный период, когда внутренние силы бьют ключом, самое время направить их на благое дело. Медитации, любимая музыка, отдых у воды, помогут управлять всеми эмоциональными порывами и найти путь для реализации задуманного.

В ночь с 30 на 31 августа можно проводить практику омоложения в естественных водоемах, где можно искупаться в лунной дорожке. В любом случае, где бы вы ни оказались, старайтесь удержать чистое и безоблачное состояние ума как можно дольше, но при этом следите за тем, чтобы ваше тело не напрягалось, а чувства были уравновешенны. Лучшая медитация в день полнолуния в Рыбах – это тишина, шум воды, звуки природы.

Полная Луна в самом творческом знаке выводит на поверхность скрытые таланты и способности. Хороший период для того, чтобы научиться слышать себя – интуиция вас не подведет, важно только утихомирить разум. Сны в эти сутки, как правило, вещие, могут быть разного характера, однако многое зависит от психологического состояния человека. Кроме того, по тому, какой был сон - хороший, яркий, красочный или мрачный, тусклый, и не приятный, каждый может определить, какая же энергия сейчас преобладает в его подсознании, светлая или темная.

В полнолуние конечно же хорошо проводить разные практики на очищение и пространства и мыслей. Если приснилось что-то тяжелое, то ваше внутренне состояние находится в дисбалансе, займитесь собой. Людям с тонкой душевной организацией особенно сложно при полнолунии в Рыбах. Они экзальтированны, возбудимы, легко поддаются искушениям плоти и страдают из-за этого, у них быстро меняется настроение. Сложно управлять своими эмоциями, поэтому эмоции управляют такими людьми.

Спорить и доказывать правоту – не надо, гораздо полезнее понять причинно-следственную связь и принять то, что происходит. Не рекомендуется проявлять амбиции, перекладывать ответственность на других, поддаваться азарту. Не лишними будут и аффирмации они помогут настроиться и притянуть только самое лучшее. Постарайтесь поблагодарить всех и вся за то, что вы имеете.

Представители знаков стихии Воды: Раки, Скорпионы и Рыбы наиболее восприимчивы к влияниям полнолуния 31 августа. Поэтому накануне этой даты важно взять себя в руки, отпустить иллюзии, чтобы сохранить связь с реальностью. Но также, "проработанные" представители водных знаков могут глубоко и всерьез заложить программы любви, комфорта, баланса в своей жизни. А любые оздоровительные процедуры будут иметь высокую эффективность.

Как всегда, во время полнолуния Луна наберет максимальную силу, и ее энергия будет ощущаться в полной мере. В Рыбах наше ночное светило способствует творческому раскрытию, романтическому настроению, дает склонность принимать решения под руководством интуиции. Полнолуние 31 августа помогает перевернуть очередную страницу книги нашей жизни и открыться новому опыту.

В знаках стихии Воды полная Луна дает эмоциональный подъем, также ощущается потребность в общении с целью донести свои мысли, чувства, видение ситуации через образы, метафору. Обостренная интуиция в это время побуждает обратить внимание на философию, астрологию, мистические проявления, сновидения. Не стоит искать логику в происходящем в период активизации знака Рыбы, лучше отпустить ситуацию и довериться Вселенной, тогда все станет проще, легче и лучше.

День полнолуния наполнен энергией разного рода и качества. Какую именно энергию примет человек, зависит от его осознанности, понимания последствий того или иного поступка. Обязательно отслеживайте свои мысли, постарайтесь не входить в Полнолуние с негативом. Следует помнить о том, что в ближайшие дни до и после полнолуния повышается опасность поддаться соблазнам, стать внушаемым, ленивым. Важно усмирять эмоции, укрощать свои страсти и начинать укреплять самодисциплину, вести себя тихо и мирно.

В целом, полнолуние 31 августа, день не однозначный. Несмотря на свою сложность, он является основой для оставшейся части лунного месяца, когда можно увидеть результаты своих усилий, сделанных в первой части лунного месяца. В финансовых делах следует соблюдать осторожность, т.к. повышенная эмоциональность и склонность к легкомыслию могут привести к необдуманным решениям и, как следствие, к материальным потерям. Хотя интуиция и подсказывает общие тенденции в динамике различных процессов, возникают сложности с объективным анализом и выбором грамотной стратегии.

В конце августа – начале сентября лучше ничем важным не заниматься, но можно начинать простые дела, не требующие чрезмерных усилий. Избегайте крупных финансовых операций и переговоров с деловыми партнерами. Полнолуние в Рыбах благоприятствует бизнесу, связанному с искусством, индустрией красоты, туризмом и отдыхом. Обратите внимание на любопытные идеи, они могут пригодиться в дальнейшем.

Отправляясь в путешествия или командировки в период с 30 по 1 сентября, следует учитывать, что не все может идти по плану, и не так, как вы предполагаете. В эти дни повышается вероятность травмам и сильных нервных перенапряжений. Будьте предельно осторожны, если принимаете какие-либо лекарства, поскольку возрастает восприимчивость организма к аллергенам. Продукты, употребляемые в это время должны быть качественные и свежие. А еще лучше поголодать или посидеть на диете и, конечно, необходимо полностью отказаться от алкоголя и других средств, меняющих сознание.

Дни, вблизи полнолуния в Рыбах считаются подходящим для романтических встреч. Но разговаривать на серьезные темы о совместном будущем, делать предложение и начинать совместное проживание, а тем более заключить семейный союз, рекомендуется только зрелым людям, которые уверены в своих чувствах и тщательно обдумали свое решение. Пары, которые психологически еще не готовы к созданию семьи, могут столкнуться с разочарованием, поскольку видение ситуации достаточно размытое, обобщенное. Но это полнолуние поможет "оживить" устоявшиеся, давние отношения, даст толчок для развития новых любовных связей.

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