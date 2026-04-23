Полнолуние в Скорпионе 1 мая 2026 года: что нас ждет в это время

Полнолуние в Скорпионе 1 мая 2026 года / © Associated Press

Энергия Скорпиона всегда связана с трансформацией, внутренней правдой и теми чувствами, которые невозможно игнорировать. В такие дни всё скрытое стремится выйти на поверхность, а то, что долго оставалось в тени, становится очевидным, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Полнолуние в Скорпионе — может дать обострение внутренних кризисов. Оно словно подсвечивает те зоны жизни, где больше нельзя оставаться в иллюзиях или компромиссах с собой. Эмоции становятся более интенсивными, реакции — глубже, а переживания — ярче. Но в этом нет хаоса: у Скорпиона есть своя мудрость. Он не разрушает ради разрушения — он освобождает от того, что утратило силу, чтобы на этом месте могло появиться нечто более настоящее.

В мифологическом смысле энергия Скорпиона перекликается с образом подземного мира и его владыки — Аид. Это не тёмная фигура в привычном понимании, а хранитель глубин, проводник в те слои реальности, где происходит истинное преображение. Именно поэтому полнолуние в этом знаке часто приносит не просто события, а внутренние переломы, осознания, после которых уже невозможно вернуться к прежнему состоянию.

На фоне этой глубины особенно важным становится переход Меркурия в знак Тельца 3 мая в 05:57 (gmt+3). После эмоциональной насыщенности Скорпиона приходит энергия, которая помогает заземлиться, успокоить мысли и вернуть ощущение устойчивости. Если полнолуние поднимает волны, то Меркурий в Тельце помогает этим волнам утихнуть, превращая пережитый опыт в конкретные выводы и решения.

Меркурий в Тельце меняет способ мышления. Он замедляет процессы, но делает их более глубокими и практичными. Мы начинаем мыслить не абстрактно, а через призму реальности: что действительно имеет ценность, что можно сохранить, а что — отпустить. Слова становятся более весомыми, решения — более обдуманными, а идеи — ориентированными на результат.

После интенсивного полнолуния это особенно важно. Потому что любые сильные эмоциональные переживания нуждаются в интеграции, в осмыслении, в переводе из чувства в понимание. И именно Меркурий в Тельце даёт такую возможность — не спешить, не разбрасываться, а постепенно выстраивать внутреннюю опору.

Таким образом, переход от полнолуния в Скорпионе к Меркурию в Тельце создаёт очень гармоничную динамику. Сначала мы погружаемся в глубину, сталкиваемся с правдой, отпускаем лишнее, а затем — возвращаемся к простоте, устойчивости и ясности.

Это движение от воды к земле, от эмоций к форме, от внутреннего кризиса к внутренней опоре. И в этом есть своя красота: сначала жизнь показывает нам, что требует трансформации, а затем даёт инструменты, чтобы на месте старого построить нечто более прочное и настоящее.

Полнолуние в Скорпионе всегда обнажает то, что обычно скрыто под поверхностью: внутренние страхи, непроговорённые желания, напряжение, которое мы долго не решались признать. Это момент, когда эмоции становятся плотнее, глубже, острее, а интуиция — почти безошибочной. Скорпионское полнолуние словно подсвечивает самые уязвимые точки, заставляя нас увидеть правду о себе и своих отношениях, о том, что требует трансформации, а что — освобождения. Но в этот раз его энергия ощущается иначе, потому что на фоне этого эмоционального погружения происходит ещё один важный процесс — Уран только что перешёл в знак Близнецов, и его свежий, воздушный импульс начинает менять общий ритм.

Накануне переход Урана в Близнецы создаёт ощущение, будто в закрытое помещение внезапно распахнули окна: в пространство входит движение, идеи, новые смыслы, и даже тяжёлые скорпионские эмоции начинают восприниматься по‑другому. Там, где раньше была только глубина и напряжение, появляется возможность взглянуть на ситуацию с другого угла, найти слова для того, что раньше казалось невыразимым, или увидеть выход там, где его не было. Уран в Близнецах приносит лёгкость мысли, способность анализировать, разделять, структурировать, и это помогает прожить скорпионское полнолуние через осознанное обновление.

Именно сочетание этих энергий делает момент особенным: Скорпион вытаскивает наружу то, что требует честности и внутренней смелости, а Уран в Близнецах предлагает новые способы понять, объяснить, переосмыслить и отпустить. Это полнолуние может стать точкой, где мы не просто сталкиваемся с глубиной, но и находим язык для того, чтобы её выразить; где трансформация перестаёт быть хаотичной и становится осмысленной; где тяжёлые переживания получают возможность превратиться в ясность. В такие дни важно не бояться собственных чувств, но и не растворяться в них — ведь уранический ветер уже начал менять направление мыслей, открывая пространство для новых решений, новых связей и новых внутренних договорённостей.

Полнолуние в Скорпионе всегда поднимает глубинные эмоции, обостряет внутренние процессы и высвечивает то, что долго оставалось в тени. Но в этот раз его напряжение особенно сильно ощущают представители фиксированного креста — Тельцы, Львы, Скорпионы и Водолеи. Именно эти знаки оказываются в центре энергетической оси полнолуния, и потому любые внутренние колебания, решения, переживания или внешние события воспринимаются ими острее.

Для Тельцов это столкновение с необходимостью перемен, для Львов — вызов привычному ощущению контроля, для Скорпионов — глубокая эмоциональная переработка, а для Водолеев — необходимость пересмотреть свои позиции и связи. Полнолуние нажимает на их ключевые точки роста, заставляя увидеть то, что давно требовало внимания, и сделать шаг навстречу обновлению.

Полнолуние в Скорпионе приносит не только напряжение фиксированным знакам, но и удивительную гармонию тем, кто умеет чувствовать глубину и работать с внутренними состояниями. Раки, Девы, Козероги и Рыбы проживают этот момент особенно мягко: энергия воды и земли помогает им не сопротивляться процессу, а естественно в него погружаться.

Для Раков это время эмоционального очищения и интуитивных озарений, для Дев — возможность навести порядок в чувствах и увидеть скрытые детали, для Козерогов — шанс укрепить внутренние опоры и отпустить лишнее, а для Рыб – период вдохновения, тонких инсайтов и духовного обновления. Полнолуние раскрывает перед ними дверь в более глубокое понимание себя, позволяя пройти через трансформацию спокойно, осознанно и с ощущением внутренней поддержки.

Энергии полнолуния действуют вплоть до новолуния 16 мая в знаке Тельца. Но май для Украины и мира в целом очень сложный и опасный, ведь второе полнолуние произойдет 31 мая в знаке Стрельца в соединении с Лилит на оси зловредных звезд Антарес и Альдебаран. Поэтому абсолютно всем представителям знаков Зодиака важно быть максимально осторожными, особенно если вы находитесь в зонах активных боевых действий.