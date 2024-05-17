Полнолуние в Стрельце 23 мая 2024 года: что нас ждет в это время

Цветочная Луна – так называют полнолуние в мае. Это идеальное время, чтобы открыто выразить свои самые глубокие чувства и эмоции. Раскрываются секреты, завершаются процессы, что способствует расширению по всем жизненным областям. Информации в ближайшее время будет очень много.

23 мая полнолуние в 16:53 (gmt+3) по оси знаний, перемещения, расширения мировоззрения. В полнолуние Луна всегда в оппозиции с Солнцем, т.е. энергетический фон дня содержит в себе некий конфликт. Управитель – Юпитер (планета-благодетель) и это про широту это про расширение это про оптимизм. Многие люди фокусируют свое внимание на поиске призвания, аспектах будущего, правде и амбициях, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Стрелец – самый радостный и позитивный знак Зодиака. Знак преподавателей и наставников, высшего образования и зарубежья, философии, моральных принципов, а таже мудрости, широкого кругозора, глобальных идей и развития. Вполне вероятно, что какие-то убеждения придётся поменять, поскольку заметите, что что прежние убеждения больше не работают и они уже просто не актуальны.

Пришло время найти новый смысл, выйти из какой-то парадигмы и найти для себя какие-то новые ценности, которые будут работать на вас. Полнолуние 23 мая 2024 года станет кульминацией того, что начато еще в новолуние в Стрельце 13 декабря 2023. Полнолуние – это время завершений, это всегда пик энергий и это время, когда что-то подходит к своему окончанию. В период полнолуния мы пожинаем плоды того, что посеяли вблизи новолуния в этом же знаке Зодиака – примерно за 6 месяцев до даты полнолуния.

Полезно направить энергию полнолуния в Стрельце 23 мая на реализацию планов, которые с вами уже давно, на получение знаний и навыков, которые позволят повысить свою конкурентоспособность. Очень сильный эмоциональный выброс идёт в этот день, что может дать непредсказуемые события и резкие перемены в планах – Юпитер вблизи Урана (планета революционных преобразований, новшеств и неожиданностей) в ближайшие дни до и после полнолуния.

Полнолуние в Стрельце может усилить наше недовольство абсолютно всем – о своей внешности до положения дел с сфере личных и деловых взаимоотношений. И, как следствие этого, чтобы компенсировать это недовольство, возрастает риск уходить в излишние траты или в переедание, ленность. Будьте внимательны, придерживайтесь моральных норм, постарайтесь прибегать к умеренности в своей жизни! Нет ничего плохого в том, чтобы себя как-то порадовать и себе что-то купить, но, когда это 10 покупок за один день, возникает дисбаланс.

В последнюю неделю мая 2024 возможны обстоятельства, которые сложно объяснить логически. Странные события и неожиданные новости влияют на настроение, которое скачет – то ощущаете себя богиней или мачо, то чувствуете себя опустошенной и совершенно совершенно никчемным человеком. Да и сбои в работе техники могут создать дополнительные трудности.

Если что-то клокочет внутри. лучше заняться спортом, физической работой – это отличный выход из вот этой избыточной эмоциональности, которая возникаете в период полнолуния в Стрельце. А еще из всех этих непредсказуемых энергий, будет творческая активность, общение с наставником, астрологом или психологом, либо мудрым человеком, мнению которого вы доверяете.

В день полнолуния 23 мая 2024 Венера будет в соединении с Юпитером – две благоприятные. Планеты, которые могут принести удачу и успех. Это энергия обаяния, великодушия, творчества, шарма, харизмы. Главное, не поддаваться лени, контролировать свои желания и определить для себя разумные ограничения. Но, это, действительно – непросто, поскольку тяга к тратам и удовольствиям в период полнолуния в Стрельце, может быть даже чрезмерной.

Юпитер – управитель полнолуния в Стрельце, формирует гармоничный аспект с дружественной планетой – Нептун. Поэтому можно направить эту мощную энергию вдохновения и экспансии в творчество и работу с красотой. Полезно посетить выставку, театр или музей (во многих странах во второй половине мая – день открытых дверей). Да можно просто отправляться на шопинг – главное, не переборщить.

Полнолуние в Стрельце – это энергия удачи, концентрация усиливается за два дня до и после полнолуния. Подходящее время для того, чтобы заняться сейчас чем-то очень важным, планировать какой-то проект – это идеальное время для создания базы, формирования фундамента. Благотворительность поможет наработать себе хорошую карму!

Стрелец – старинное созвездие, где находится много интересных объектов. Это и самая красивая часть Млечного Пути, и звезда Стрелец А, которая считается сверхмассивной черной дырой в центре Галактики. А также множество шаровых скоплений, темных и светлых туманностей. Такое "обилие" объектов объясняется тем, что в направлении Стрельца, находится Центр нашей Галактики. Однако он закрыт облаками межзвездной пыли и поэтому невиден.

Древние греки в созвездии Стрельца видели образ кентавра Хирона, мифического получеловека-полуконя. Кентавр Хирон славился добротой и мудростью. Он помогал Пелею. Отцу Ахилла, найти чудесный меч и однажды спас его от гибели, когда на него хотели напасть кентавры. В доме Хирона боги праздновали свадьбу Пелея и богини Фетиды. Именно во время этого торжества богиня раздора Эрида, обиженная тем, что ее не пригласили на свадьбу, подбросила "яблоко раздора" с надписью "Прекраснейшей". Этот эпизод явился поводом к началу Троянской войны.

Мудрый кентавр Хирон воспитал Асклепия – бога врачей и лечебного искусства, сына Апполона и нимфы Корониды. Младенцем Асклепий был отдан Хирону после смерти его матери.

Хирон воспитывал и обучал разнообразным искусствам героев Ахилла и Ясона. Ахилл (Ахиллес) был одним из величайших героев Троянской войны. Ясон, сын царя Эсона, вел по морям корабль "Арго", на борту которого плыли с ним легендарные аргонавты во время похода в Колхиду за золотым руном.

Случайно Хирон был смертельно ранен своим другом Гераклом. Будучи бессмертным и не в силах терпеть муки от ядовитой стрелы, смазанной ядом лернейской Гидры, он добровольно сошел в царствие Аида.

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