Полнолуние в Стрельце: что нас ждет после 4 июня

Полнолуние в Стрельце 4 июня в 06:41 по киевскому времени наполняет нас энергией благодарности и расслабления. В жизни каждого появляется место для праздника и приятных неожиданностей. Полная Луна в самом удачливом знаке Зодиака помогает найти свой путь и победить свои страхи, улучшить жизнь в разных ее сферах, расширить свои возможности и увидеть то, чего прежде не замечали.

Управляет полнолунием в Стрельце планета-благодетель – Юпитер в Тельце. Используйте энергию этого полнолуния для раскачки энергии денег и роста благосостояния!

Полнолуние 4 июня подарит новые силы и вдохновение для работы и жизни! Именно в ближайшие дни до и после полнолуния формируются благоприятные обстоятельства для того, чтобы сделать прорыв в финансах и достичь своих целей. Однако важно помнить о том, что энергия Стрельца мешает сосредоточиться на главном и заставляет действовать одновременно по всем направлениям. Чтобы не упустить благоприятные возможности полнолуния в Стрельце, постарайтесь заранее расставить приоритеты, спланировать первую половину июня в согласии с ритмами Вселенной, чтобы не разрываться на миллион задач, а сконцентрироваться на важном.

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Знак Стрельца связан с зарубежьем, философией, высшим образованием, религией. Именно через эти области могут открыться новые финансовые возможности. Изучайте иностранные языки, культуры и традиции других стран, расширяйте свое мировоззрение – это дополнительные инструменты для привлечения удачи в свою жизнь.

Полнолуние – особенное время, в которое наши эмоции буквально управляют нами и контролируют наши действия. В этот сильный период важно выполнять специальные энергетические практики, которые помогут улучшить состояние и привлечь ресурсы в свою жизнь. Полнолуние в Стрельце несет в себе положительные энергии, помогает адаптироваться к новым условиям, определить новые горизонты, цели и желания.

Связь полнолуния 4 июня со знаком Тельца поможет напитать себя благостью, счастьем и изобилием, ведь именно от нашей внутренней энергии зависит доход и успех в личных делах. Активная социальная жизнь открывает дополнительные возможности для процветания в делах. Общение с другими людьми, посещение обучающих мероприятий и просмотр познавательных передач помогают наполниться гармонией и энергией на оставшуюся половину лунного месяца.

Дни полнолуния всегда насыщены событиями разного характера. В это время часто принимаются решения не логикой, а сердцем, чувствами. Свою энергию в такие периоды лучше направить на обучение и погрузиться в этот процесс с головой. Знания, полученные в первой декаде июня, хорошо усвоятся и принесут плоды в будущем. По аналогии, полнолуние – это как буря, после которой настанет затишье. Избегайте эмоциональных решений в ближайшие дни, т.к. большинство из них будут ошибочны.

После полнолуния Луна начинается период убывания Луны, но она все еще особенно сильна ближайшие 3-5 дней. Поэтому не одним днем ограничиваются возможности полнолуния в Стрельце, когда можно привлечь в свою жизнь счастье. В эти дни легче выявить скрытые источники денег, о которых вы, возможно, не задумывались, а также понять, что отнимает ресурс и деньги. Осознанная работа над собой в это полнолуние поможет подобрать ключик к изобильной и наполненной жизни.

В полнолуние усиливается интуиция, пробуждаются таланты, что может помочь родиться и выйти в жизнь разного рода творениям: стихам, рассказам, идеям, поражающим своей глубиной. Творчество будет процветать в ближайшие дни, взаимопонимания можно добиться с помощью метафор и образов. Также сама Луна – символ женской энергии, заботы, принятия. В период полнолуния включается энергия любви, женственности и материнства. Это благоприятное время для разговоров о прибавлении в семье, зачатия и просто урегулирования семейных проблем.

Если вы давно думали о переезде в другую страну, хотите найти партнера за рубежом, притянуть удачу в дальнее путешествие – занимайтесь этим 3-5 июня. В эти дни самые большие шансы получить желаемое, если действовать в этом направлении. Это время будет удивлять нас событиями и неожиданными поворотами, но, что бы ни произошло, необходимо договариваться со своими эмоциями. Чтобы утихомирить шторм внутри, хорошо заниматься йогой, телесными практиками, делать ритуалы на очищение. Также благоприятно танцевать и слушать спокойную музыку, заниматься творчеством.

На более высоком уровне полнолуние в Стрельце представляет энергию, связанную с общими ценностями и светом для всего мира. Энергия это знака связана с просвещением, учительством, международными связями. Вопросы предназначения, своей миссии на этой земле волнуют многих людей в период силы знака Стрельца.

Полнолуние 4 июня произойдет в 14-м градусе Стрельца, поэтому люди, рожденные в первую декаду декабря и в первую декаду июня, сильнее всего прочувствуют энергии этого полнолуния. Но светлые энергии будут присутствовать в жизни всех Стрельцов (Огонь) и Близнецов (Воздух), а это значит, что можно запланировать на 3-5 июня самые важные и самые сложные дела. С высокой долей вероятности они успешно разрешатся. В эти дни благоприятно устраивать романтические встречи, назначать даты торжественных событий, признаваться в своих чувствах и делать предложения. Прекрасное время для обучения и новых покупок: уделите время своему образованию – в будущем эти знания сыграют ключевую роль в вашем развитии. Хорошие дни для тех, кто хочет поэкспериментировать со своим имиджем, смело записывайтесь к мастеру, результатом будете довольны.

Напряженные дни для представителей знаков Дева и Рыбы, особенно тех, кто родился во вторую декаду зодиакального месяца. Это время интенсивных событий и различных факторов, которые порой лишают сил и энергии. Но, благо, восстановление происходит достаточно быстро, поэтому не расстраивайтесь, наберитесь терпения и с достоинством пройдите любые испытания, которые подготовила для вас полная Луна в Стрельце. Девы и Рыбы могут столкнуться с агрессией в свой адрес, особенно в полнолуние. Весь день можете чувствовать раздражение, злость и обиду – не поддавайтесь на провокацию, так влияет энергетика дня на вас. В это время лучше не выходить из зоны комфорта, не принимать сложные решения и не назначать важные встречи или переговоры.

Знаки стихии Огня – Овны и Львы, а также знаки стихии Воздуха – Весы и Водолеи, запомнят полнолуние в Стрельце в основном с положительной стороны. Правда, придется потрудиться, что называется, "ловить птицу удачи за хвост". Дни вблизи полнолуния будут активными, поэтому сидеть сложа руки – значит терять счастливые шансы. Если хотите обрести популярность, используйте социальные сети и выходите в прямой эфир, пишите статьи и публикуйте их, не обращая внимания на критику. Будьте готовы, что завистников у вас прибавится, но первая половина июня - время перемен - для вас благоприятна. Это время активности Огня и Воздуха, к которым и относятся вышеперечисленные знаки.

Тельцы, Раки, Скорпионы, Козероги поднимут себе настроение, если устроят романтические сюрпризы – энергетика полнолуния в Стрельце усиливает чувства в романтических союзах. Почувствуете прилив сил и энергии в этот день. Период с 3 по 5 июня идеально подходит для решения важных задач и серьезных разговоров.

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